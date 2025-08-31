Tovább erősödik az Európa-liga ligaszakaszára készülő Ferencváros. A magyar bajnok Fradi a szerb élvonalban szereplő Vojvodina nigériai szélsőjét, Bamidele Yusufot.

Bamidele Yusuf (balra) komoly erősítés lehet a az Európa-ligában is nagy terveket szövögető Ferencváros számára

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Új játékos a Ferencvárosban

A 24 éves, a nigériai Jos városában született szélső 2019-ben bukkant fel Európában, méghozzá a szlovákiai Nagyszombat csapatában, a Spartak Trnavában, ahol 77 bajnokin 15-ször volt eredményes, mielőtt 2022-ben a portugál Estorilba igazolt volna. Ott viszont két idény alatt mindössze 9 meccs jutott neki, és csak egyszer volt eredményes, így ismét kelet felé vette az irányt.

A szerb Radnicki Nisben töltött fél szezonban 16 meccsen 6 gólt rúgott, majd az előző idény kezdetén a Vojvodinába igazolt, ahol már alapember lett. Az újvidéki csapatban 41 meccsen 18 gólt szerzett, és ezt a jó szokását az idei szezonra is megtartotta: a szerb Superliga eddigi 5 fordulójában 3-szor is eredményes volt.

