A Fradi hivatalos oldalán jelentette be, hogy távozik a csapattól a mali szélső, Adama Traoré. A villámgyors játékos három bajnoki címet nyert a Ferencvárossal, 40 gól és 20 gólpassz került a neve mellé.

Adama Traoré sokáig a Fradi egyik legjobb játékosa volt

otó: Illyés Tibor / MTI

A Fradi a nagy napon tette meg a bejelentést

A Fradi éppen a Qarabag ellen készül a Bajnokok Ligájában, ugyanis kedd este rendezik az utolsó selejtezőkör első meccsét az azeri csapat ellen. A klub honlapja kiemeli, hogy Traoré az FTC-vel három magyar bajnoki címet nyert, valamint tagja volt az Európa-liga- és Konferencia-liga-főtáblás együttesnek is.

Adama Traoré 2022 júliusában érkezett a Ferencvároshoz a moldáv Sheriff Tiraspol együttesétől. Akkori 5 millió eurós piaci értékével nem csupán a Ferencváros, de a teljes magyar bajnokság egyik legértékesebb játékosa lett. Traoré a kazah bajnok otthonában, a Tobol ellen játszotta első meccsét a Fradiban, majd az 5-1-re megnyert budapesti visszavágón két góllal és egy gólpasszal segítette a zöld-fehéreket.

Traoré betalált a Slovan Bratislava vendégeként, ezzel aktív szerepet vállalt a történelmi, 4-1-es győzelemben. Az Európa-liga csoportkörében gólt szerzett a Trabzonspor ellen, valamint ő készítette elő Vécsei Bálint találatát a Monaco vendégeként 1-0-ra megnyert mérkőzésen. Tagja volt a csoportelsőként zárt csapatnak, amely 48 év után harcolta ki a tavaszi európai kupaszereplést. Gólt szerzett az Anderlecht vendégeként, valamint elképesztő találatot jegyzett az AZ Alkmaar 4-3-as legyőzésekor is.

Adama Traoré a török Genclerbirligi csapatában folytatja pályafutását, az egyelőre nem derült ki, mennyit fizetnek érte a törökök.