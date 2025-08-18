A Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő Fradi (176 pont) két helyet rontott az előző összeállításhoz képest.
A zöld-fehérekkel azonos pontszámmal áll a portugál Guimaraes, utánuk pedig a dán FC Köbenhavn következik.
A listát a Real Madrid (520 pont) vezeti a BL-címvédő Paris Saint-Germain (507) és a Chelsea (480) előtt - írja az MTI. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool a 10. pozícióban áll.
A további magyar csapatok közül a kupagyőztes Paks a 325., a Puskás Akadémia pedig a 410. az 500 csapatos rangsorban.