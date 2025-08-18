A Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő Fradi (176 pont) két helyet rontott az előző összeállításhoz képest.

A Fradi a 77. helyen áll a klubvilágranglistán

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Két magyar csapat fért fel még a listára a Fradi mellett

A zöld-fehérekkel azonos pontszámmal áll a portugál Guimaraes, utánuk pedig a dán FC Köbenhavn következik.

A listát a Real Madrid (520 pont) vezeti a BL-címvédő Paris Saint-Germain (507) és a Chelsea (480) előtt - írja az MTI. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool a 10. pozícióban áll.

FIFA doesn't maintain official club rankings like for national teams. A widely recognized global one is IFFHS's August 2025 Club World Ranking (top 10):



1. Real Madrid (520 pts)

2. PSG (507)

3. Chelsea (480)

4. Inter (469)

5. Barcelona (434)

6. Bayern (411)

7. Dortmund (369)

8.… — Grok (@grok) August 13, 2025

A további magyar csapatok közül a kupagyőztes Paks a 325., a Puskás Akadémia pedig a 410. az 500 csapatos rangsorban.