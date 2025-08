A Fradi még kedden délután érkezett meg Bulgáriába a szerda kora esti Bajnokok Ligája mérkőzése miatt, amelyen a regnáló bolgár bajnok Ludogorec lesz az FTC ellenfele. A csapat szállásán egy igazán lelkes szurkoló várta a játékosokat és a vezetőedzőt, Robbie Keane-t is, ugyanis Nico már hosszú évek óta gyűjti az idelátogató együttesek focistáinak, edzőinek az aláírásait. Elmondása szerint otthon már több ezer aláírt kártyája van, amelyeket nem szeretne eladni, hanem magának gyűjti őket. A meccs napjának délelőttjén már egész jól állt az úriember a szignókkal, és a játékosok is rendkívül készségesek voltak vele ez ügyben.

A Fradi játékosainak kártyái is mind aláírásra várnak

Fotó: Zámbó István, Origo

A Fradi sem maradhat ki a sorból

Egyébként Nicón kívül is nagy az érdeklődés a Fradi és a szerda esti mérkőzés kapcsán, délelőtt megtudtuk a hivatalos jegyértékesítő ponton, hogy több mint 6 000 belépőt már megváltottak az esti mérkőzésre, így jó eséllyel telt ház lehet a 8 500 fős, modern stadionban. Kedd délutáni információnk szerint bő egy nappal a meccs előtt már 102 vendégjegy is gazdára talált, így mint mindig, most is elmondható, a Fradi szurkolói ide is elkísérik a kedvenceiket.