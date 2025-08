Majdnem ötvenezer néző fogadta a Feyenoord és a Wolfsburg együttesét a rotterdami De Kuip Stadionban szombat délután. A holland együttes ezt jó és eredményes játékkal hálálta meg: Ueda Ajasze duplájával, majd két új igazolás – Luciano Valente és Gaoussou Diarra – egy-egy találatával 4-0-s előnyben volt a legutóbbi idényben bajnoki bronzérmes klub. Dárdai Bence a 61. percben, 2-0-s állásnál állt be csereként a Wolfsburg színeiben, tehát ő is a pályán volt, amikor a 84. percben félbeszakadt a mérkőzés.

A Wolfsburg elleni meccs félidejében elbúcsúzott Santiago Giméneztől a Feyenoord közönsége

Fotó: ANP/Bas Czerwinski

Rosszullét miatt szakadt félbe a Feyenoord–Wolfsburg mérkőzés

Kiderült, hogy a nézőtéren egy hazai szurkoló lett rosszul, az egészségügyi személyzet az életéért küzdött, így a találkozónak véget is vetett a játékvezető. Azóta arra is fény derült, hogy a kórházba szállított drukker már magánál van és túl van az életveszélyen.

„A legfontosabb ma az, hogy a szurkoló túlélte, mielőbbi felépülést kívánok neki. Ami a meccset illeti, a Feyenoord ma nagyon jó volt. (…)

Látszott, hogy a Feyenoord a hathetes felkészülése végén jár, a második félidő mégis elfogadhatatlan volt részünkről.

Önkritikusnak kell lennünk, és a lehető leggyorsabban fejlődnünk kell, mert nem így akarjuk képviselni ezt a klubot" – idézte a Magyar Nemzet a Wolfsburg nyáron kinevezett holland vezetőedzőjének, Paul Simonisnak a szavait.

A mérkőzés után a német klub hivatalos oldalán Dárdai Bence is értékelt: ő is kifejezte örömét, hogy jobban van a Feyenoord-drukker, és a magyar válogatott focista is egyetértett edzőjével abban, hogy a második félidőből rengeteget kell tanulnia a csapatának.

A Feyenoord szerdán már BL-selejtezőt vív a török Fenerbahce ellen, a Wolfsburg azonban még jövő szombaton is készül az új idényre, méghozzá az angol Brighton vendégeként.