A Ferencváros ír vezetőedzője, Robbie Keane a mérkőzés előtt úgy fogalmazott, a két csapat azonos erős képvisel, ám kulcsfontosságú lesz, hogy csapata lehetőleg ne kapjon gólt a keddi első felvonáson, sem a jövő heti, idegenbeli visszavágón.

„A két csapat ereje közel egyenlő, de ha úgy játszunk, ahogy szeretnénk, akkor sok gondot okozhatunk. Ilyen párharcokban az a kulcsfontosságú, hogy ne kapjunk gólt, mert elöl vannak olyan remek támadóink, hogy a lehetőségeink biztosan lesznek a gólszerzésre. Az ellenfél jó csapat, de ez nagy lehetőség a klubunk számára, mivel az elmúlt években nem volt ekkora lehetősége a BL-be jutni. Ez hatalmas motivációt jelent játékosként és edzőként is. A futballistáktól intenzitást és szívvel-lélekkel küzdést várok” – vélekedett a Fradi edzője.

Robbie Keane a meccs előtt kijelentette, hogy a Fradi támadni fog

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI



