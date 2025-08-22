Live
A cseh Jakub Jankto volt az első aktív válogatott futballista, aki nyilvánosan felvállalta, hogy meleg. Két és fél évvel azután, hogy comig outolt, a 29 éves focista bejelentette visszavonulását.

A 45-szörös cseh válogatott Jakub Jankto 2023 februárjában közzétett videóban hozta nyilvánosságra, hogy meleg. Az akkoriban még a Sparta Prahában játszó focista elsősorban azzal indokolta a döntését, hogy beismerésével másokat is bátorítson.

focista Cagliari's Czech midfielder #21 Jakub Jankto runs with the ball during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Cagliari at San Siro Stadium in Milan, on April 14, 2024. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
Visszavonul a meleg cseh focista, Jakub Jankto
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Visszavonul az első nyíltan meleg focista

Az elmúlt két évet Jankto a Serie A-ban szereplő Cagliarinál töltötte, ám júniusban lejárt a szerződése, azóta pedig nem talált magának csapatot. Első idényében húsz alkalommal lépett pályára, de az előző szezont teljes egészében kihagyta egy bokaszalag-szakadás miatt, ami végül arra késztette a játékost, hogy 29 évesen befejezze profi pályafutását.

A cseh középpályás a közösségi oldalán jelentette be döntését, amelyben a sérülése mellett az is közrejátszott, hogy több akart együtt tölteni a fiával, aki még akkor született, amikor a játékos együtt volt a volt feleségével, Marketa Ottomanskával.

„Rengeteg üzenetet kaptam azzal kapcsolatban, hogy folytathatom-e a pályafutásom, de sajnos nem fogom. Az ok egyszerű: nagyon súlyos sérülést szenvedtem, ami után próbáltam felépülni, de nem ment. A másik lényeges ok, hogy a gyerekemmel nem volt lehetőségem gyakran találkozni, és ezen a helyzeten változtatni szerettem volna, hiszen a család a legfontosabb. Közel akartam lenni a fiamhoz, ezért döntöttem úgy, hogy visszaköltözöm Prágába” – jelentette be a korábbi cseh válogatott focista, aki a 2021-es, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon is pályára lépett.

A balhátvédként, középpályásként és szélsőként is bevethető játékos Udinében kezdte olaszországi pályafutását, mielőtt kölcsönben az Ascolinál és a Sampdoriánál is megfordult. Utóbbi 2019-ben végleg megszerezte, majd két évvel később a spanyol Getafe csapatához igazolt. Jankto bejegyzéséből kiderült, hogy jelenleg a Dukla Praha U7-es csapatának segédedzőjeként dolgozik.

