Két órával a mérkőzés előtt érkeztem a Groupama Arénához, egészen pontosan a Népliget metró megállóhoz, ahol a szerelvényről zöld-fehér mezes szurkolókkal együtt vettem az irányt a stadion felé. Már az aluljáróban feltűnt mindenkinek, aki nem követi a nemzetközi labdarúgást, hogy a keddi estén a Fradi pályára lép hazai környezetben, mert itt már hömpölyögtek a kilencedik kerületi szimpatizánsok, de mellettük ott voltak a sál és egyéb árusok. A kezdés előttre szinte teljesen megtelt az Aréna, ami nem volt meglepő, viszont egy érdekes esemény volt a meccs előtt, a szokásos hazai sas reptetés ezúttal elmaradt, mert valamiért a klub rétisasa nem akart beszállni középre, ahol várta a gondozója. Azonban nem volt itt kétségbeesés, jöhetett a B terv, karján a sassal a gondozó körbe futotta a pályát a nézők legnagyobb örömére. A kezdő sípszó előtt a hazai tábor megmutatta a vendégeknek, mire számíthatnak, ellentétben a bulgáriai táborral, a magyar hangorkán már az első perc előtt elsöpört mindent a Groupama Arénában, igazi katlant varázsoltak a hazaiak a stadionból, ahol 19 111 szurkoló foglalt helyet.

A Fradi szurkolói az első pillanattól kezdve óriási hangulatot varázsoltak a Groupama Arénában

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Fradi az első pillanattól a győzelemre játszott

A hazaiak magabiztosan futottak ki a pályára, ugyanakkor az első csendet a stadionban a vendégek okozták Bajnokok Ligája selejtezőn, amikor a hatodik perc elején fejeltek a kapuba Csocsev révén, de a partjelző emelte a zászlóját, így jött a VAR, hogy ellenőrizze, les volt-e a gól előtt. Erre még két percet kellett várni, de végül maradt a 0-0, Dibusz végezhette el kifelé a szabadrúgást. Ha már a csapatkapitány szóba került, a Fradi az alábbi kezdővel vágott neki a mérkőzésnek: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanikovszki, O'Dowda – Joseph, Varga B.

Aztán a 21. percben Makreckis remek betörését és cseleit követően Bonmann védett nagyot a közelről eleresztett lövést követően, ez volt eddig a legnagyobb helyzet a meccsen. Hét perccel később egy bolgár támadás végén viszont Dibusz védett hatalmasat Csocsev próbálkozásánál, hihetetlen reflexszel nyúlt vissza a labdáért a válogatott kapus. Felpörögtek az események a 31. percben megint Makreckis villant meg, de a vendégek visszaérkező játékosa szögletre tudott menteni.

A 38. percben azonban már nem volt sem védő, sem kapus, aki segíteni tudott volna Varga Barnabás mesteri fejesénél (Ötvös adta a gólpasszt), amellyel 1-0-s előnybe került a Ferencváros.

Az első félidő négy perces hosszabbítással és egygólos hazai előnnyel ért véget, a 36-szoros magyar bajnok bizakodva futhatott ki a második félidőre is.