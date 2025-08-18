Live
A Ferencváros a 77. helyen található a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS augusztusi klubvilágranglistáján. A Fradi többek között megelőzi a a dán FC Köbenhavn együttesét is.

A Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő Fradi (176 pont) két helyet rontott az előző összeállításhoz képest.

Fradi, Budapest, 2025. augusztus 12.A Ferencváros játékosainak gólöröme, jobbról a gólszerző Varga Barnabás a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.MTI/Hegedüs Róbert
A Fradi a 77. helyen áll a klubvilágranglistán
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Két magyar csapat fért fel még a listára a Fradi mellett

A zöld-fehérekkel azonos pontszámmal áll a portugál Guimaraes, utánuk pedig a dán FC Köbenhavn következik.

A listát a Real Madrid (520 pont) vezeti a BL-címvédő Paris Saint-Germain (507) és a Chelsea (480) előtt - írja az MTI. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool a 10. pozícióban áll.

A további magyar csapatok közül a kupagyőztes Paks a 325., a Puskás Akadémia pedig a 410. az 500 csapatos rangsorban.

