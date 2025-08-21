A rekord magyar bajnok Fradi a Bajnokok Ligája playoff első mérkőzésén hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett az azeri Qarabagtól. A meccsen a vezetést az első játékrészben Varga zseniális góljával az FTC szerezte meg, ugyanakkor a második 45 percben a vendégek háromszor is eredményesek voltak. A lefújást követően a hazaiak vezetőedzője, Robbie Keane többek között azt mondta: „Azt mondtam a srácoknak, hogy nézzék meg, hogyan ünnepel az ellenfél. Ők már elhiszik, hogy továbbjutottak ebből a párharcból. Ha ez nem elég motiváció a számunkra, akkor nem tudom mi lenne az. Régóta vagyok a futballban, ahol bármi megtörténhet, ebből a helyzetből is fel lehet állni”.

A Fradi az első meccsen 3-1-re kapott ki

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Fradi nehéz visszavágóra számíthat idegenben

A visszavágóra augusztus 27-én, szerdán kerül sor magyar idő szerint 18.45-től Azerbajdzsánban, a Qarabag otthonában. A Football Rankings oldal által közzétett adatok alapján (ez az ő saját számításuk) a Fradinak 8% esélye van még megnyernie a párharcot és bejutni a Bajnokok Ligájának főtáblájára. Ha ez nem sikerülne, a magyar bajnok a második számú nemzetközi kupasorozatban, az Európa-ligában szerepelhet szeptembertől.