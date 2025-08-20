Live
A Ferencváros kikapott az azeri Qarabagtól a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásának első mérkőzésén. A lefújás után a Fradi csapatkapitánya, Dibusz Dénes csalódottan nyilatkozott, de szerinte még semmi sincs veszve.

A Ferencváros labdarúgócsapata hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó körének első mérkőzésén. A magyar bajnok így nehéz helyzetben várja a jövő heti bakui visszavágót, ameinek a tétje a BL-főtáblára kerülés lesz. Amint arról korábban beszámoltunk, a lefújás után a Fradi játékosainál téma volt a Qarabag ünneplése, amiről Robbie Keane úgy nyilatkozott, hogy ennél jobb motivációt nem is kaphattak volna a visszavágóra . 

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
Dibusz Dénes a kétgólos hazai vereség ellenére hisz a Fradi bravúros fordításában
Fotó: Mirkó István / Mirkó István

A Fradinál még nem adták fel, ezt üzeni Dibusz Dénes a visszavágóra

Az FTC csapatkapitánya, Dibusz Dénes szerint fájó gólokat kaptak, de nem arról volt szó, hogy teljesen kijátszották, szétszedték volna a védelmüket, de a kisebb nüanszok az ellenfél oldalára fordultak. 

„Az első két góljukat olyan szituációkból szerezték, amik nem voltak kidolgozott helyzetek, a harmadiknál pedig a mi szabadrúgásunk után tudtak kontrát vezetni, és azt kihasználni. Egy újabb gól nagyon fontos lett volna a lelkiállapotunk szempontjából, de ettől függetlenül úgy érezzük, ebben még bármi benne lehet” – értékelt a találkozó után Dibusz, aki kiért az azeriek túlzott ünneplésére is.

Kívánom nekik, hogy bízzák el magukat. Mi nem adjuk fel, úgy fogunk készülni rá, hogy mindent felteszünk erre a kilencven percre.

Mindenkinek úgy kell felszállnia a gépre, hogy csak a győzelem lebeg a szeme előtt, és képesnek tartja magát és a csapatot is arra, hogy ledolgozza ezt a hátrányt” – tette hozzá Dibusz Dénes.

A visszavágót jövő héten szerdán rendezik Bakuban, a párharc továbbjutója a Bajnokok Ligája-, míg vesztese az Európa-liga-főtáblán folytatja szereplését, s biztosan játszhat további nyolc-nyolc mérkőzést.

