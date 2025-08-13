A Fradi kedd este fogadta a sorozatban 14. bajnoki címét begyűjtött bolgár Ludogorec csapatát a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körében, a visszavágón (Bulgáriában 0-0 lett a mérkőzés eredménye). A meccs előtt a klub kabalaállata nem akart valamiért berepülni a pálya közepére a gondozója nógatása ellenére sem, de aki ezt valamiféle baljós előjelnek vélte, annak nem lett igaza, kivéve, ha a bolgár szurkolók közül tette volna ezt akárki, mivel a vendégeknek is egy rétisas a kabalaállata, amelyik szintén a hazai meccsek előtt szokott repülni a stadionban. Itt ugyanis a bolgároknak hamar szárnyát szegték az FTC focistái, akik remekül futballozva, Varga Barnabás kettő és Szalai Gábor egy találatával 3-0-s eredményt hoztak össze a pokoli hangulatot varázsoló nézők legnagyobb örömére a Groupama Arénában.

A Fradi szurkolói igazi katlant varázsoltak

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Fradi magabiztosan vette ezt az akadályt is

Robbie Keane, a Ferencvárosi TC vezetőedzője természetesen elégedett volt a látottakkal és a szurkolók is lenyűgözték az ír szakembert: „Ki kell élvezni a pillanatot, mert a labdarúgásban azonnal jön a következő feladat, ami lehet, hogy fájdalmat okoz majd. A szurkolók elképesztők voltak, húzták a csapatot, csak úgy áramlott az energia.

Lehetett látni, a játékosok mennyi erőt merítenek belőlük, ezért is szeretem az ilyen mérkőzéseket, ezeket a telt házas meccseket, ezekből az ember mindig csak többet és többet szeretne.

Minden meccs fontos, és mindig nyerni akarok, most is ez volt a helyzet. A második félidőben nagyon jól játszottunk egy kiváló csapat ellen, köszönhetően a nagyszerű egyéni és csapatteljesítménynek. A meccs elején talán kissé megilletődöttek voltunk, de idővel átvettük az irányítást, és egy pillanatra sem éreztem veszélyben a győzelmet meg a továbbjutást. A magyar játékosok teljesítménye elismerésre méltó, lehet, hogy másfél éve még gondban lett volna a csapat, ha ennyi magyarral kellett volna kiállni, de most mindenki megállta a helyét. A BL-himnuszért játszunk, ezt elmondtam a játékosoknak is. Most már nagyon közel vagyunk a célhoz, igaz, én mindig a soron következő meccsre összpontosítok.”