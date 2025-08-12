Live
Új világjárvány réme fenyeget Kínából, a betegek úgy néznek ki, mint a horrorfilmekben

A Ferencváros 20:15-től lép pályára a Groupama Arénában a bolgár bajnok Ludogorec ellen a BL-selejtező visszavágóján. Robbie Keane ezúttal a következő Fradi-kezdőnek szavazott bizalmat.

Az idegenbeli 0-0 után ezúttal már gólt is kellene rúgnia a Fradinak, méghozzá minél többet, annál jobb! Ezt tarthatta szem előtt Robbie Keane, a Ferencváros edzője is, amikor kijelölte a kezdőcsapatot a visszavágóra.

FTC - FC Noah, Bajnokok Ligája selejtező visszavágó, labdarúgás, foci, Budapest, Groupama Aréna 2025. július 30., FTCfoci, Fradi,
A Fradi döntetlennel kezdte a párharcot a bolgár Ludogoreccel otthonában
Fotó: Mirkó István

A Fradi kezdője

A kapuban, ahogy a korábbi Bajnokok Ligája-meccseken, úgy ezúttal is Dibusz Dénes kezd, míg előtte a Gartenmann, Raemaekers, Szalai Gábor védőhármas fog dolgozni. A középpályán két magyar játékos, Tóth Alex és Ötvös Bence is lehetőséget kap, elől pedig Lemy Joseph és Varga Barnabás feladata lesz a gólszerzés.

Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanichowsky, O'Dowda – Joseph, Varga B.

 

 

 

