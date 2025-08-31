A Debrecen elleni idegenbeli magabiztos 3-0-s győzelem után a Ferencváros edzője, Robbie Keane a címvédő edzője nagyon elégedett nyilatkozott. Különösen a csatárai hozzáállásval és teljesítményével volt elégedett.

Robbie Keane, a Ferencváros edzője érthetően elégedett volt a lefújás után

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

„Az első félidő nagyszerű volt, domináltuk a játékot. A középpályánk, Gabival (Kanikowski), (Tóth) Alexszel és Nabival (Keita) remekül teljesített, rúghattunk volna még több gólt is. A második félidőben egy kicsit visszaestünk, ami szerintem rendben van, ha egy csapat játszik az európai porondon is, és csak néhány nap pihenőnk van. De összességében nagyon elégedett vagyok” – mondta a Fradi Médiának nyilatkozva az ír edző.

Robbie Keane elégedett a Ferencváros csatáraival

Robbie Keane a találkozó előtte mlítette, hogy jót tesz a csatárok rivalizálása a csapaton belül, és erre Gruber Zsombor is ráerősített, amikor elárulta, hogy van közte és Varga Barna között egyfajta versengés.

„Egykori csatárként nagyon jól tudom, hogy kíméletlennek kell lenni, szóval nagyon jó, hogy ilyen csatáraink vannak, akiknek nagyon jól megy most a góllövés” – zárta nyilatkozatát Robbie Keane.

Az M4-nek nyilatkozva még elmondta, hogy a félidőben külön kérte a védelmet és Dibusz Dénest, hogy kapott gól nélkül hozzák le a meccset, és nagyon örül, hogy ez sikerült.

Robbie Keane még azt is elmondta, számára minden mérkőzés ugyanolyan fontos, legyen szó bajnokiról vagy Európa-liga-meccsről.

„Az elősző idényben voltak, akiknek fontosabb volt a nemzetközi meccsek, mint a hazaiak, de szerintem, ebben az idényben nem lesz ilyen. Ugyanolyan fontos ez a három pont is, mint a nemzetközi pontok. De azért jó, hogy most jön a válogatott szünet és tudunk egyet fújni.”

