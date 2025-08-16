Live
Brutális helyszíni fotók a szörnyű balesetről: több embert is kórházba kellett szállítani

Egy emberként lélegezhet fel a West Ham United minden alkalmazottja és szurkolója. Szombaton ugyanis immár a gyanúsítás billogja nélkül léphet pályára a londoni csapat fogadási csalással vádolt brazil focistája, Lucas Paquetá.

Közel két éves vizsgálatot zárt le az Angol Futballszövetség (FA) idén júliusban, így 2023. augusztusa után szombaton az új idény első fordulójában először léphet úgy pályára, Lucas Paquetá, a West Ham United játékosa, hogy nincs rajta a fogadási csalás gyanújának billogja.

Lucas Paquetá of West Ham during a match against Manchester United in the Premier League Summer Series at MetLife Stadium in East Rutherford (NJ) in the United States this Saturday, 26 (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP), fogadási csalás
Lucas Paquetá tisztázta magát a fogadási csalás vádja alól
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Lucas Paquetá fogadási csalásba keveredett?

A londoni csapat 27 éves brazil támadója ellen 2023. augusztusában indított vizsgálatot az FA, miután felmerült a gyanú, hogy négy mérkőzésen is azért kapott sárga lapot, hogy családtagjai javára befolyásoljon bizonyos fogadási eredményeket.

Paquetá azon a nyáron a Manchester City készült átigazolni, az ügy kipattanása és a vizsgálat megkezdése után azonban Pep Guardioláék azonnal elálltak a szerződtetésétésétől.

„Csodálatra méltó, ahogy viselte a történteket. Voltak jobb és rosszabb napjai, de végig nyugodt tudott maradni. Hatalmas súly kerül most le a válláról, hiszen végső soron a karrierje volt a tét. Egy megkönnyebbült játékost fogunk látni innentől a pályán” – mondta a West Ham edzője, Graham Potter az FA felmentő ítéletéről.

A West Ham szombaton délután 16 órakor az újonc Sunderland otthonában kezdi meg a 2025-26-os Premier League-idényt.

