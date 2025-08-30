Mielőtt megnéznék a Fradira váró nyolc ellenfelet, röviden tekintsük át, hogyan is néz majd ki a tavalyi szezonban megújult Európa-liga, pontosan mi vár a magyar bajnokra. Először is a 32 klubot tartalmazó csoportkört egy 36 csapatos alapszakasz, más néven ligaszakasz váltotta fel. A selejtezők végeztével az együtteseket négy darab kilencfős kalapba osztották be, és az augusztus végén megtartott El-sorsolás során minden csapat két-két ellenfelet kapott az egyes kalapokból. Négy csapattal hazai pályán, néggyel pedig idegenben találkozik majd mindneki, így jön ki a nyolc meccs. A ligaszakasz zárásakor a nagy, 36-os tabellán az első nyolc helyezett automatikusan nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezetteknek pedig februárban játszaniuk kell a legjobb tizenhat közé kerülésért (rájátszás, oda-visszavágó rendszerben).

A Fradi szurkolói mindig, mindenhova elkísérik a csapatukat

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Fradi régi ismerősökkel is találkozik az El-ben

Kikkel találkozik majd a zöld-fehér csapat? Rangers (skót), Viktoria Plzen (cseh), Ludogorec (bolgár) és Panathinaikosz (görög), ezek a csapatok a Groupama Arénába látogatnak, míg az FTC elutazik majd a Salzburg (osztrák), a Fenerbahce (török), a Nottingham Forest (angol) és a Genk (belga) otthonaiba.

Ha csak az idei naptári évet nézzük, akkor is vannak ismerősök, hiszen a Ludogorec a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében összesítésben 3-0-ra kapott ki a Fraditól. Ha ebből indulunk ki, akkor jó előjelekkel várhatja a Ferencváros ezt a mérkőzést a Groupama Arénában. A másik 2025-ös ellenfél, a Viktoria Plzen. A csehekkel az előző El-kiírásban, az alapszakasz után a playoff-ban találkozott az FTC. Itt már kevésbé jók az emlékek, mivel idegenben 3-0-ra kikapott a zöld-fehér együttes, és emiatt kiesett a sorozatból. Ugyanakkor az sem elhanyagolható tény, hogy most egyelőre csak Budapesten futnak össze a felek, ott pedig a Fradi a playoff-ban 1-0-ra verte a cseheket, így ezt a találkozót is optimistán várhatják Robbie Keane játékosai.

Ha már szóba került az ír vezetőedző, a Qarabag elleni mérkőzés hazai felvonása előtt elmondta, nem nézte meg a három évvel azelőtti FTC-Qarabag meccseket, mivel ennyi idő alatt annyira átalakultak a keretek, vagy akár a stáb is, hogy egy ilyen összehasonlításnak nem lenne értelme. Ez csak azért is lehet érdekes, mert a Genkkel is találkozott az FTC, akkor a Konferencia-ligában 1-1-et játszottak a magyar fővárosban, de így az előbbi okok miatt nem bocsátkoznánk ezzel kapcsolatban további tanulságok leszűrésére.