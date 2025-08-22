Jó hír a Ferencvárosnak: nem verhetetlen hazai Qarabag. A Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában az első mérkőzésen a Groupama Arénában a Fradi ellen 3-1-re győzni tudó azeri bajnok ugyanis egy hazai vereséggel nyitotta a bajnoki szezont.

Ha törik, ha szakad, a Fradinak győznie kell Bakuban

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Kikapott a Fradi BL-ellenfele

A 2013-14-es szezon óta egyetlen idény (2020-21) kivételével minden bajnokságot magabiztosan megnyerő Qarabag a Sumqayit ellen maradt alul 1-0 arányban. Azt viszont ki kell emelni, hogy Gurban Gurbanov alaposan rápihentette a csapatot a szerdán, magyar idő szerint 18.45-kor kezdődő meccsre: a budapesti kezdőből senki nem volt a pályán, és a BL-meccsen csereként pályára lépők közül is csak Chriso, Dani Bolt és Musa Gurbanly kapott lehetőséget.

A Qarabag–Ferencváros Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásának visszavágóját augusztus 27-én szerdán, magyar idő szerint 18.45-től rendezik az azeri fővárosban, Bakuban.

