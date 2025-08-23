Korábban a Magyar Nemzet már megírta, hogy a Fradi megtette a hivatalos ajánlatát Afimico Pululuért a Jagielloniának. Bár az FTC nem kívánt nyilatkozni Pululu ügyében, megtette viszont ezt a lengyel klub elnöke, Ziemowit Deptula, akinek megszólalását az ulloi129.hu szúrta ki.

Afimico Pululu lehet a Fradi következő szerzeménye

Fotó: Foot Africa

Megerősítették a Fradi ajánlatát

A múlt héten több ajánlatot is kaptunk Afimico Pululuért, nem csak a Ferencvárostól. Hétfő óta minden nap befut valami. Lassan elkezdjük a tárgyalásokat, és meglátjuk, hova vezet, ki mennyit fizet, és Afimico hol szeretne játszani

– mondta az elnök, hozzátéve, nem csak arról van szó, hogy elfogadják a legmagasabb ajánlatot, amely a legtöbb pénzt hozza a klubnak. – Maximalista vagyok, szívesen elfogadnék húszmillió eurót, de a beérkezett ajánlatokat is érdemes megfontolni. Ha Afi távozik, szeretnénk biztosítani a forrásokat ahhoz, hogy egy másik játékossal pótoljuk őt. De nagyon higgadtan állunk a dologhoz. Európából, az adott országok élcsapatai közül jöttek ajánlatok.

A támadónak – akinek jövő nyárig érvényes a szerződése jelenlegi csapatánál – bőven akad nemzetközi tapasztalata, hiszen tavaly a lengyel klub legjobbjaként nemcsak a hazai bajnokságban, hanem a Konferencialigában is bizonyított, nyolc találatával a sorozat legeredményesebb játékosa volt, ráadásul volt köztük egészen pazar ollózós gól is.

A kongói csatár iránti érdeklődés összefüggésben lehet azzal, hogy az FTC-nek távozója is lehet még a nyáron. A kiváló formában játszó Varga Barnabás iránt több klub érdeklődik, míg az m4sport.hu információi szerint Alekszandar Pesicsért Törökországból kaphatott ajánlatot a Ferencváros.