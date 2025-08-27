Live
Örömlányok és drog – repült a teljes magyar felső vezetés a német multinál

A Ferencváros szerda este idegenben lép pályára a Bajnokok Ligája selejtező utolsó körének utolsó meccsén. A Fradi kétgólos hátrányból várja a Qarabag elleni visszavágót, ugyanis egy hete Budapesten 3-1-re nyertek az azeriek. Robbie Keane csapatában több meglepetés is van, nem kezd például Tóth Alex.

A Ferencváros csapatának szerda este, magyar idő szerint 18.45-kor kezdődik a sorsdöntő Bajnokok Ligája-selejtezője. Az utolsó kör utolsó meccse dönt majd arról, hogy a Fradi melyik európai kupában szerepelhet majd. Ha sikerült ledolgozni a kétgólos hátrányt, akkor a Bajnokok Ligájában, ellenkező esetben az Európa-ligában szerepel majd a Fradi.

Ferencvárosi TC – Qarabag, FerencvárosiTCQarabag, FTC, Fradi, Ferencváros, foci, labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, Groupama Aréna, Budapest, 2025.08.19.
A Fradi kezdőjébe visszatérhetett Ötvös Bence is
Fotó: Ladóczki Balázs

A Fradi nincs könnyű helyzetben

Az azeri Qarabag a párharc első meccsén 3-1-re nyert Budapesten egy hete, de Robbie Keane csak a továbbjutás lehetőségével foglalkozik. „Nem foglalkozunk az Európa-ligával, csak a Bajnokok Ligájára és a holnapi meccsre fókuszálunk” – mondta kedden határozottan az ír tréner, aki egyelőre csak a BL-lel foglalkozik, a hátrány ellenére is.

Robbie Keane támadó szellemű csapatot nevezett a meccsre, a Fradi a 

Dibusz – Makreckis, Cissé, Raemaekers, O'Dowda – Keita, Ötvös – Joseph, Kanikovszki, Levi – Varga B. felállásban kezdi a meccset.

Robbie Keane csapatából az első meccshez képes kikerült Gartenmann és Szalai Gábor is, de nem kezd Tóth Alex sem, míg bekerült a csapatba Cissé, Keita és Levi is. Sérülése után újra kezdhet Ötvös Bence, akinek a bokája miatt kellett aggódni.

A meccs magyar idő szerint 18.45-kor kezdődik majd, az Origo a helyszínről tudósít majd.

 

