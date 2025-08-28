Az előző hat európai kupaszereplés, amelyek során a Fradi sorozatban négyszer jutott tovább a csoportjából, illetve legutóbb már az EL ligaszakaszából, a selejtezők során már azt eredményezi, hogy a magyar bajnoknak elég a második fordulóban bekapcsolódnia, ott pedig, hasonlóan a harmadik körhöz, kiemeltként szerepel, azaz hazai közönség előtt játszhatja a visszavágót. Az utolsó párharcban, a rájátszásban azonban ez most még nem így volt, így a Ferencváros idegenben kellett, hogy megvívja a sorozat legfontosabb mérkőzését.

A Fradi kezdője a Qarabag elleni visszavágón

Fotó: Molnár Ádám / FTC

Ferencváros–Noah

A második körben az örmény Noah volt a zöld-fehérek ellenfele, és a vártnál szorosabb csatát hozott a párharc. Idegenben 2-1-re nyert a Fradi, Stefan Gartenmann öngólja után a nyáron érkezett Callum O’Dowda és Varga Barnabás fordította meg a találkozót, amelyen a védelem talán legstabilabb tagja, Ibrahim Cissé piros lapot kapott. A hiánya meg is látszott a visszavágón, amely egészen váratlanul egy hétgólos thrillert hozott, a Fradi háromszor vezetett, az örmények pedig ugyanennyi alkalommal egyenlítettek ki, majd ismét csak Varga Barnabás volt az, aki bevitte a kegyelemdöfést. A Fradi 5-4-es összesítéssel jutott tovább, de úgy tűnt, hogy a csapat elől és hátul is igencsak gólképes.

Ferencváros–Ludogorec

A következő fordulóban régi ismerős, a bolgár bajnok Ludogorec volt a következő kihívó., a párharc két meccse pedig rácáfolt az iménti feltételezésre. A két csapat 2019 óta összesen négy tétmérkőzést játszott egymás ellen, egyszer a selejtezőkben, egyszer pedig az Európa-liga csoportkörében botlottak egymásba. Abból a négy meccsből kettőt a Fradi nyert meg, egy döntetlen mellett egy vereség volt a mérleg.

Varga Barnabás (balról a 2.) mindkét Ludogorec elleni meccsen betalált

Fotó: Mirkó István

A Fradi ezúttal is idegenben kezdett, a gól nélküli döntetlen nem volt egy kiugró eredmény, azt viszont megmutatta, hogy a két csapat közül ezúttal is a Fradi a jobb. A visszavágó pedig be is bizonyította ezt, hiszen a magyar bajnok Varga két és Szalai Gábor egy góljával simán nyert 3-0-ra és jutott be a BL-selejtező rájátszásába.

Ferencváros–Qarabag