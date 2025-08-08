Antonio utoljára 2023. december 3-án lépett pályára a Premier League-ben, néhány nappal később pedig súlyos autóbalesetet szenvedett: Ferrarijával fának csapódott, a baleset következtében négy helyen eltört a combcsontja, és saját elmondása szerint kis híján az életét is elveszítette.

Michail Antonio (balra), aki néhány hónappal korábban Ferrarijával szenvedett súlyos balesetet, a „The Fantastic Four: First Steps” című film londoni premierjén, 2025. július 10-én

Fotó: RHIANNA CHADWICK / AFP

A Ferrari-karambol után a foci felé fordult

„Furcsa érzés fogott el. Ekkor éreztem, mennyire közel voltam a halálhoz” – idézte fel a BBC-nek adott interjújában, miután élőben szembesült a roncs látványával. „Majdnem magamra hagytam a három gyerekemet. Boldog vagyok, hogy kaptam egy második esélyt.”

A támadó elhatározta, hogy nem hagyja annyiban: már májusban újra edzésbe állt, és kijelentette, hogy vissza fog térni a pályára.

„Igen, száz százalék, újra játszani fogok. Ez a legnagyobb sérülés, amit valaha elszenvedtem, de már hónapokkal előrébb tartok a vártnál” – hangsúlyozta. A rehabilitáció során heti hat napot dolgozott, hogy visszanyerje formáját, ám klubjában többé már nem kapott lehetőséget.

Visszatérés a válogatottba

A klubjában nem, a válogatottban viszont megkapta az esélyt. Júniusban visszatért a jamaicai nemzeti csapatba, és a CONCACAF Arany-kupán csereként be is vetették. A játékos ezzel jelezte, hogy nem kívánja befejezni aktív pályafutását.

A West Ham közben kiemelte: Antonio továbbra is „szeretett és tisztelt tagja marad a klub családjának”.

A csatár teljes felépülését mindenben támogatják, biztosítva számára a rehabilitációhoz szükséges edzést, orvosi ellátást és létesítményhasználatot.

Emellett folyamatos egyeztetések zajlanak egy lehetséges klubon belüli szerepkörről.

Szerződéshosszabbítás elutasítva

A The Athletic megerősítette: a klub nem kínált új szerződést Antoniónak. Ezzel végérvényesen lezárult a jamaicai támadó évtizedes west hami pályafutása.

A The Guardian már júniusban beszámolt arról, hogy Antonio nem fogadta el a klub által kínált megjelenésalapú, rövid távú szerződést, mivel ő inkább hosszabb távú, garantált jövedelmű megállapodást szeretett volna. A TalkSport cikke szerint ugyan szerepelt a „free transfer” listán, de a klub szándékosan halogatta a végső döntést, tiszteletből Antonio „különleges helyzete” iránt.

Graham Potter vezetőedző világossá tette, hogy Antonio nem szerepel a West Ham 2025/26-os idénytervében, különösen Callum Wilson érkezése után. A csapat jövőjét az edző fiatalabb, mozgékonyabb csatárokra szeretné építeni.

Antonio helye a klub történetében

Antonio a klub Premier League-korszakának legeredményesebb gólszerzőjeként vonul be a történelembe. Nyolcvanhárom góljával megelőzte a korábbi rekordereket, és kulcsszereplője volt a 2023-as Konferencia Liga-győzelemnek is. Ezzel 43 év után nyert ismét jelentős trófeát a West Ham.