Vége az első félidőnek
2025.08.19. 21:51
Most Ötvöst kell ápolni
2025.08.19. 21:48
Újabb Fradi-helyzet
2025.08.19. 21:45
Jönnek fel az azeriek
2025.08.19. 21:42
Ezek most a Ferencváros pillanatai
2025.08.19. 21:36
Vargát kell ápolni
2025.08.19. 21:35
VEZET A FRADI!
2025.08.19. 21:32
Beadásból veszélyes ferencvárosi lehetőség
2025.08.19. 21:29
Gartenmann mesteri szerelése
2025.08.19. 21:25
Ezzel az élőképpel készültek a Fradi szurkolói
2025.08.19. 21:22
Kiegyenlített a küzdelem a pályán
2025.08.19. 21:20
Újabb nagy Fradi-helyzet
2025.08.19. 21:16
Veszélyes a Qarabag
2025.08.19. 21:13
Óriási ferencvárosi lehetőség
2025.08.19. 21:10
Az első szöglet is a vendégeké
2025.08.19. 21:08
Agresszíven kezdett a Qarabag
2025.08.19. 21:05
Az azerieké az első helyzet
2025.08.19. 21:03
Elkezdődött a mérkőzés
2025.08.19. 21:01
Mindjárt kezdünk
2025.08.19. 20:56
Íme, a kezdőcsapatok!
2025.08.19. 20:00
Robbie Keane szerint fő a védekezés
2025.08.19. 19:30
Visszatérnek a Groupamába a volt Fradi-játékosok
2025.08.19. 19:19
Vereséggel hangolt a Fradi, a Qarabag pályára sem lépett
2025.08.19. 19:15
Jó formában a Qarabag
2025.08.19. 19:08
Ismerős ellenféllel találkozik a Fradi
2025.08.19. 19:07
Kedd este a magyar bajnok Ferencváros az azeri Qarabag csapatát fogadta a Groupama Arénában a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójának első mérkőzésén. A Fradinak van miért visszavágnia, ám a párharc tétje most jóval nagyobb, mint a két együttes előző BL-selejtezős összecsapásain.

Kövesse velünk élőben percről percre közvetítésünket!

 

21:51
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vége az első félidőnek

Agresszíven kezdett a Qarabag, de a Ferencváros kontrollálni tudta, sőt a magyar bajnoknak volt több veszélyes helyzete és Varga Barnabás parádés góljával a vezetést is megszerezte, de az első félidőben az azeri csapat is megmutatta, hogy nem lankadhat a figyelem a folytatásban. 

21:48
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Most Ötvöst kell ápolni

A Pakstól igazolt magyar védőnek aláfordult a bokája, fájdalmas arccal lesántikált a pályáról, de meglepő lenne, ha folytatnia tudná a játékot.

21:45
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Újabb Fradi-helyzet

A 43. percben Joseph lőtte rá 16 méterről, a bal felsőbe tartó labdát viszont Kochalski látványos vetődéssel szögeltre ütötte. 

21:42
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Jönnek fel az azeriek

Az utóbbi percekben a Qarabag kijött a szorításból, és jobbára a Ferencváros térfelén zajlik a játék, sőt többet van a labda most az azeri csapatnál.

21:36
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ezek most a Ferencváros pillanatai

A gól óta fölényben játszik a Ferencváros, a vendégek beszorultak a saját térfelükre.

21:35
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vargát kell ápolni

Egy kemény ütközés után a Ferencváros csatára maradt lent a földön és ápolni kellett, mert a magyar válogatott támadónak beszorult a levegő, de tudta folytatni a játékot.

21:32
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

VEZET A FRADI!

A 29. percben Makreckis adott be ismét kiválóan, majd Varga Barnabás a kapunak háttal átvette a labdát és gyönyörű gólt lőtt 16 méterről a jobb alsó sarokba.

21:29
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Beadásból veszélyes ferencvárosi lehetőség

Makreckis adott be a jobb oldalról, a veszélyese kanyarodó beívelést azonban a kapus szögletre ütötte.

21:25
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gartenmann mesteri szerelése

Leandro Andrade került ígéretes helyzetbe a tizenhatoson belül, de még a lövés előtt Gartenmann odaért és menteni tudott.

21:22
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ezzel az élőképpel készültek a Fradi szurkolói

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
Csodás élőképet varázsoltak a Fradi-szurkolók
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

 

21:20
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kiegyenlített a küzdelem a pályán

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, az első negyedórában volt már helyzet itt is, ott is, de Varga fejesével a Fradié volt az eddigi legnagyobb helyzet.

21:16
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Újabb nagy Fradi-helyzet

A 13. percben Joseph léphetet ki, majd a kimozduló kapus mellett elrúgta a labdát, ami azonban fél méterrel a jobb kapufa mellett gurult ki.

21:13
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Veszélyes a Qarabag

Beszorult most a Ferencváros, egy bal oldali beadás után ide-oda pattogott a labda a tizenhatoson belül, de szerencsére Kady luftot rúgott.

21:10
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Óriási ferencvárosi lehetőség

Pontos volt Gartenmann jobb oldali beadása, Varga Barnabás fejese viszont milliméterekkel elkerülte a kapu jobb oldalát.

21:08
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Az első szöglet is a vendégeké

Cafarquliyev lőtt távolról, de a labda szögletre pattant az egyik ferencvárosi védő lábáról.

21:05
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Agresszíven kezdett a Qarabag

A negyedik percben járunk, a vendégek magas letámadással kezdték a mérkőzést, de a Fradin is érződik, hogy minél hamarabb szeretne gólt lőni. 

21:03
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Az azerieké az első helyzet

Mindössze 45 másodpercet kellett várni az első kaput eltalált lövésre, Kady jobb alsóba tartó lövését viszont kitolta Dibusz Dénes.

21:01
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődött a mérkőzés

A Ferencváros indította útjára a labdát!

20:56
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Mindjárt kezdünk

Felcsendült a BL-himnusz, a csapatok már a Groupama Aréna gyepszőnyegén. Hamarosan kezdődik a mérkőzés.

20:00
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Íme, a kezdőcsapatok!

Robbie Keane egyetlen helyen sem változtatott kezdőcsapatán a Ludogorec elleni 3-0-s sikerhez képest, a Qarabagnál viszont bekerült a kezdőbe a Ferencvárostól télen távozott Kady Borges, Samy Mmaee viszont csak a kispadon kezdett.

A Fradi kezdőcsapata: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanikovszki, O'Dowda – Joseph, Varga B.

A Qarabag kezdője: Kochalski – Silva, Mustafazade, Medina, Dzsafargulijev – Pedro Bicalho, Kady, Jankovic – Leandro Andrade, Akhundzade, Zoubir.

19:30
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Robbie Keane szerint fő a védekezés

A Ferencváros ír vezetőedzője, Robbie Keane a mérkőzés előtt úgy fogalmazott, a két csapat azonos erős képvisel, ám kulcsfontosságú lesz, hogy csapata lehetőleg ne kapjon gólt a keddi első felvonáson, sem a jövő heti, idegenbeli visszavágón.

„A két csapat ereje közel egyenlő, de ha úgy játszunk, ahogy szeretnénk, akkor sok gondot okozhatunk. Ilyen párharcokban az a kulcsfontosságú, hogy ne kapjunk gólt, mert elöl vannak olyan remek támadóink, hogy a lehetőségeink biztosan lesznek a gólszerzésre. Az ellenfél jó csapat, de ez nagy lehetőség a klubunk számára, mivel az elmúlt években nem volt ekkora lehetősége a BL-be jutni. Ez hatalmas motivációt jelent játékosként és edzőként is. A futballistáktól intenzitást és szívvel-lélekkel küzdést várok” – vélekedett a Fradi edzője.

Fradi, Robbie Keane vezetőedző a Ferencvárosi TC sajtótájékoztatóján, a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének másnapi, örmény FC Noah elleni mérkőzés előtt a Groupama Arénában 2025. július 29-én. MTI/Hegedüs Róbert
Robbie Keane a meccs előtt kijelentette, hogy a Fradi támadni fog
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI


 

19:19
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Visszatérnek a Groupamába a volt Fradi-játékosok

A 12-szeres azeri bajnok BL-keretének tagja a marokkói Samy Mmaee és a brazil Kady Borges is, előbb tavaly nyáron, utóbbi pedig a télen távozott a Ferencvárostól, vagyis akár mindketten pályára léphetnek korábbi csapatuk ellen.

19:15
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vereséggel hangolt a Fradi, a Qarabag pályára sem lépett

A Ferencvárosnak nem sikerült jól a főpróba, ugyanis szombaton 2-1-re kikapott az előző kiírásban ezüstérmes Puskás Akadémiától a Groupama Arénában. Ez persze annak is betudató, hogy Robbie Keane rotálja a csapatát, a hétvégi rangadón szinte a teljes kezdőt lecserélte a Ludogorec elleni visszavágóhoz képest, vagyis a kulcsjátékosok kipihenten várhatták a keddi összecsapást. Igaz ez mondjuk az ellenfélre is, ugyanis bár az azeri bajnokság a hétvégén rajtolt, a Qarabag elhalasztotta a Sabah Baku elleni idénynyitóját.

19:08
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Jó formában a Qarabag

A jelenlegi kvalifikációs sorozatban a Ferencvárosnak volt nehezebb dolga, de veretlenül jutott túl előző két ellenfelén: az örmény Noah-t kettős sikerrel búcsúztatta, míg a bolgár Ludogorecen egy-egy győzelemmel és döntetlennel kerekedett felül. A Qarabag viszont eddig mind a négy BL-selejtezős összecsapását megnyerte, sőt, mindössze egyetlen gólt kapott, ugyanakkor az ír Shelbourne és az északmacedón Shkendija gyengébb ellenfélnek számít.

19:07
2025. augusztus 19.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ismerős ellenféllel találkozik a Fradi

A két együttes a 2022/23-as idényben már játszott egymással, akkor a selejtező harmadik fordulójában találkoztak a felek, azaz még nem a főtáblára kerülés volt a tét, mint most. Az első mérkőzést Azerbajdzsánban rendezték, ahol a magyar bajnok 1-1-es döntetlent ért el, ám a budapesti visszavágón 3-1-re kikapott, így akkor szertefoszlattak a zöld-fehérek BL-álmai.

