2022-ben a BL-selejtezők harmadik fordulójában találkozott a Ferencváros az azeri bajnokkal, és az idegenbeli 1-1 után sokan bizakodóak voltak a visszavágó előtt, de az akkor Sztanyiszlav Csercseszov vezette magyar bajnok 3-1-re kikapott. Végül a Fradihoz hasonlóan az azeri bajnok is az Európa-liga csoportkörébe került akkor.
A most már 36-szoros magyar bajnok, Ferencváros legutóbb 2021-ben jutott el a Bajnokok Ligája playoff-köréig, akkor a svájci Young Boys kettős sikerrel lépett be a csoportkörbe. Legutóbb 2020-ban jutott a BL-be a Fradi, akkor a koronavírusos időszakban a Molde elleni két döntetlen elég volt a BL-csoportkörhöz, a Fradi tehát öt éve várja az újabb csoportkört, négy éve pedig egyáltalán a lehetőséget a belépésre, immár az alapszakasznak nevezett csoportkörbe.
Az elmúlt évek alapján a két gárda azonos játékerőt képvisel, a Qarabag sorozatban 11, míg a Ferencváros hat főtáblás részvételnél tart, de az igazi közös pont a szereplésükben, hogy ez többnyire az Európa-ligában történik. Mindkét félnek két kivétele akad ebben a szériában és az is hasonlóság, hogy egy-egy alkalommal a BL-ben és a Konferencia-ligában játszottak.
Az első 1-1-re végzett meccsen 2022-ben Franck Boli és Owusu szerezték a gólokat. Érdekesség, de Owusu éppen a zöld-fehérekhez szerződött később. A ghánai játékos szerződése nyáron lejárt, egyelőre nincs klubja. A két csapatot nemcsak a közös múlt, de több játékos is összeköti, hiszen viszonylag komoly játékosáramlás volt a két csapat között. A már említett Owusun kívül meg kell említeni Kady Borges és Julio Romao nevét is, ugyanis a két brazil szintén a Qarabag csapatától érkezett. Borges 2024 nyarán érkezett a Fradihoz, de februárban már vissza is tért az azeri csapathoz akkor jött a Fradiba Julio Romao.
Romao 2022-ben csatlakozott a Qarabaghoz, amelynek mezét 120 alkalommal ölthette magára és két gólja mellett három gólpasszt jegyzett. Két bajnoki címet és egy kupát nyert a csapattal, valamint háromszor szerepelt az Európa-liga főtábláján. A Qarabag játékosa az a Sammy Mmaee is, aki a Fraditól a Dinamo Zágráb csapatához került, majd a horvátok kölcsönadták a hátvédet az azerieknek.
Érdekesség, de a két csapat keretének értéke eléggé eltolódott az utóbbi időben. A Fradié 50 millió euró körül mozog, míg ellenfeléé nagyjából ennek a felét éri. A Qarabag legértékesebb játékosa Kady Borges és a portugál Leandro Andrade, akik 2,5 millió eurót érnek.
„A korábbi csapatom ellen fogok játszani, és szeretnék továbbjutni a Qarabaggal. Szeretnék a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelni. Mindent megteszünk ezért. Ebben a szakaszban már nincs egyszerű meccs. A Ferencváros nem ismeretlen számomra, nagyon erős játékosokból áll a kerete, jól ismert edzője van. Nehéz mérkőzés vár ránk, apró részletek dönthetnek, mindenre készen kell állnunk – idézte Kadyt a Magyar Nemzet.
A két csapat értékéről már beszéltünk, de pont nemrég jött ki az UEFA csapatrangosra is, amiből kiderült, a Ferencváros a 77. helyen található a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS augusztusi klubvilágranglistáján. A Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő zöld-fehérek (176 pont) két helyet rontottak az előző összeállításhoz képest. Velük azonos pontszámmal áll a portugál Guimaraes, utánuk pedig a dán FC Köbenhavn következik. Uganezen a listán a Qarabag a 134. helyen áll 137,25 ponttal.
A jelenlegi kvalifikációs sorozatban az FTC-nek volt nehezebb dolga, de veretlenül jutott túl előző két ellenfelén: az örmény Noah-t kettős sikerrel búcsúztatta, míg a bolgár Ludogorecen egy-egy győzelemmel és döntetlennel kerekedett felül. A Qarabag viszont eddig mind a négy BL-selejtezős összecsapását megnyerte, sőt, mindössze egyetlen gólt kapott, ugyanakkor az ír Shelbourne és az északmacedón Shkendija gyengébb ellenfélnek számít.
