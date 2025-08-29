A szurkolók emlékezetében elsősorban a 2024. augusztus 17-i Újpest elleni derbi hőseként él, amikor a hosszabbításban szerzett találatával eldöntötte a fővárosi derbit A klub közleményében kiemelte: Kehinde két bajnoki címet nyert a Fradival.

Kehinde két év alatt öt gólig jutott Fradi-mezben

Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztõség

Kehinde Dániából érkezett a Fradihoz

Kehinde pályafutása sokszínű: a Manchester United akadémiáján nevelkedett, majd Dániában, a Randers színeiben vált meghatározó játékossá, mielőtt a Ferencvároshoz igazolt.

Egyelőre nem tudni, hol folytatja pályafutását – a Ferencváros hivatalos közleménye nem nevezett meg célállomást, és a nemzetközi átigazolási portálok sem számoltak be konkrét érdeklődőről.