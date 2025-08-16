Közel két éves vizsgálatot zárt le az Angol Futballszövetség (FA) idén júliusban, így 2023. augusztusa után szombaton az új idény első fordulójában először léphet úgy pályára, Lucas Paquetá, a West Ham United játékosa, hogy nincs rajta a fogadási csalás gyanújának billogja.

Lucas Paquetá tisztázta magát a fogadási csalás vádja alól

Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Lucas Paquetá fogadási csalásba keveredett?

A londoni csapat 27 éves brazil támadója ellen 2023. augusztusában indított vizsgálatot az FA, miután felmerült a gyanú, hogy négy mérkőzésen is azért kapott sárga lapot, hogy családtagjai javára befolyásoljon bizonyos fogadási eredményeket.

Paquetá azon a nyáron a Manchester City készült átigazolni, az ügy kipattanása és a vizsgálat megkezdése után azonban Pep Guardioláék azonnal elálltak a szerződtetésétésétől.

„Csodálatra méltó, ahogy viselte a történteket. Voltak jobb és rosszabb napjai, de végig nyugodt tudott maradni. Hatalmas súly kerül most le a válláról, hiszen végső soron a karrierje volt a tét. Egy megkönnyebbült játékost fogunk látni innentől a pályán” – mondta a West Ham edzője, Graham Potter az FA felmentő ítéletéről.

A West Ham szombaton délután 16 órakor az újonc Sunderland otthonában kezdi meg a 2025-26-os Premier League-idényt.

