Az előző hat európai kupaszereplés, amelyek során a Fradi sorozatban négyszer jutott tovább a csoportjából, illetve legutóbb már az EL ligaszakaszából, a selejtezők során már azt eredményezi, hogy a magyar bajnoknak elég a második fordulóban bekapcsolódnia, ott pedig, hasonlóan a harmadik körhöz, kiemeltként szerepel, azaz hazai közönség előtt játszhatja a visszavágót. Az utolsó párharcban, a rájátszásban azonban ez most még nem így volt, így a Ferencváros idegenben kellett, hogy megvívja a sorozat legfontosabb mérkőzését.
Ferencváros–Noah
A második körben az örmény Noah volt a zöld-fehérek ellenfele, és a vártnál szorosabb csatát hozott a párharc. Idegenben 2-1-re nyert a Fradi, Stefan Gartenmann öngólja után a nyáron érkezett Callum O’Dowda és Varga Barnabás fordította meg a találkozót, amelyen a védelem talán legstabilabb tagja, Ibrahim Cissé piros lapot kapott. A hiánya meg is látszott a visszavágón, amely egészen váratlanul egy hétgólos thrillert hozott, a Fradi háromszor vezetett, az örmények pedig ugyanennyi alkalommal egyenlítettek ki, majd ismét csak Varga Barnabás volt az, aki bevitte a kegyelemdöfést. A Fradi 5-4-es összesítéssel jutott tovább, de úgy tűnt, hogy a csapat elől és hátul is igencsak gólképes.
Ferencváros–Ludogorec
A következő fordulóban régi ismerős, a bolgár bajnok Ludogorec volt a következő kihívó., a párharc két meccse pedig rácáfolt az iménti feltételezésre. A két csapat 2019 óta összesen négy tétmérkőzést játszott egymás ellen, egyszer a selejtezőkben, egyszer pedig az Európa-liga csoportkörében botlottak egymásba. Abból a négy meccsből kettőt a Fradi nyert meg, egy döntetlen mellett egy vereség volt a mérleg.
A Fradi ezúttal is idegenben kezdett, a gól nélküli döntetlen nem volt egy kiugró eredmény, azt viszont megmutatta, hogy a két csapat közül ezúttal is a Fradi a jobb. A visszavágó pedig be is bizonyította ezt, hiszen a magyar bajnok Varga két és Szalai Gábor egy góljával simán nyert 3-0-ra és jutott be a BL-selejtező rájátszásába.
Ferencváros–Qarabag
A 2014 óta egy kivétellel az összes azeri bajnoki címet besöprő bakui csapattal is volt már dolga a Fradinak, és nem volt kellemes az emlék: egy idegenbeli döntetlen után ugyanis a Qarabag 3-1-re nyert a Groupama Arénában. Egyebek között ezért is volt sokkoló, hogy az azeriek ismét győzni tudtak a Groupama Arénában, méghozzá ezúttal is 3-1-re.
Bakuban a Fradi korai gólja után 2-1-es azeri vezetéssel, összesítésben pedig 5-2-es Qarabag-előnnyel mehettek az öltözőbe a csapatok. Ahol Robbie Keane 19-re lapot húzott, Ötvös és Jonathan Levi helyére Cadu és Pesics személyében két támadóbb szellemű játékost küldött be, majd később még érkezett Gruber Zsombor és Tóth Alex is, hogy utóbbi óriási szabadrúgásgóljával megnyerje a meccset a Ferencváros.
A győzelemmel elszenvedett vereség, azaz BL-búcsú érthetően letörte a társaságot, ugyanakkor már nem sokkal a lefújás után úgy nyilatkozott Tóth Alex és Dibusz Dénes is, hogy az Európa-ligában kell és lehet megmutatni, hogy a Fradi immár tényező a kontinensen. A magyar bajnok a három párharc hat meccséből négyet megnyert, egy döntetlen mellett csak egyszer kapott ki, és saját tudásának átlaga alatt talán csak a Qarabag elleni hazai meccs második félidejében játszott. Akkor egyértelműen fölé tudott nőni az ellenfél.
A visszavágón aztán bizonyította a Fradi, hogy egy Qarabag erősségű csapat elleni is képes irányítani a játékot és rákényszeríteni az akaratát az ellenfélre. A küzdeni tudásra sem lehet panasz: idegenben,
30 ezer ellendrukker előtt, 2-5-ös hátrányból is képes volt talpra állni a magyar bajnok,
amely nagyon közel járt, hogy döntetlen mentse a párharcot. Ha ez sikerült volna, azzal beírta volna magát a csapat a Fradi történelmébe.
Több fronton is elkönyvelhet komolyabb sikert a Ferencváros. Tóth Alex és Gruber Zsombor is egyértelműen bebizonyította, hogy nemzetközi szinten is meghatározó tagjai a keretnek, nem véletlen, hogy mindketten meghívót kaptak Marco Rossitól a magyar válogatott két szeptemberi vb-selejtezőjére.
Ugyancsak jó hír a szurkolóknak, hogy
a nyáron érkezett játékosok közül Ötvös Bence alapember lett,
míg Callum O’Dowda, Jonathan Levi és Gavriel Kanikovszki is hasznos kiegészítőembernek számít. Bár utóbbinak igazán jó meccse még nem volt, de egész biztos, hogy Robbie Keane nem véletlenül akarta megszerezni.
Igen, igen, az Európa-liga nem a Bajnokok Ligája, de az tavaly is kiderült, hogy meglehetősen nívós a mezőny. A Fradi például szembekerült a sorozatot később megnyerő Tottenhammel, és még csak nem is a londoniaké volt a legveretesebb név.
A mezőnyben idén is olyan együttesek lesznek, mint
a Premier League-ben a BL-ről lecsúszó Aston Villa, a Serie A-ban meglepetésre remeklő Bologna, vagy éppen az AS Roma, a Nottingham Forest, a Betis és az FC Porto.
A továbbjutás, azaz a nyolcaddöntős rájátszás elérése már egyáltalán nem szabad, hogy a valóságtól elrugaszkodott célkitűzés legyen, és alighanem a klubvezetés által is ez lesz a minimumként megfogalmazott cél. Két playoff kudarc után szintlépést jelentene, ha jövő tavasszal már a legjobb 16 között is pályára léphetne a Ferencváros.