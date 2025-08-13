A Fradi kedd este fogadta a sorozatban 14. bajnoki címét begyűjtött bolgár Ludogorec csapatát a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körében, a visszavágón (Bulgáriában 0-0 lett a mérkőzés eredménye). A meccs előtt a klub kabalaállata nem akart valamiért berepülni a pálya közepére a gondozója nógatása ellenére sem, de aki ezt valamiféle baljós előjelnek vélte, annak nem lett igaza, kivéve, ha a bolgár szurkolók közül tette volna ezt akárki, mivel a vendégeknek is egy rétisas a kabalaállata, amelyik szintén a hazai meccsek előtt szokott repülni a stadionban. Itt ugyanis a bolgároknak hamar szárnyát szegték az FTC focistái, akik remekül futballozva, Varga Barnabás kettő és Szalai Gábor egy találatával 3-0-s eredményt hoztak össze a pokoli hangulatot varázsoló nézők legnagyobb örömére a Groupama Arénában.
Robbie Keane, a Ferencvárosi TC vezetőedzője természetesen elégedett volt a látottakkal és a szurkolók is lenyűgözték az ír szakembert: „Ki kell élvezni a pillanatot, mert a labdarúgásban azonnal jön a következő feladat, ami lehet, hogy fájdalmat okoz majd. A szurkolók elképesztők voltak, húzták a csapatot, csak úgy áramlott az energia.
Lehetett látni, a játékosok mennyi erőt merítenek belőlük, ezért is szeretem az ilyen mérkőzéseket, ezeket a telt házas meccseket, ezekből az ember mindig csak többet és többet szeretne.
Minden meccs fontos, és mindig nyerni akarok, most is ez volt a helyzet. A második félidőben nagyon jól játszottunk egy kiváló csapat ellen, köszönhetően a nagyszerű egyéni és csapatteljesítménynek. A meccs elején talán kissé megilletődöttek voltunk, de idővel átvettük az irányítást, és egy pillanatra sem éreztem veszélyben a győzelmet meg a továbbjutást. A magyar játékosok teljesítménye elismerésre méltó, lehet, hogy másfél éve még gondban lett volna a csapat, ha ennyi magyarral kellett volna kiállni, de most mindenki megállta a helyét. A BL-himnuszért játszunk, ezt elmondtam a játékosoknak is. Most már nagyon közel vagyunk a célhoz, igaz, én mindig a soron következő meccsre összpontosítok.”
Gruber Zsombor gólpasszt adott Varga második találatánál, elsőre erről mesélt, majd rátért a playoffra és az azeri ellenfélre, valamint arra, hogy szeretne továbbra is a BL-keret tagja maradni: „Az utóbbi időben nagyon érzem Barnit (Varga Barnabás - a szerk.) a pályán, egyre többet vagyunk együtt, szerintem ez ennek is köszönhető... Bármelyik csapat is jut be ide, nem azért jutott be, mert azt ajándékba kapta, hanem mert keményen megdolgozott érte. A macedón csapat sem lett volna egyszerűbb, tényleg minden erőnket mozgósítani kell majd a Qarabag ellen. Remélem most már bent tudok maradni a BL-keretben, ezen leszek és minden meccsen majd pályára szeretnék lépni és természetesen szeretnénk bejutni a Bajnokok Ligájába.”
Gruber asszisztot adott, Szalai Gábor gólt fejelt a meccsen, majd így értékelte az első félidőt, amikor az ellenfél támadóbb volt, valamint a góljáról és az azeriekről is beszélt: „Lehet, hogy többet voltak a kapunk előtt, mint terveztük, de belülről nem éreztem ezt a nagy nyomást, nem lett belőle probléma, majd átvettük az irányítást... Mindig mondom Alexnak (Tóth Alex - a szerk.), hogy oda rúgja, ahova most is és akkor vagy én vagy más is érkezik, mert tényleg nagyon jól adja be és ma is nagyon jól sikerült szerencsére.
A Qarabag nehéz ellenfél lesz, láttuk, hogy milyen erőt képviselnek, számítottunk arra, hogy velük fogunk találkozni, de tovább kell mennünk, tovább kell küzdenünk, ugyanaz a harcosság kell mint ma is, és akkor meglehet.
Egy lépésre vagyunk a Bajnokok Ligájától, ez jó motiváció nekünk, merjünk nagyot álmodni.”
Ötvös Bence messzebbről indított, a nyár elején érkezett játékos a beilleszkedéséről beszélt, majd utána a meccsen ellátott feladatáról és a csapat teljesítményéről: „Sikerült hála az égnek hamar beilleszkednem, könnyen elfogadtak a társak. Nekem az elsődleges feladatom az, hogy mélységből szervezzem a játékot és szerencsére ez ma nagyon jól sikerült. Ha az első 15 percet levesszük, akkor nagyon jól védekeztünk, addig voltak gondjaink, de a második félidőben nem sok helyzetük volt, jól menedzseltük a meccset. Az első 15 perc kapcsán azt gondoltuk, hogy kicsit visszább fognak állni, átadják nekünk a területet, de tényleg jól presszingeltek, gyorsan járatták a labdát, így volt pár lehetőségük. Szeretnénk innen a Bajnokok Ligája főtáblájára bejutni, a Qarabag ugyan jó csapat, de nem verhetetlen.”
Ha már a védelem szóba került, néhány szóban az egyik védő, Stefan Gartemann is értékelt az Origónak: „Nem volt túl szép a játék, főleg az első félidőben.
De még az olyan rosszabb napokon is, mint a mai, a második félidőben vissza tudtunk jönni, és látszott, hogy mindenki keményen dolgozott egymásért, ráadásul több játékos remekül teljesített.
Nagyon örülök, hogy most megvan az esélyünk a Bajnokok Ligájába kerülésre. A Qarabag nehéz ellenfél lesz, remek csapat, szó szerint hosszú utat kell hozzájuk megtennünk, de nagyon izgatottak vagyunk, hogy játszhatunk, alig várjuk.”
A Ferencváros az azeri Qarabag ellen augusztus 19-én, kedden este 21.00-kor kezd hazai pályán, majd rá egy hétre jön a visszavágó, Bakuban. A párharc érdekessége, hogy az azeriek legértékesebb játékosa az a Kady Borges, aki a télen a Fradiból igazolt át Azerbajdzsánba.
A BL rájátszásában milliárdokról döntenek a felek. Magyarán, amelyik együttes augusztus végén főtáblára kerül, az alanyi jogon több mint 18,6 millió euróval lesz gazdagabb, ami forintba átszámolva nagyjából 7,3 milliárd.