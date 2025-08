Razgrad városának minden túlzás nélkül egyik ékköve a Ludogorec stadionja, amelyben szerda kora este a 36-szoros magyar bajnok pályára lép a Bajnokok Ligája selejtezősorozatának harmadik körében, a nyitómeccsen. A találkozó előtti sajtótájékoztatón először Tóth Alextől lehetett kérdezni, tőle is először a helyi, bolgár újságírók (mondjuk ők ennek ellenére Robbie Keane-hez címezték az első kérdést). A Fradi fiatal játékosa szerint mindenki örül, hogy itt lehet és rendkívül izgatott a szerdai csata kapcsán, az Origo kérdésére pedig elmondta, hogy külön-külön is elemezték az ellenfél focistáit, mert a bolgárok egy fél csapatnyi futballistát igazoltak csak a nyáron.

A Fradi edzője, Robbie Keane Tóth Alexxel együtt állt a sajtó rendelkezésére

Fotó: Polyák Attila

A Fradi edzője kemény meccsre számít

Robbie Keane szerint a stadion nagyon szép, a pálya kiválóan néz ki, természetesen várja az összecsapást. A hazai csapat kapcsán elmondta, hogy jó eredményeket tud felmutatni, akárcsak a Fradi, egy kiváló együttesről beszélhetünk, ezért kemény meccsre számít, idegenben pedig amúgy is nehezebb, távol a hazai szurkolóktól. Plusz azt is elmondta, hogy gyorsak a hazaiak, de ezek azok a fontos meccsek, amiért érdemes focizni. A helyi újságíró azt is megkérdezte Keane-től, hogy felhívta-e régi barátját, Dimitar Berbatovot, hogy mire számíthat itt majd, de az ír szakember elmondta, nem hívta fel, nehogy "fake news"-t kapjon tőle (mosolygott - a szerk.).

Az Origo kérdésére Keane elmondta a hazaiak kapcsán, hogy a csapatkapitányuk elhagyta a csapatot, ami lehet veszteség a számukra, ugyanakkor a szélsőik nagyon erősek és gyorsak, ezért kell rájuk figyelni, de megvan a taktika és stratégia arra vonatkozóan, hogyan lehet őket majd semlegesíteni.

A Ludogorec-Ferencvárosi TC BL-selejtező szerda este 19.30-kor kezdődik magyar idő szerint (itt egy órával előrébb járnak a vekkerek), a meccset az Origo élőben, a helyszínről tudósítja.