Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy bejelentést tett a MOL: erre készülnek Százhalombattán

Link másolása
Vágólapra másolva!
Pénteken hivatalossá vált, hogy Tosin Kehinde távozik a 36-szoros magyar bajnok Ferencvárostól. A 27 éves nigériai középpályás 2023 nyarán érkezett a zöld-fehérekhez a dán Randers FC csapatától, azóta 43 mérkőzésen lépett pályára és öt gólt szerzett a Fradiban.

A szurkolók emlékezetében elsősorban a 2024. augusztus 17-i Újpest elleni derbi hőseként él, amikor a hosszabbításban szerzett találatával eldöntötte a fővárosi derbit A klub közleményében kiemelte: Kehinde két bajnoki címet nyert a Fradival.

Kecskemét, 2024. november 10.A kecskeméti Katona Levente (j) és a ferencvárosi Tosin Kehinde a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójában játszott Kecskeméti TE - Ferencvárosi TC mérkőzésen a kecskeméti Széktói Stadionban 2024. november 10-én. A Ferencváros 1-0-ra győzött.MTI/Ujvári Sándor Kehinde Fradi
Kehinde két év alatt öt gólig jutott Fradi-mezben
Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztõség

Kehinde Dániából érkezett a Fradihoz

Kehinde pályafutása sokszínű: a Manchester United akadémiáján nevelkedett, majd Dániában, a Randers színeiben vált meghatározó játékossá, mielőtt a Ferencvároshoz igazolt. 

Egyelőre nem tudni, hol folytatja pályafutását – a Ferencváros hivatalos közleménye nem nevezett meg célállomást, és a nemzetközi átigazolási portálok sem számoltak be konkrét érdeklődőről. 

  • Még több cikk
Zsinórban hetedszer is a Fradi az NB I bajnoka
Igazi kupahangulat, gyönyörű gólok a Fradi-Újpest derbin – videó
BL-győztes sztárfocista előtt nyert három meccs után az NB I-ben a Fradi

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!