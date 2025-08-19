Kövesse velünk élőben percről percre közvetítésünket!
Agresszíven kezdett a Qarabag, de a Ferencváros kontrollálni tudta, sőt a magyar bajnoknak volt több veszélyes helyzete és Varga Barnabás parádés góljával a vezetést is megszerezte, de az első félidőben az azeri csapat is megmutatta, hogy nem lankadhat a figyelem a folytatásban.
A Pakstól igazolt magyar védőnek aláfordult a bokája, fájdalmas arccal lesántikált a pályáról, de meglepő lenne, ha folytatnia tudná a játékot.
A 43. percben Joseph lőtte rá 16 méterről, a bal felsőbe tartó labdát viszont Kochalski látványos vetődéssel szögeltre ütötte.
Az utóbbi percekben a Qarabag kijött a szorításból, és jobbára a Ferencváros térfelén zajlik a játék, sőt többet van a labda most az azeri csapatnál.
A gól óta fölényben játszik a Ferencváros, a vendégek beszorultak a saját térfelükre.
Egy kemény ütközés után a Ferencváros csatára maradt lent a földön és ápolni kellett, mert a magyar válogatott támadónak beszorult a levegő, de tudta folytatni a játékot.
A 29. percben Makreckis adott be ismét kiválóan, majd Varga Barnabás a kapunak háttal átvette a labdát és gyönyörű gólt lőtt 16 méterről a jobb alsó sarokba.
Makreckis adott be a jobb oldalról, a veszélyese kanyarodó beívelést azonban a kapus szögletre ütötte.
Leandro Andrade került ígéretes helyzetbe a tizenhatoson belül, de még a lövés előtt Gartenmann odaért és menteni tudott.
Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, az első negyedórában volt már helyzet itt is, ott is, de Varga fejesével a Fradié volt az eddigi legnagyobb helyzet.
A 13. percben Joseph léphetet ki, majd a kimozduló kapus mellett elrúgta a labdát, ami azonban fél méterrel a jobb kapufa mellett gurult ki.
Beszorult most a Ferencváros, egy bal oldali beadás után ide-oda pattogott a labda a tizenhatoson belül, de szerencsére Kady luftot rúgott.
Pontos volt Gartenmann jobb oldali beadása, Varga Barnabás fejese viszont milliméterekkel elkerülte a kapu jobb oldalát.
Cafarquliyev lőtt távolról, de a labda szögletre pattant az egyik ferencvárosi védő lábáról.
A negyedik percben járunk, a vendégek magas letámadással kezdték a mérkőzést, de a Fradin is érződik, hogy minél hamarabb szeretne gólt lőni.
Mindössze 45 másodpercet kellett várni az első kaput eltalált lövésre, Kady jobb alsóba tartó lövését viszont kitolta Dibusz Dénes.
A Ferencváros indította útjára a labdát!
Felcsendült a BL-himnusz, a csapatok már a Groupama Aréna gyepszőnyegén. Hamarosan kezdődik a mérkőzés.
Robbie Keane egyetlen helyen sem változtatott kezdőcsapatán a Ludogorec elleni 3-0-s sikerhez képest, a Qarabagnál viszont bekerült a kezdőbe a Ferencvárostól télen távozott Kady Borges, Samy Mmaee viszont csak a kispadon kezdett.
A Fradi kezdőcsapata: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanikovszki, O'Dowda – Joseph, Varga B.
A Qarabag kezdője: Kochalski – Silva, Mustafazade, Medina, Dzsafargulijev – Pedro Bicalho, Kady, Jankovic – Leandro Andrade, Akhundzade, Zoubir.
A Ferencváros ír vezetőedzője, Robbie Keane a mérkőzés előtt úgy fogalmazott, a két csapat azonos erős képvisel, ám kulcsfontosságú lesz, hogy csapata lehetőleg ne kapjon gólt a keddi első felvonáson, sem a jövő heti, idegenbeli visszavágón.
„A két csapat ereje közel egyenlő, de ha úgy játszunk, ahogy szeretnénk, akkor sok gondot okozhatunk. Ilyen párharcokban az a kulcsfontosságú, hogy ne kapjunk gólt, mert elöl vannak olyan remek támadóink, hogy a lehetőségeink biztosan lesznek a gólszerzésre. Az ellenfél jó csapat, de ez nagy lehetőség a klubunk számára, mivel az elmúlt években nem volt ekkora lehetősége a BL-be jutni. Ez hatalmas motivációt jelent játékosként és edzőként is. A futballistáktól intenzitást és szívvel-lélekkel küzdést várok” – vélekedett a Fradi edzője.
A 12-szeres azeri bajnok BL-keretének tagja a marokkói Samy Mmaee és a brazil Kady Borges is, előbb tavaly nyáron, utóbbi pedig a télen távozott a Ferencvárostól, vagyis akár mindketten pályára léphetnek korábbi csapatuk ellen.
A Ferencvárosnak nem sikerült jól a főpróba, ugyanis szombaton 2-1-re kikapott az előző kiírásban ezüstérmes Puskás Akadémiától a Groupama Arénában. Ez persze annak is betudató, hogy Robbie Keane rotálja a csapatát, a hétvégi rangadón szinte a teljes kezdőt lecserélte a Ludogorec elleni visszavágóhoz képest, vagyis a kulcsjátékosok kipihenten várhatták a keddi összecsapást. Igaz ez mondjuk az ellenfélre is, ugyanis bár az azeri bajnokság a hétvégén rajtolt, a Qarabag elhalasztotta a Sabah Baku elleni idénynyitóját.
A jelenlegi kvalifikációs sorozatban a Ferencvárosnak volt nehezebb dolga, de veretlenül jutott túl előző két ellenfelén: az örmény Noah-t kettős sikerrel búcsúztatta, míg a bolgár Ludogorecen egy-egy győzelemmel és döntetlennel kerekedett felül. A Qarabag viszont eddig mind a négy BL-selejtezős összecsapását megnyerte, sőt, mindössze egyetlen gólt kapott, ugyanakkor az ír Shelbourne és az északmacedón Shkendija gyengébb ellenfélnek számít.
A két együttes a 2022/23-as idényben már játszott egymással, akkor a selejtező harmadik fordulójában találkoztak a felek, azaz még nem a főtáblára kerülés volt a tét, mint most. Az első mérkőzést Azerbajdzsánban rendezték, ahol a magyar bajnok 1-1-es döntetlent ért el, ám a budapesti visszavágón 3-1-re kikapott, így akkor szertefoszlattak a zöld-fehérek BL-álmai.