Rendkívüli

Lavrov elárulta, mikor találkozhat Putyin és Zelenszkij

December 5-én a washingtoni Kennedy Centerben sorsolják majd ki a jövő nyári amerikai, mexikói és kanadai közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság csoportbeosztását. Ez lesz az első 48 csapatos foci-vb.

Habár korábban még arról szóltak a hírek, hogy december 6-án a Las Vegas-i Sphere-ben lesz a 2026-os amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság csoportjait, most kiderült a foci-vb első fontos eseményének pontos helyszíne és időpontja. A dátum tehát valóban december 5., a helyszín azonban a fővárosban, Washingtonban található Kennedy Művészeti Központ lesz.

FIFA president Gianni Infantino (R) hands the World Cup Trophy to US President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 22, 2025. Also pictured, US Vice President JD Vance (L). Trump announced the 2026 World Cup draw will be held on December 5 at Washington's Kennedy Center. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP), foci-vb
Donald Trump és Gianni Infantino a foci-vb győztesének járó trófeával
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A foci-vb csoportjainak sorsolása

Ezt Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke jelentette be pénteken hivatalában, a Fehér Házban található Ovális Irodában.

„Valószínűleg ez a világ legnagyobb sporteseménye” – kommentálta a bejelentést Trump, aki mellett ott volt Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, valamint a világbajnoki trófea is.

A sportág történetének első 48 csapatos világbajnokságát június 11. és július 19. között rendezik 16 helyszínen.

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája-győztes portugálokkal, az írekkel, valamint az örményekkel szerepel azonos selejtezőcsoportban, amelyből az első kvalifikál a tornára, míg a második pótselejtezőt játszhat.

 

