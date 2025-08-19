2022-ben a BL-selejtezők harmadik fordulójában találkozott a Ferencváros az azeri bajnokkal, és az idegenbeli 1-1 után sokan bizakodóak voltak a visszavágó előtt, de az akkor Sztanyiszlav Csercseszov vezette magyar bajnok 3-1-re kikapott. Végül a Fradihoz hasonlóan az azeri bajnok is az Európa-liga csoportkörébe került akkor.

Varga Barnabás (balról a 2.) mindkét Ludogorec elleni meccsen betalált a Ferencváros színeiben

Fotó: Mirkó István

A Ferencváros rég kapott ekkora lehetőséget

A most már 36-szoros magyar bajnok, Ferencváros legutóbb 2021-ben jutott el a Bajnokok Ligája playoff-köréig, akkor a svájci Young Boys kettős sikerrel lépett be a csoportkörbe. Legutóbb 2020-ban jutott a BL-be a Fradi, akkor a koronavírusos időszakban a Molde elleni két döntetlen elég volt a BL-csoportkörhöz, a Fradi tehát öt éve várja az újabb csoportkört, négy éve pedig egyáltalán a lehetőséget a belépésre, immár az alapszakasznak nevezett csoportkörbe.

Az elmúlt évek alapján a két gárda azonos játékerőt képvisel, a Qarabag sorozatban 11, míg a Ferencváros hat főtáblás részvételnél tart, de az igazi közös pont a szereplésükben, hogy ez többnyire az Európa-ligában történik. Mindkét félnek két kivétele akad ebben a szériában és az is hasonlóság, hogy egy-egy alkalommal a BL-ben és a Konferencia-ligában játszottak.

Közös pontok a két csapatban

Az első 1-1-re végzett meccsen 2022-ben Franck Boli és Owusu szerezték a gólokat. Érdekesség, de Owusu éppen a zöld-fehérekhez szerződött később. A ghánai játékos szerződése nyáron lejárt, egyelőre nincs klubja. A két csapatot nemcsak a közös múlt, de több játékos is összeköti, hiszen viszonylag komoly játékosáramlás volt a két csapat között. A már említett Owusun kívül meg kell említeni Kady Borges és Julio Romao nevét is, ugyanis a két brazil szintén a Qarabag csapatától érkezett. Borges 2024 nyarán érkezett a Fradihoz, de februárban már vissza is tért az azeri csapathoz akkor jött a Fradiba Julio Romao.

Kady Borges itt még a Fradi mezében

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Romao 2022-ben csatlakozott a Qarabaghoz, amelynek mezét 120 alkalommal ölthette magára és két gólja mellett három gólpasszt jegyzett. Két bajnoki címet és egy kupát nyert a csapattal, valamint háromszor szerepelt az Európa-liga főtábláján. A Qarabag játékosa az a Sammy Mmaee is, aki a Fraditól a Dinamo Zágráb csapatához került, majd a horvátok kölcsönadták a hátvédet az azerieknek.