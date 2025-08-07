Mint ismert, a Fradi gól nélküli döntetlent játszott a bolgár Ludogorec vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának első, szerdai felvonásán.

Fotó: fradi.hu

Trükköznek a Fradi ellen a bolgárok?

Helyzetekből bőven akadt a mérkőzésen, de gól nem esett, a hazaiak egy kapufáig jutottak, míg a magyar bajnok találatát les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

A Ludogorec kapusa, Hendrik Bonmann elismerte, szerinte is a Fradi volt a jobb: „Ha őszinte akarok lenni, az ellenfelünknek voltak jobb helyzetei – jelentette ki.

Titkos trükkök? A Ludogorec német kapusa ugyanis arról is beszélt, hogy a bolgárok máris gyakorolják a tizenegyesrúgásokat a Fradi elleni visszavágóra - szúrta ki a Magyar Nemzet.

Az edzők azt akarják, hogy gyakoroljuk a tizenegyeseket

– szólta el magát Bonmann. – Az én feladatom is az is, hogy megtanuljak néhány trükköt, de ezeket nem oszthatom meg. A 90 perc alatt a meccsre koncentrálsz, de fel kell készülnünk a tizenegyesekre is, különösen nekem, mint kapusnak."

Az egyik legnagyobb bolgár sportlap a meccsről szóló tudósítása címében arról számol be, hogy „egy több mint 35 méterről leadott zseniális lövésnél a kapufa akadályozta meg a Ludogorecet abban, hogy megtörje Magyarország hegemóniáját”.

„Határozottan jó meccs volt ez nekünk és nekik is – fogalmazott Rui Motta a bolgár sajtóban.

– Senki sem akart igazán kockáztatni, ki kell várni a megfelelő pillanatot. Az első félidőben sok labdát veszítettünk, és reagálnunk kellett a szünetben. Most félidőben vagyunk, Budapesten előre kell lépnünk."

A Ludogorec edzője felhívta a figyelmet arra, hogy csapata az első félidőben gyengén játszott, de a folytatásban szerinte már uralta a meccset. Elmondása szerint egyénileg sok hibát követtek el, sok labdát vesztettek, ami elvette az önbizalmunkat.

„A szünet után megtaláltuk a ritmusunkat, és jobban kezdtünk játszani. Akkor már jobban uraltuk a játékot. Gólszerzési lehetőségeket teremtettünk, de sajnos nem tudtunk gólt szerezni."

A visszavágót jövő kedden 20.15-től a Groupama Arénában rendezik. A továbbjutó a Qarabag és a Skendija párharcának győztesével találkozik a főtáblára jutásért, míg az alulmaradó együttes ugyancsak az azeri vagy az északmacedón gárdával csap össze az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében.