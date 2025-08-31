Live
Erősít a Fradi. Az Európa-liga főtábláján szereplő, bajnoki címvédő Ferencváros szerződtette a szerb élvonalban szereplő Vojvodina 24 éves nigériai szélsőjét, Bamidele Yusufot.

Tovább erősödik az Európa-liga ligaszakaszára készülő Ferencváros. A magyar bajnok Fradi a szerb élvonalban szereplő Vojvodina nigériai szélsőjét, Bamidele Yusufot.

Vojvodina player Bamidele Yusuf and Ajax player Jorrel Hato are playing during the match Ajax vs. Vojvodina at the Johan Cruijff ArenA for the UEFA Europa League Second qualifying round 1st leg season 2023-2024 in Amsterdam, Netherlands, on July 25, 2024. (Photo by Marcel van Dorst/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP), Ferencváros
Bamidele Yusuf (balra) komoly erősítés lehet a az Európa-ligában is nagy terveket szövögető Ferencváros számára
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Új játékos a Ferencvárosban

A 24 éves, a nigériai Jos városában született szélső 2019-ben bukkant fel Európában, méghozzá a szlovákiai Nagyszombat csapatában, a Spartak Trnavában, ahol 77 bajnokin 15-ször volt eredményes, mielőtt 2022-ben a portugál Estorilba igazolt volna. Ott viszont két idény alatt mindössze 9 meccs jutott neki, és csak egyszer volt eredményes, így ismét kelet felé vette az irányt.

A szerb Radnicki Nisben töltött fél szezonban 16 meccsen 6 gólt rúgott, majd az előző idény kezdetén a Vojvodinába igazolt, ahol már alapember lett. Az újvidéki csapatban 41 meccsen 18 gólt szerzett, és ezt a jó szokását az idei szezonra is megtartotta: a szerb Superliga eddigi 5 fordulójában 3-szor is eredményes volt.

