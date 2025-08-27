Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Örömlányok és drog – repült a teljes magyar felső vezetés a német multinál

Elkezdődött a mérkőzés!
2025.08.27. 18:45
A csapatok már a pályán
2025.08.27. 18:44
Szól a Bajnokok Ligája-himnusz
2025.08.27. 18:42
Hamarosan kezdünk
2025.08.27. 18:40
A kezdőcsapatok:
2025.08.27. 18:35
A Qarabag is rápihent a Fradira
2025.08.27. 18:19
Félelmetes otthon az azeri csapat
2025.08.27. 18:08
Nagyképűek voltak az azeriek?
2025.08.27. 17:50
Nyert már a Fradi nagy különbséggel
2025.08.27. 17:31
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Szerdán este 18.45-től a magyar bajnok Ferencváros az azeri Qarabag otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája playoff-körének visszavágó mérkőzésén. A Robbie Keane által irányított Fradinak soha nem látott bravúrra lenne szüksége a BL-szereplés kiharcolásához, ugyanis a magyar csapat története során a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrány után még sosem lépett tovább nemzetközi kupasorozatban. Kövessék velünk percről percre közvetítésünkben a mérkőzés legfontosabb eseményeit.

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

18:45
2025. augusztus 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődött a mérkőzés!

A Fradi indította útjára a labdát.

18:44
2025. augusztus 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A csapatok már a pályán

A kezdőcsapatok
Fotó: Hegyi Áron - Origo

 

18:42
2025. augusztus 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szól a Bajnokok Ligája-himnusz

Érkeznek a csapatok a pályára, közben pedig szól a Bajnokok Ligája himnusza. 

18:40
2025. augusztus 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Hamarosan kezdünk

A csapatok már befejezték a bemelegítést. Hamarosan kezdődik a mérkőzés. 

18:35
2025. augusztus 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A kezdőcsapatok:

Qarabag: Kochalski – Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Janković – Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade.
Ferencváros: Dibusz – Makreckis, Cissé, Raemaekers, O'Dowda – Keita, Ötvös – Joseph, Kanikovszki, Levi – Varga B.

18:19
2025. augusztus 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Qarabag is rápihent a Fradira

A Ferencváros a sorsdöntő meccs előtt elhalasztotta a Kisvárda elleni bajnoki mérkőzését, míg a 12-szeres azeri bajnok pénteken lejátszotta első első meccsét az azeri élvonal új idényében, s hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett a Sumqayittól. 

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
A Qarabag rápihent a visszavágóra
Fotó: Ladóczki Balázs

Azonban ebből fölösleges kiindulni, ugyanis Gurban Gurbanov vezetőedző a budapesti mérkőzéshez képest mind a tizenegy poszton megváltoztatta kezdőcsapatát. A korábban a Ferencvárost erősítő marokkói Samy Mmaee végigjátszotta a mérkőzést, míg a zöld-fehéreknél szintén megfordult brazil légiós, a Groupama Arénában két gólpasszt adó Kady Borges csereként lépett pályára.

18:08
2025. augusztus 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Félelmetes otthon az azeri csapat

A Qarabag az idei BL-selejtezőben a múlt heti sikerével együtt már ötször nyert, korábban az ír Shelbourne és az északmacedón Skendija ellen is kettős győzelemmel lépett tovább, ráadásul tizenhárom gólt szerzett és csak kettőt kapott. Pályaválasztóként tavaly november, a Lyon elleni Európa-liga-főtáblás mérkőzés (1-4) óta nem kapott ki három góllal, vagyis éppen annyival, amennyi a Ferencváros továbbjutásához szükséges lenne.

17:50
2025. augusztus 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Nagyképűek voltak az azeriek?

Robbie Keane, a Fradi edzője a múlt heti vereség után elmondta, a Qarabag-játékosok túlzott ünneplése adhat némi reményt, mert az ellenfél talán elhitte, hogy máris továbbjutott. Mindenesetre a Ferencvárosnak pontosabb összjátékra, gyorsabb labdajáratásra és eredményesebb helyzetkihasználásra lenne szüksége a továbbjutáshoz. 

Fradi, Robbie Keane vezetőedző a Ferencvárosi TC sajtótájékoztatóján, a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének másnapi, örmény FC Noah elleni mérkőzés előtt a Groupama Arénában 2025. július 29-én. MTI/Hegedüs Róbert
Robbie Keane a meccs előtt kijelentette, hogy a Fradi támadni fog
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Groupama Arénában az idénybeli ötödik Bajnokok Ligája-selejtezőjén ötödik gólját szerző Varga Barnabáson kívül ugyanis Aleksandar Pesics, Jonathan Levi és Lenny Joseph is gólt szerezhetett volna, utóbbi kettőt is, de csak a tavalyi és tavalyelőtti NB I-es idény gólkirálya volt eredményes.

17:31
2025. augusztus 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Nyert már a Fradi nagy különbséggel

Idegenben nyertek már három vagy több góllal is a zöld-fehérek, legutóbb tavaly novemberben 4-0-ra a Dinamo Kijev ellen, de az Európa-liga főtábláján, vagyis nem oda-visszavágós rendszerben. A Bajnokok Ligájában három évvel korábban játszottak hasonlóan bravúros mérkőzést, amikor a hazai 2-1-es vereség után Pozsonyban 4-1-re győzték le a Slovant, és továbbjutottak a selejtező harmadik körébe. 

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
A Fradinak óriási bravúr kellene a továbbjutáshoz
Fotó: Ladóczki Balázs

Ugyanakkor kétgólos hazai kudarc után még sosem sikerült a továbbjutás nemzetközi szinten, beleértve olyan egykori, időközben megszűnt sorozatokat, mint az UEFA Kupa, a Kupagyőztesek Európa Kupája, a Vásárvárosok Kupája, de még az Intertotó Kupa is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!