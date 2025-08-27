Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!
A Fradi indította útjára a labdát.
Érkeznek a csapatok a pályára, közben pedig szól a Bajnokok Ligája himnusza.
A csapatok már befejezték a bemelegítést. Hamarosan kezdődik a mérkőzés.
Qarabag: Kochalski – Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Janković – Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade.
Ferencváros: Dibusz – Makreckis, Cissé, Raemaekers, O'Dowda – Keita, Ötvös – Joseph, Kanikovszki, Levi – Varga B.
A Ferencváros a sorsdöntő meccs előtt elhalasztotta a Kisvárda elleni bajnoki mérkőzését, míg a 12-szeres azeri bajnok pénteken lejátszotta első első meccsét az azeri élvonal új idényében, s hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett a Sumqayittól.
Azonban ebből fölösleges kiindulni, ugyanis Gurban Gurbanov vezetőedző a budapesti mérkőzéshez képest mind a tizenegy poszton megváltoztatta kezdőcsapatát. A korábban a Ferencvárost erősítő marokkói Samy Mmaee végigjátszotta a mérkőzést, míg a zöld-fehéreknél szintén megfordult brazil légiós, a Groupama Arénában két gólpasszt adó Kady Borges csereként lépett pályára.
A Qarabag az idei BL-selejtezőben a múlt heti sikerével együtt már ötször nyert, korábban az ír Shelbourne és az északmacedón Skendija ellen is kettős győzelemmel lépett tovább, ráadásul tizenhárom gólt szerzett és csak kettőt kapott. Pályaválasztóként tavaly november, a Lyon elleni Európa-liga-főtáblás mérkőzés (1-4) óta nem kapott ki három góllal, vagyis éppen annyival, amennyi a Ferencváros továbbjutásához szükséges lenne.
Robbie Keane, a Fradi edzője a múlt heti vereség után elmondta, a Qarabag-játékosok túlzott ünneplése adhat némi reményt, mert az ellenfél talán elhitte, hogy máris továbbjutott. Mindenesetre a Ferencvárosnak pontosabb összjátékra, gyorsabb labdajáratásra és eredményesebb helyzetkihasználásra lenne szüksége a továbbjutáshoz.
A Groupama Arénában az idénybeli ötödik Bajnokok Ligája-selejtezőjén ötödik gólját szerző Varga Barnabáson kívül ugyanis Aleksandar Pesics, Jonathan Levi és Lenny Joseph is gólt szerezhetett volna, utóbbi kettőt is, de csak a tavalyi és tavalyelőtti NB I-es idény gólkirálya volt eredményes.
Idegenben nyertek már három vagy több góllal is a zöld-fehérek, legutóbb tavaly novemberben 4-0-ra a Dinamo Kijev ellen, de az Európa-liga főtábláján, vagyis nem oda-visszavágós rendszerben. A Bajnokok Ligájában három évvel korábban játszottak hasonlóan bravúros mérkőzést, amikor a hazai 2-1-es vereség után Pozsonyban 4-1-re győzték le a Slovant, és továbbjutottak a selejtező harmadik körébe.
Ugyanakkor kétgólos hazai kudarc után még sosem sikerült a továbbjutás nemzetközi szinten, beleértve olyan egykori, időközben megszűnt sorozatokat, mint az UEFA Kupa, a Kupagyőztesek Európa Kupája, a Vásárvárosok Kupája, de még az Intertotó Kupa is.