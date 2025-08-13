Live
Három mesterséges intelligenciát használó alkalmazásnak/weboldalnak (ChatGPT, Perplexity, Copilot) is feltettük a kérdést: mire megy a Ferencváros a Qarabag ellen a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában? Jó hírünk van a Fradi-drukkerek számára.

Először is felvetettük az alaphírt, amely így hangzik: jövő kedden fogadja hazai pályán a Ferencváros az azeri Qarabag együttesét a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőjének rájátszásban. A zöld-fehérek honlapja arról számolt be, hogy a párharc első mérkőzését 21.00 órától rendezik a Groupama Arénában. A visszavágóra nyolc nappal később, augusztus 27-én szerdán, magyar idő szerint 18.15 órától kerül sor Bakuban. A Fradi négy év után jutott el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott az FTC. Az azeri csapatban két korábbi FTC-futballista is játszik a támadó Kady Borgesszel és a védő Samy Mmaee személyében.

Budapest, 2025. augusztus 12.A Ferencváros játékosainak gólöröme, jobbról a gólszerző Varga Barnabás a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.MTI/Hegedüs Róbert, Fradi
A mesterséges intelligencia szerint újra ott lesz a BL-főtáblán a Fradi
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ezek után ezt kérdeztük: Kérlek, tippeld meg, mi lesz a párharc végeredménye, melyik csapat jut tovább, hogyan, és minek köszönhetően! Indokolj is, 1000 karakterben várom a válaszodat! 

Ezt gondolja a mesterséges intelligencia a Fradi BL-esélyeiről:

ChatGPT5:

Ferencváros–Qarabag párharc tippem: FTC jut tovább 2–1-es összesítéssel. Hazai pályán, a Groupama Arénában 1–0-s győzelmet aratnak a zöld-fehérek a szervezett védekezésnek és Varga Barnabás góljának köszönhetően. Bakuban 1–1 lesz: a Qarabag nyomása alatt stabil marad a Fradi hátsó alakzata, Dibusz fontos védésekkel tartja a csapatot. A döntő tényezők: hazai közönség támogatása, friss önbizalom a Ludogorec elleni magabiztos siker után, valamint a taktikai fegyelem, amivel Robbie Keane irányítja a csapatot.

Perplexity:

Véleményem szerint a párharc nagyjából kiegyensúlyozott, de a Ferencváros a hazai közönség támogatásával, stabil védekezéssel és gyors kontraakciókkal kis híján bejuthat a BL főtáblájára. A Qarabag erős csapat, amely jó átigazolásokkal és európai tapasztalattal rendelkezik, így ők sem adják könnyen magukat. A továbbjutást a két mérkőzés összesítése dönti el, várhatóan egy szoros eredmény, esetleg hosszabbítás vagy idegenben szerzett fontos gólok dönthetnek.

Összefoglalva: a Ferencváros esélyes, különösen hazai pályán, de a Qarabag sem könnyű ellenfél, így a siker a taktikai fegyelemtől, helyzetkihasználástól és a két egykori Fradi-játékos szerepétől is függ majd. A végkimenetel akár 2-1 vagy 3-2-es összesített Ferencváros győzelem lehet, amely leginkább a hazai sikeres első mérkőzésen és a szilárd védekezésen múlik. A párharc kiélezett küzdelem lesz a BL főtáblájáért.

A Copilot szerint döntő lesz a Fradi mentális ereje

A Ferencváros és a Qarabag összecsapása a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában az egyik legkiegyenlítettebb párharcnak ígérkezik az idei selejtezők utolsó körében. A statisztikai modellek szerint az esélyek szinte teljesen kiegyenlítettek: a Football Meets Data szimulációja alapján a Qarabag 52%-os, míg a Ferencváros 48%-os eséllyel jut tovább.

„És mi a te konkrét tipped, és mi fog történni a meccseken?” – szegeztük neki a kérdést a Copilotnak, az MI pedig nem volt rest kimerítő választ adni.

Íme, az én konkrét tippem és forgatókönyvem a Ferencváros–Qarabag párharcra:

Ferencváros továbbjut hosszabbítás után

Első mérkőzés (Budapest, augusztus 19.):

  • Eredmény: Ferencváros 2–1 Qarabag

Forgatókönyv: A Fradi lendületesen kezd, a hazai közönség támogatása sokat dob a játékosokon. Varga Barnabás vagy Lisztes lehet a kulcsfigura. A Qarabag viszont rutinos, és egy idegenbeli gólt szinte biztosan szerez.

Visszavágó (Baku, augusztus 27.):

  • Eredmény: Qarabag 1–0 Ferencváros

Forgatókönyv: A Qarabag dominál hazai pályán, de a Fradi jól védekezik. A meccs hosszabbításba torkollik, ahol egy pontrúgás vagy egy gyors kontra dönthet. Itt jön ki a Fradi mentális ereje, és egy hosszabbításban szerzett gól továbbjuttatja őket.

Miért gondolom ezt?

  • A Fradi hazai pályán mindig erős, és a Ludogorec elleni 3–0 azt mutatja, hogy a csapat képes kiemelkedő teljesítményre.
  • A Qarabag rutinos, de a Fradi motivációja, hogy újra BL-főtáblára jusson, óriási.
  • Robbie Keane edzőként még újonc, de a játékosai hisznek benne, és ez sokat számít.
     

 

