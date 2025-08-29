Akárcsak a csütörtöki Bajnokok Ligája sorsolása kapcsán, a Fradit is érintő Európa-liga kapcsán fussunk át gyorsan a legfontosabb változásokon, amelyek még a tavalyi szezonban léptek életbe. Az El a 2024-25-ös szezontól kezdve, akárcsak a BL, megújult, a 32 klubot tartalmazó csoportkört egy 36 csapatos alapszakasz, más néven ligaszakasz váltotta fel. A selejtezők végeztével az együtteseket négy darab kilencfős kalapba osztották be, és az augusztus végén megtartott El-sorsolás során minden csapat két-két ellenfelet kapott az egyes kalapokból, akik közül egy ellen hazai pályán, egy ellen pedig idegenben találkozik (azaz nyolc mérkőzése lesz mindenkinek, négy otthon, négy idegenben). A ligaszakasz zárásakor a nagy, 36-os tabellán az első nyolc helyezett automatikusan nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezetteknek pedig februárban játszaniuk kell a legjobb tizenhat csapat közé kerülésért (rájátszás, oda-visszavágó rendszerben).

A Fradi érdekes ellenfeleket kapott az El-ben

A Fradi sorozatban hetedszer lépett ki Európába

A konkrét párosítások előtt fontos megjegyezni, akárcsak a BL esetében, hogy úgy sorsoltak a számítógép segítségével, hogy ugyanazon szövetség csapatai nem játszhatnak egymás ellen, és minden csapat legfeljebb két, bármely másik szövetségből származó ellenféllel játszhat. Magyarán angol az angollal az alapszakaszban nem találkozhat, és más országból is maximum két csapattal csaphat össze.

A Ferencvárosi TC idén is egyedüli magyar csapatként lépett ki a nemzetközi porondra, sorozatban immár hetedszer lesz ott a magyar bajnok valamelyik UEFA sorozatban. Az Európa-liga küzdelmei szeptember utolsó teljes hetében kezdődnek el és január végéig tartanak majd, a pontos menetrendet a kezdési időpontokkal augusztus 31.-ig az UEFA elkészíti. Az FTC köszönhetően az előző évek jó eredményeinek, a második kalapból várhatta a sorsolást, ahol a 36 csapatot a megszerzett koefficiens pontjaik alapján állították sorrendbe.

A sorsoláson a korábbi világbajnok német legenda, Jürgen Klinsmann segédkezett. Lássuk, kikkel hozta össze a sors, de leginkább a számítógép a Fradit: