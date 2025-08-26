Arról az Origón is beszámoltunk, hogy a Bajnokok Ligája playoff körében, amelynek a győztese a BL főtábláján, a vesztes pedig majd az Európa-ligában folytatja, a Fradi hazai pályán 1-0-ás félidei vezetést követően 3-1-es vereséget szenvedett a Qarabag ellen a párharc első felvonásán. Az azeri szurkolók részéről emiatt is óriási az érdeklődés a visszavágó kapcsán, amelyet Bakuban rendeznek és az azeri sportoldalak szerint két nap alatt elkelt szinte az összes jegy, mintegy 28 800 belépő talált már gazdára. A Fradi drukkerei a magyar klub hivatalos honlapján tudnak jegyet venni, amely 4 000 forintba kerül egységesen.

A Fradi nehéz meccsre számít idegenben

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Fradi kemény ellenféllel néz szembe

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke a saját Facebook-oldalán jelentkezett egy poszttal, amelyben azt írta a képek mellé a nehéz visszavágó és a továbbjutás lehetősége kapcsán, hogy:

„Még van egy esély bizonyítani. Emberfeletti teljesítmény kell minden játékostól, és akkor van esélyünk továbbjutni!”