Az MLSZ az idény előtt – a nemzetközi és az európai szövetség gyakorlatának megfelelően – zéró toleranciát hirdetett a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében is. A szövetség fegyelmi bizottsága pedig a Fradival sem kivételezett.

A Fradi elnöke szerint a szurkolók büntetése helyett inkább megoldásokon kellene gondolkodnia az MLSZ-nek

Fotó: Polyák Attila - Origo

Az MLSZ szerint a ferencvárosi szurkolók megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak be a Nyíregyháza–FTC mérkőzésen, emiatt pénzbüntetéssel és szektorbezárással sújtotta a magyar bajnokot, ám utóbbi végrehajtását fél évre felfüggesztették.

Kubatov Gábor nekiment az MLSZ-nek a Fradi büntetése után

Erre reagálva Kubatov Gábor, a Fradi elnöke – aki a közelmúltban a Magyar Kupa-döntő jegyértékesítése és az új magyaros szabály miatt is kritizálta a szövetséget – a hivatalos közösségi oldalán fogalmazott meg kemény üzenetet az MLSZ-nek.

„Szektorbezárást kaptunk az MLSZ-től. Most még csak felfüggesztettet, de fontos, hogy értsük, miről szól az MLSZ hatalmi játéka.

Minden erejükkel azon vannak a szövetségi földesurak, hogy a Fradi-szurkolók ne lehessenek ott a lelátón. Először csak felfüggesztett büntetések, pénzbírságok, aztán a B3-as szektor bezárása, de a vége úgy is az egész stadion hatalmi szóval történő kiürítése lesz. Mondja meg nekem valaki, mire jó ez? A szurkoló az új ellenség?

– kezdte Kubatov Gábor a videóüzenetében.

Kubatov szerint nagyobb megoldást jelenthetne a lelátói viselkedésekre, ha az MLSZ párbeszédre törekedne, nem pedig a büntetésekre.

„Mindkét idei büntetésünket idegenbeli meccseken szedtük össze, az MLSZ mégis a hazai pályánkat tiltaná be. Nekem meggyőződésem, hogy az MLSZ nem egy hatóság, hanem a mi közös szövetségünk. Nincs párbeszéd, sosem hívják és hívták össze a klubokat. Valami baj mégis van, hogy az MLSZ elnökét és az MLSZ-t magát, szurkolótábortól teljesen függetlenül mégis szidják. Ezen lenne érdemes elgondolkodni” – zárta mondandóját Kubatov.

Kapcsolódó cikkek: