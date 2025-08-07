A 29 éves Són Weissman az elmúlt öt év nagy részét a spanyol labdarúgásban töltötte. Az osztrák Wolfsbergertől érkezett a Real Valladolidhoz, ahol három szezont töltött, majd a Granadához igazolt, de kölcsönben a Serie A-ban szereplő Salernitana csapatánál is megfordult. Weissman a nyáron távozni akar a Granadától, meg is egyezett a Fortuna Düsseldorf csapatával, de úgy tűnik, semmi sem lesz az üzletből.

Son Weissman nem lehet a Fortuna Düsseldorf játékosa

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A Fortuna Düsseldorf visszalép Weissman leigazolásától

A düsseldorfi szurkolók Weissman korábbi, a közösségi médiában mutatott megnyilvánulásaira hivatkozva kezdtek tiltakozni a megszerzése ellen. Weissman olyan kommenteket lájkolt, mint azt, hogy „tud-e valaki mondani egy logikus okot arra, hogy miért nem dobtak még le 200 tonna bombát Gázára”.

Miután tudomást szereztek ezekről, a Fortuna jelezte, hogy „intenzív mérlegelés” után elállnak a játékos megszerzésétől.

Weissman az X-en reagált, azt írta, hogy „nem hagyja, hogy gyűlölködőnek állítsák be 3 lájk és 1 komment miatt, amelyet később törölt”.

Wir haben uns intensiv mit Shon Weissman beschäftigt, uns aber final entschieden, von einer Verpflichtung abzusehen.#f95 | 🔴⚪ — Fortuna Düsseldorf (@f95) August 5, 2025

A 29 éves csatár a továbbiakban megjegyezte, hogy országa még mindig gyászolja az október 7-én Izraelben elkövetett terrortámadásokat és annak következményeit, valamint azt, hogy az Izraelen kívüli emberek nem érthetik meg az ő nézőpontját. Megfogadta, hogy továbbra is büszkén képviseli Izraelt, és „kiáll Izrael mellett, bármi történjék is” – és szerinte ez volt a sikertelen átigazolás lényege is.

Még 2023-ban, Weissman posztjai után az Osasuna szurkolói a Granada elleni mérkőzésen palesztin zászlókkal tiltakoztak a lelátón. Weissman a biztonsága érdekében nem is játszott azon a mérkőzésen.

„Egy olyan nemzet fia vagyok, amely még mindig gyászolja az október 7-i borzalmakat. Azon a fekete napon egész családokat gyilkoltak meg, raboltak el és brutálisan bántalmaztak. Ez még mindig egy be nem gyógyult seb számomra, mint ember, mint izraeli és mint hazámat képviselő sportoló. Lehetséges és szükséges ellenállni az ártatlan embereket ért sérelmek következtében mindkét oldalon, de nem fogom hagyni, hogy úgy állítsanak be, mint aki három lájkkal és egy azonnal törölt kommenttel a gyűlöletet szította. Ha ezt egyeseknek nehéz elfogadni, akkor nézzék meg még egyszer, mi történt október 7-én.