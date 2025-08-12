Két órával a mérkőzés előtt érkeztem a Groupama Arénához, egészen pontosan a Népliget metró megállóhoz, ahol a szerelvényről zöld-fehér mezes szurkolókkal együtt vettem az irányt a stadion felé. Már az aluljáróban feltűnt mindenkinek, aki nem követi a nemzetközi labdarúgást, hogy a keddi estén a Fradi pályára lép hazai környezetben, mert itt már hömpölyögtek a kilencedik kerületi szimpatizánsok, de mellettük ott voltak a sál és egyéb árusok. A kezdés előttre szinte teljesen megtelt az Aréna, ami nem volt meglepő, viszont egy érdekes esemény volt a meccs előtt, a szokásos hazai sas reptetés ezúttal elmaradt, mert valamiért a klub rétisasa nem akart beszállni középre, ahol várta a gondozója. Azonban nem volt itt kétségbeesés, jöhetett a B terv, karján a sassal a gondozó körbe futotta a pályát a nézők legnagyobb örömére. A kezdő sípszó előtt a hazai tábor megmutatta a vendégeknek, mire számíthatnak, ellentétben a bulgáriai táborral, a magyar hangorkán már az első perc előtt elsöpört mindent a Groupama Arénában, igazi katlant varázsoltak a hazaiak a stadionból, ahol 19 111 szurkoló foglalt helyet.
A hazaiak magabiztosan futottak ki a pályára, ugyanakkor az első csendet a stadionban a vendégek okozták Bajnokok Ligája selejtezőn, amikor a hatodik perc elején fejeltek a kapuba Csocsev révén, de a partjelző emelte a zászlóját, így jött a VAR, hogy ellenőrizze, les volt-e a gól előtt. Erre még két percet kellett várni, de végül maradt a 0-0, Dibusz végezhette el kifelé a szabadrúgást. Ha már a csapatkapitány szóba került, a Fradi az alábbi kezdővel vágott neki a mérkőzésnek: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanikovszki, O'Dowda – Joseph, Varga B.
Aztán a 21. percben Makreckis remek betörését és cseleit követően Bonmann védett nagyot a közelről eleresztett lövést követően, ez volt eddig a legnagyobb helyzet a meccsen. Hét perccel később egy bolgár támadás végén viszont Dibusz védett hatalmasat Csocsev próbálkozásánál, hihetetlen reflexszel nyúlt vissza a labdáért a válogatott kapus. Felpörögtek az események a 31. percben megint Makreckis villant meg, de a vendégek visszaérkező játékosa szögletre tudott menteni.
Az első félidő négy perces hosszabbítással és egygólos hazai előnnyel ért véget, a 36-szoros magyar bajnok bizakodva futhatott ki a második félidőre is.
A második félidő első komolyabb helyzetét a Fradi dolgozta ki, ekkor egy jól felépített akció végén Makreckis került ziccerbe, de lapos, erős lövése éppen hogy csak elkerülte a kapufát az 52. percben. Három perccel később pedig Joseph került szembe Bonmann-nal, de a vendégek kapusa jól fogta a rövidet. Nem állt meg a magyar bajnok, egyik ígéretes támadást vezette a másik után, a Ludogorec nem tudott mit kezdeni az FTC-vel, a 64. percben a vendégek mestere kettős cserével nyúlt bele a találkozóba, hogy frissítse az övéit.
A 72. percben a vendégek csapatkapitánya, Nedyalkov a semmiből eresztett meg egy távoli bombát, de Dibusz remekül tornázta szögletre a próbálkozást, amelyből aztán már nem lett semmilyen veszély. Három perccel később Robbie Keane is belenyúlt a meccsbe, Joseph helyére jött Gruber, aki a bajnokságban kiváló mérkőzést játszott a Nyíregyháza ellen (két gólt is lőtt azon a találkozón). És micsoda csere volt kérem! A 79. percben remekül cselezett a kapu előtt, és a lapos beadására Varga érkezett, aki közelről lőtte be a labdát, ezzel 2-0 lett a Fradinak. Varga ezután el is köszönt a többiektől, Keane a helyére Maigát küldte be az utolsó bő tíz percre.
A Ludogorec ezek után sem talált magára, ellenben a hazaiak nem álltak meg, a szurkolók pedig hajtották az utolsó pillanatig az övéiket, aminek a 86. percben meg is lett a következménye, egy szöglet után Szalai fejelt a hálóba, 3-0 ezzel a Ferencvárosnak, a bolgárok minden reményüket elveszítették (már ha eddig volt nekik valamennyi is). A lefújásig már nem változott az eredmény, így az FTC augusztus utolsó két hetében az azeri Qarabag ellen lép majd pályára, előbb otthon, majd idegenben, hogy a Bajnokok Ligája főtáblájáért harcoljon.
Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó:
Ferencvárosi TC-PFC Ludogorec (bolgár) 3-0 (1-0)
Groupama Aréna, 19 111 néző, v.: Alejandro Hernández (spanyol)
gólszerzők: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)
sárga lap: Ötvös (61.), Tóth A. (90.), Maiga (93.), illetve Kurtulus (45.), Kaloc (61.), Chouiar (70.), Nedjalkov (85.)
Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös (Levi, 88.), Kanichowsky (Zachariassen, 88.), O’Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. (Maiga, 80.)
Ludogorec: Bonmann – Son Gómez (Ivanov, 82.), Kurtulus, Verdon, Nedjalkov – D. Duarte – Marcus (Chouiar, 64.), Kaloc (Stanic, 64.), Csocsev, Caio Vidal – Bile (Tekpetey, 82.)