A meccs előtti sajtótájékoztatón Robbie Keane arról beszélt, az lehet a kulcs, hogy ne kapjanak gólt, hiszen attól nem fél, hogy csapata gólképtelen marad.
„Van esélyünk, természetesen, ahogy játszunk, ahogy akarunk játszani, sok gondot okozhatunk majd az ellenfélnek. Két meccsen a legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt. Az biztos, hogy mi fogunk gólokat szerezni, ismerve a játékosainkat. Tudjuk, hogy itt már nincs könnyű ellenfél, minél előrébb jutunk, annál nehezebb. Régen voltunk ilyen közel ekkora sikerhez, ez edzőként is játékosként is nagy motiváció.” – mondta az ír szakember.
A Ferencváros edzője elmondta, mindenki arról beszél, mennyire fontos párharc jön, ezért is pihentetett a Puskás elleni bajnokin 10 játékost.
„Nem lehet egyszerre mindent. Ott is voltak helyzeteink, mi voltunk a jobb csapat, de nem lőttük be a helyzeteinket. A szurkolók hozzák ugyanazt az energiát mint hétvégén és a múlt héten, hozzák a hangjukat. A játékosoktól szívvel-lélekkel küzdést várok és azt, hogy olyat nyújtsanak, ami lázba hozza a szurkolókat” – mondta Keane, aki azt is elmondta újságírói kérdésre, hogy nem nézte vissza a három évvel ezelőtti párharcot, hiszen az már nem releváns. Keane szerint a továbbjutás kulcsa az lehet, hogy ne kapjanak gólt.
Erre reflektált hamar az ellenfél mestere, Gurban Gurbanov is, aki éppen ezzel összecsengve a lőtt gólokra helyezte a hangsúlyt.
„Olvastam Robbie Keane gondolatait, miszerint azt tartja a továbbjutás kulcsának, hogy csapata ne kapjon gólt. Ez persze nálunk is fontos, mert a győzelmet könnyebb elérni, ha megóvjuk a kapunkat, de nálunk az az elsődleges, hogy minél több gólt szerezzünk. Mi azt szeretjük, ha minél eredményesebbek lehetünk, és támadásban vagyunk" – mondta az MTI érdeklődésére az azeri szakember, aki ezzel mintha kicsit froclizni akarta volna a Ferencváros edzőjét, aki a kapott góloktól óvná csapatát, amely szerinte biztos fog gólt szerezni.
A Qarabagot 2008 óta irányító tréner kifejtette, kifejezetten szimpatikus számára a magyar bajnok, ezért nagyon örülnek, hogy itt lehetnek Budapesten és a "gyönyörű Groupama Arénában" játszhatnak. Hozzátette, mindkét klub a BL főtáblájára vágyik, így rendkívül érdekes és izgalmas párharcra van kilátás.
„A futball folyamatosan fejlődik, ennek megfelelően sok változás volt mindkét csapatnál. Kedden szeretnénk a saját játékunkat ráerőltetni az ellenfélre, és a győzelemért harcolni. A Ferencváros más szisztémában játszik, mint három éve, ügyes és gyors játékosok alkotják, intenzív futball jellemzi, ami kevésbé fekszik az együttesemnek. Nekünk az a célunk, hogy megtartsuk a labdát, így kell megakadályoznunk az FTC kibontakozását" – fogalmazta meg várakozásait az 53 éves Gurbanov, aki elárulta, nem faggatta a magyar bajnok korábbi játékosait, a brazil Kady Borgest és a marokkói Samy Mmaeét, mert nem tartja etikusnak ezt a módszert, ugyanis nem akarja a futballistákat kényelmetlen helyzetbe hozni.
A Football meets Data specifikus oldal szerint a Fradinak minimum 20 millió euró körüli összeg forog kockán a párharc kimenetelén, ugyanis ennyit kapna a csapat, ha bejutna a BL alapszakaszába. Ehhez jönne még a közvetítési díjakból származó bevétel, valamint minden pont, valamint győzelem után is fizet az UEFA több százezer eurót.
A statisztikusok szerint egyébként a Qarabagnak 52, a Fradinak 48 százalék esélye van a továbbjutásra.
A keddi első felvonás 21 órakor kezdődik, a visszavágót jövő szerdán rendezik. A párharc győztese a BL alapszakaszában szerepelhet, míg a vesztes az Európa-ligában vigasztalódhat. A meccsről az Origo élőben tudósít majd.