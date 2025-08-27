A Ferencváros a sorsdöntő meccs előtt elhalasztotta a Kisvárda elleni bajnoki mérkőzését, míg a 12-szeres azeri bajnok pénteken lejátszotta első első meccsét az azeri élvonal új idényében, s hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett a Sumqayittól.

A Qarabag rápihent a visszavágóra

Fotó: Ladóczki Balázs

Azonban ebből fölösleges kiindulni, ugyanis Gurban Gurbanov vezetőedző a budapesti mérkőzéshez képest mind a tizenegy poszton megváltoztatta kezdőcsapatát. A korábban a Ferencvárost erősítő marokkói Samy Mmaee végigjátszotta a mérkőzést, míg a zöld-fehéreknél szintén megfordult brazil légiós, a Groupama Arénában két gólpasszt adó Kady Borges csereként lépett pályára.