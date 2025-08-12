Az idegenbeli 0-0 után ezúttal már gólt is kellene rúgnia a Fradinak, méghozzá minél többet, annál jobb! Ezt tarthatta szem előtt Robbie Keane, a Ferencváros edzője is, amikor kijelölte a kezdőcsapatot a visszavágóra.

A Fradi döntetlennel kezdte a párharcot a bolgár Ludogoreccel otthonában

Fotó: Mirkó István

A Fradi kezdője

A kapuban, ahogy a korábbi Bajnokok Ligája-meccseken, úgy ezúttal is Dibusz Dénes kezd, míg előtte a Gartenmann, Raemaekers, Szalai Gábor védőhármas fog dolgozni. A középpályán két magyar játékos, Tóth Alex és Ötvös Bence is lehetőséget kap, elől pedig Lemy Joseph és Varga Barnabás feladata lesz a gólszerzés.