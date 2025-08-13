Live
A Ferencváros egy lépésre került a Bajnokok Ligája főtáblájától és ezzel hatalmas összegekhez került nagyon közel. A Fradi már azzal is komoly bevételre tesz szert, ha az Európa-ligában folytatja, de a nagy kifizetésekre a Bajnokok Ligájában kerülhet sor.

A Fradi a Ludogorec elleni továbbjutással biztosította a helyét az Európa-liga csoportkörében, de egy Qarabag elleni továbbjutás már a Bajnokok Ligája alapszakaszát jelentené, ahol a világ labdarúgásának a legnagyobb pénzdíjait lehet bezsebelni.

fradi Budapest, 2025. augusztus 12.Szalai Gábor, Callum O'Dowda és Toon Raemaekers (b-j), a győztes Ferencváros játékosai a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzés után a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én. A Ferencváros 3-0-ra nyert, így bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába.MTI/Hegedüs Róbert
A Fradi számára a pályán és azon kívül is nagy a tét
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI 

A Fradi 20 millió eurónál is többet kereshet a Bajnokok Ligájában

A főtáblára jutás - a tavalyi adatokból kiindulva - alanyi jogon 18,64 millió eurót jelent, ami nagyjából 7,3 milliárd forint. A Bajnokok Ligája megújított alapszakaszában egy győzelemért kb. 2,8 millió eurót fizet az UEFA, de a döntetlen is 930 ezer euró ér. A piaci részesedésből is járna a magyar bajnoknak, ami a televíziós jogdíjakból befolyó összegtől is függ, de ez is jelentene pár millió eurót. Ehhez jön még a jegybevétel, ami négy hazai meccset érinthet.

A Ferencváros Qarabag elleni páharcán így minimum 20–21 millió euró lehet a tét amit pontszerzésekkel lehet még fokozni.

A Fradi az Európa-liga csoportkörében is jól kereshet, de nem lehet összehasonlítani a kettőt. Az El-ben 4,31 millió eurót jelent a csoportkör, a győzelem 450 ezer eurót, a döntetlen 150 ezret jelent.

A péz mellett legalább ennyire fontos a sportszakmai siker, hiszen olyan csapatokat hozhat Budapestre a Fradi, mint a PSG, a Liverpool, a Bayern München vagy éppen a Real Madrid.

A rájátszásban az azeri Qarabag FC ellen játszik Robbie Keane vezetőedző együttese, jövő héten kedden a Groupama Arénában, egy héttel később pedig Bakuban.

