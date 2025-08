A kis történelmi kitérő után térjünk vissza az útra, mert Várnától még szűk, másfélórás buszozás várt a csapatra, amíg megérkezett a magyar különítmény a meccs helyszínére. A Ludogorec otthona tényleg egy kis ékszerdoboz a városban. Az 1950-es években épített stadiont a 2010-es években szépen felújították, és mostanra egy modern, 8 500 néző befogadására alkalmas létesítmény lett.

Legutóbb az Európa-liga csoportkörében meglepte a Ludogorec a Fadit 2019 decemberében

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A csapat kapcsán minden további túlzás nélkül állítható, hogy szépen, lassan Bulgária zászlóshajója lett a sorozatban megszerzett 14 bajnoki címmel, ráadásul a tavalyi, 2024/2025-ös szezonban a bajnoki címvédés mellé jött a Bolgár Kupa és a Szuperkupa is, azaz összejött a triplázás. A keretet is érdemes szemügyre venni, mert egy fél csapatnyi erősítés jött a nyári időszakban, igaz, távozók is voltak, ugyanakkor így is 11 darab, 2-3 millió eurós futballistát találhatunk az együttesben, a legdrágább játékos pedig jelenleg a 4,5 millió eurós Bernard Tekpetey.

Apropó, ha már szóba került a 27 éves szélső, a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője elmondta, hogy egy kiváló együttesről beszélhetünk, ezért kemény meccsre számít, idegenben pedig amúgy is nehezebb, távol a hazai szurkolóktól. Azt is hozzátette az ír szakember, hogy a Ludogorec csapatkapitánya ugyan elhagyta a klubot, ami lehet veszteség a számukra, ugyanakkor a szélsőik nagyon erősek és gyorsak, ezért kell rájuk figyelni, de megvan a taktika és stratégia arra vonatkozóan, hogyan lehet őket majd semlegesíteni.

Keane mellett Tóth Alex is ott volt a sajtótájékoztatón, ahol megtudtuk tőle, hogy mindenki örül, hogy itt lehet és rendkívül izgatott a szerdai csata kapcsán, az Origo kérdésére pedig elmondta, hogy külön-külön is elemezték az ellenfél focistáit, mert a bolgárok több futballistát is igazoltak csak a júliusi-augusztus eleji időszakban.