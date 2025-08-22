Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ez az orvos a halálközeli élmény során látta a poklot

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem verhetetlen hazai pályán a Qarabag. A Ferencváros Bajnokok Ligája-selejtezős riválisa a Sumqayit elleni váratlan otthoni vereséggel nyitotta az azeri bajnoki idényt. A Fradinak persze így is bravúrra lesz szüksége.

Jó hír a Ferencvárosnak: nem verhetetlen hazai Qarabag. A Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában az első mérkőzésen a Groupama Arénában a Fradi ellen 3-1-re győzni tudó azeri bajnok ugyanis egy hazai vereséggel nyitotta a bajnoki szezont.

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19., Fradi
Ha törik, ha szakad, a Fradinak győznie kell Bakuban
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Kikapott a Fradi BL-ellenfele

A 2013-14-es szezon óta egyetlen idény (2020-21) kivételével minden bajnokságot magabiztosan megnyerő Qarabag a Sumqayit ellen maradt alul 1-0 arányban. Azt viszont ki kell emelni, hogy Gurban Gurbanov alaposan rápihentette a csapatot a szerdán, magyar idő szerint 18.45-kor kezdődő meccsre: a budapesti kezdőből senki nem volt a pályán, és a BL-meccsen csereként pályára lépők közül is csak Chriso, Dani Bolt és Musa Gurbanly kapott lehetőséget.

A Qarabag–Ferencváros Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásának visszavágóját augusztus 27-én szerdán, magyar idő szerint 18.45-től rendezik az azeri fővárosban, Bakuban.

Kapcsolódó cikkek:

Nincs mese, Bakuban kell csodát tennie a BL-ért küzdő Fradinak
Minden Fradi-játékost idegesít a Qarabag ünneplése, de még nincs vége
Elképesztő: már ki is törölték a Fradi nevét a Bajnokok Ligájából
Varga Barnabás: Meg kell mutatnunk, hogy nekünk van ott a helyünk a BL-ben

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!