A rekordbajnok Ferencváros legutóbb is az Európa-ligában szerepelt, ahol sikerült a tavaszi folytatást is elcsípnie. Robbie Keane csapata pénteken kap majd ellenfelet, akkor sorsolják ki az alapszakasz meccseit. Az biztos, hogy a Fradi a legnehezebb ellenfelekre számíthat.

A Fradi az Európa-liga főtábláján folytatja

Fotó: Molnár Ádám / FTC

Fradi: kemény ellenfelek az Európa-ligában is

Az Európa-ligában a Ferencváros a második kalapól várja majd a sorsolást, olyan csapatokat kerül így el, mint a Viktoria Plzen, a Lyon, a Fenerbahce, a Crvena zvezda vagy a Celtic, hiszen velük egy kalapban van.

A második kalapon kívül, tehát az elsőből, a harmadikból és a negyedikből kap majd két-két ellenfelet a Fradi. Az első kalapban van az AS Roma, a Porto, a Rangers, a Feyenoord, a Lille, a Dinamo Zágráb, a Betis, a Salzburg és az Aston Villa.

A 3-as kalapban eddig biztos a Freiburg, a Basel, a Nottigham, a Nice, a Sturm Graz és a Bologna helye, de a 4-es kalapban is olyan csapatok vannak, mint a Celta Vigo vagy a Stuttgart.

A mezőny további része majd a csütörtöki selejtezők után alakul ki. Az új lebonyolítás szerint ezúttal is nyolc meccs várna a Ferencvárosra, négy hazai pályán és négy idegenben, a sorsoláson pedig két-két csapat érkezik a Fradi „mellé” az első, a harmadik és a negyedik kalapból.

Lent látható, hogy néznének most ki a kalapok, a pipával rendelkezők már biztos résztvevők, míg a többiek a párharcok jelenlegi állása szerint kerülnének oda, ahová jelenleg jelölik őket.