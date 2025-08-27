A Fradi remekül játszott a Qarabag elleni visszavágón, gyönyörű gólokat lőtt az azeri csapat otthonában, azon a kétgólos hátrányát nem tudta ledolgozni a magyar bajnokcsapat, így ősszel az Európa-ligában folytathatja szereplését.

A Fradi csapatkapitánya a Qarabag elleni odavágót sajnálja igazán

Fotó: Mirkó István

A lefújás után Dibusz Dénes, a Fradi csapatkapitánya azt emelte ki, hogy a Fradi könnyű gólokat ajándékozott a Qarabagnak.

A semmiből Ajándékoztunk gólokat a hazai csapatnak, ezen a szinten ez nem fér bele. A legegyszerűbben kell megoldani ezeket a szituációkat. Akár a huszadik sorba kell is fel kell rúgni a labdákat”

– kezdte az értékelést az RTL+ kamerája előtt Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa.

A Fradi kapitányának az első meccs fáj igazán

„A második félidőre jobban jöttünk ki, támadóbb lett a csapat, uraltuk a játékot, megjött a gól is. Ez újabb lendületet adott a csapatnak. Majd Tóth Alex egy gyönyörű góllal nyílttá tette a párharcot, de sajnos nem tudtuk belőni az újabb gólt.

Nagyon büszke vagyok a csapatra. Folyamatosan nyomás alatt tudtuk őket tartani. Nyílt volt a párharc, bár nagyon hullámzó volt. A hazaiaknak a kontráikban volt veszély, a felállt védelmünket nem tudták megbontani. A mi akaratunk érvényesült, ezért nagyon fája, ami történt. Az első mérkőzésen a semmiből kaptunk három gólt egy döntetlen szagú mérkőzésén. Ráadásul volt is egy-két lehetőségünk a meccs végén, amiket nem tudtunk kihasználni. Most sajnálhatjuk igazán, mert így teljesen más lett volna a visszavágó”

– mondta a Fradi csapatkapitánya.

Kiesésével a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában folytatja, míg a Qarabag a 2017/18-as idény után újra a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.