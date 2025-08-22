Habár korábban még arról szóltak a hírek, hogy december 6-án a Las Vegas-i Sphere-ben lesz a 2026-os amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság csoportjait, most kiderült a foci-vb első fontos eseményének pontos helyszíne és időpontja. A dátum tehát valóban december 5., a helyszín azonban a fővárosban, Washingtonban található Kennedy Művészeti Központ lesz.

Donald Trump és Gianni Infantino a foci-vb győztesének járó trófeával

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A foci-vb csoportjainak sorsolása

Ezt Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke jelentette be pénteken hivatalában, a Fehér Házban található Ovális Irodában.

„Valószínűleg ez a világ legnagyobb sporteseménye” – kommentálta a bejelentést Trump, aki mellett ott volt Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, valamint a világbajnoki trófea is.

A sportág történetének első 48 csapatos világbajnokságát június 11. és július 19. között rendezik 16 helyszínen.

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája-győztes portugálokkal, az írekkel, valamint az örményekkel szerepel azonos selejtezőcsoportban, amelyből az első kvalifikál a tornára, míg a második pótselejtezőt játszhat.