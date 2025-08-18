Nem is olyan régen éppen a Qarabag állta útját a Fradinak a Bajnokok Ligája selejtezőiben, akkor a harmadik körben ejtette ki az azeri csapat a Fradit, majd mindkét csapat az Európa-liga csoportkörében szerepelhetett. A Ferencváros kedd este hazai pályán kezdi majd a párharcot, jövő héten pedig idegenben vívhatja ki a BL-szereplést.

Robbie Keane elégedett a Ferencváros keretével

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Ferencváros közel van az óriási sikerhez

Robbi Keane, a Ferencváros edzője a meccs előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a két csapat nagyon hasonló. „Van esélyünk, természetesen, ahogy játszunk, ahogy akarunk játszani, sok gondot okozhatunk majd az ellenfélnek. Két meccsen a legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt. Az biztos, hogy mi fogunk gólokat szerezni, ismerve a játékosainkat. Tudjuk, hogy itt már nincs könnyű ellenfél, minél előrébb jutunk, annál nehezebb. Régen voltunk ilyen közel ekkora sikerhez, ez edzőként is játékosként is nagy motiváció. A legmagasabb szint a cél, itt a lehetőség, próbáljuk élvezni a helyzetet” – mondta az ír szakember, aki szerint csapata a Ludogorec elleni visszavágón az első félidőben kicsit ideges volt, de a másodikban már úgy játszott, ahogy szerette volna. „Örültem annak a teljesítménynek, jó lenne, ha ezt végig lehetne tartani, de jó csapatok ellen ez nagyon nem egyszerű” – tette hozzá Keane.

A Ferencváros edzője elmondta, mindenki arról beszél, mennyire fontos párharc jön, ezért is pihentetett a Puskás elleni bajnokin 10 játékost.

„Nem lehet egyszerre mindent. Ott is voltak helyzeteink, mi voltunk a jobb csapat, de nem lőttük be a helyzeteinket. A szurkolók hozzák ugyanazt az energiát mint hétvégén és a múlt héten, hozzák a hangjukat. A játékosoktól szívvel-lélekkel küzdést várok és azt, hogy olyat nyújtsanak, ami lázba hozza a szurkolókat” – mondta Keane, aki azt is elmondta újságírói kérdésre, hogy nem nézte vissza a három évvel ezelőtti párharcot.

„A három évvel ezelőttiekből nem lehet kiindulnunk. Más meccs, más edzők, más játékosok. Nem néztem vissza, egy új James Bond film sem olyan, mint a régi, a releváns meccseket néztem vissza” – mondta Keane, aki szerint a továbbjutás kulcsa az lehet, hogy ne kapjanak gólt.