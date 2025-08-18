Nem is olyan régen éppen a Qarabag állta útját a Fradinak a Bajnokok Ligája selejtezőiben, akkor a harmadik körben ejtette ki az azeri csapat a Fradit, majd mindkét csapat az Európa-liga csoportkörében szerepelhetett. A Ferencváros kedd este hazai pályán kezdi majd a párharcot, jövő héten pedig idegenben vívhatja ki a BL-szereplést.
Robbi Keane, a Ferencváros edzője a meccs előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a két csapat nagyon hasonló. „Van esélyünk, természetesen, ahogy játszunk, ahogy akarunk játszani, sok gondot okozhatunk majd az ellenfélnek. Két meccsen a legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt. Az biztos, hogy mi fogunk gólokat szerezni, ismerve a játékosainkat. Tudjuk, hogy itt már nincs könnyű ellenfél, minél előrébb jutunk, annál nehezebb. Régen voltunk ilyen közel ekkora sikerhez, ez edzőként is játékosként is nagy motiváció. A legmagasabb szint a cél, itt a lehetőség, próbáljuk élvezni a helyzetet” – mondta az ír szakember, aki szerint csapata a Ludogorec elleni visszavágón az első félidőben kicsit ideges volt, de a másodikban már úgy játszott, ahogy szerette volna. „Örültem annak a teljesítménynek, jó lenne, ha ezt végig lehetne tartani, de jó csapatok ellen ez nagyon nem egyszerű” – tette hozzá Keane.
A Ferencváros edzője elmondta, mindenki arról beszél, mennyire fontos párharc jön, ezért is pihentetett a Puskás elleni bajnokin 10 játékost.
„Nem lehet egyszerre mindent. Ott is voltak helyzeteink, mi voltunk a jobb csapat, de nem lőttük be a helyzeteinket. A szurkolók hozzák ugyanazt az energiát mint hétvégén és a múlt héten, hozzák a hangjukat. A játékosoktól szívvel-lélekkel küzdést várok és azt, hogy olyat nyújtsanak, ami lázba hozza a szurkolókat” – mondta Keane, aki azt is elmondta újságírói kérdésre, hogy nem nézte vissza a három évvel ezelőtti párharcot.
„A három évvel ezelőttiekből nem lehet kiindulnunk. Más meccs, más edzők, más játékosok. Nem néztem vissza, egy új James Bond film sem olyan, mint a régi, a releváns meccseket néztem vissza” – mondta Keane, aki szerint a továbbjutás kulcsa az lehet, hogy ne kapjanak gólt.
A Fradi keretével kapcsolatban elmondta, mindig lehet változás, de elégedett a kerettel, hiszen az NB I-ben 10 változtatással is jól játszott a csapata.
A Fradi játékosa, Gavriel Kanikovszki elmondta, hogy Robbie Keane és a stáb mindent megtesz, hogy egyszerűbb legyen neki a beilleszkedés.
„Nagyon hamar kaptam lehetőséget és a csapattársak mindent megtettek, hogy gyors legyen a beilleszkedés, örülök, hogy itt lehetek. Nemrég mondtam Robbie-nak, hogy mennyire jó itt lenni a család is jól érzi magát, de ha minden klappol, akkor minden elvárásom teljesült” – mondta az izraeli légiós, aki szerint a Fradiban előrébb szerepel, mint előző csapatában.
„A lényeg, hogy segítsem a csapatot elérni a céljait, nem érdekel a pozícióm. Amit a stáb kér, azt megteszem, ott játszom, ahol szeretnék, a lényeg, hogy elkérjük a céljainkat” – mondta a légiós.
A keddi első felvonás 21 órakor kezdődik, a visszavágót jövő szerdán rendezik. A párharc győztese a BL alapszakaszában szerepelhet, míg a vesztes az Európa-ligában vigasztalódhat.