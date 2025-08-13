Először is felvetettük az alaphírt, amely így hangzik: jövő kedden fogadja hazai pályán a Ferencváros az azeri Qarabag együttesét a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőjének rájátszásban. A zöld-fehérek honlapja arról számolt be, hogy a párharc első mérkőzését 21.00 órától rendezik a Groupama Arénában. A visszavágóra nyolc nappal később, augusztus 27-én szerdán, magyar idő szerint 18.15 órától kerül sor Bakuban. A Fradi négy év után jutott el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott az FTC. Az azeri csapatban két korábbi FTC-futballista is játszik a támadó Kady Borgesszel és a védő Samy Mmaee személyében.

A mesterséges intelligencia szerint újra ott lesz a BL-főtáblán a Fradi

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ezek után ezt kérdeztük: Kérlek, tippeld meg, mi lesz a párharc végeredménye, melyik csapat jut tovább, hogyan, és minek köszönhetően! Indokolj is, 1000 karakterben várom a válaszodat!

Ezt gondolja a mesterséges intelligencia a Fradi BL-esélyeiről:

ChatGPT5:

Ferencváros–Qarabag párharc tippem: FTC jut tovább 2–1-es összesítéssel. Hazai pályán, a Groupama Arénában 1–0-s győzelmet aratnak a zöld-fehérek a szervezett védekezésnek és Varga Barnabás góljának köszönhetően. Bakuban 1–1 lesz: a Qarabag nyomása alatt stabil marad a Fradi hátsó alakzata, Dibusz fontos védésekkel tartja a csapatot. A döntő tényezők: hazai közönség támogatása, friss önbizalom a Ludogorec elleni magabiztos siker után, valamint a taktikai fegyelem, amivel Robbie Keane irányítja a csapatot.

Perplexity:

Véleményem szerint a párharc nagyjából kiegyensúlyozott, de a Ferencváros a hazai közönség támogatásával, stabil védekezéssel és gyors kontraakciókkal kis híján bejuthat a BL főtáblájára. A Qarabag erős csapat, amely jó átigazolásokkal és európai tapasztalattal rendelkezik, így ők sem adják könnyen magukat. A továbbjutást a két mérkőzés összesítése dönti el, várhatóan egy szoros eredmény, esetleg hosszabbítás vagy idegenben szerzett fontos gólok dönthetnek.