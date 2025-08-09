Az első kérdés adja magát, hol nézte a Ludogorec-Fradi Bajnokok Ligája selejtezőt, és mit gondol a mérkőzésről?
Otthon szeretem nézni a meccseket, mert nincsenek kiabálások, meg mellékzöngék, úgyhogy oda tudok rá figyelni. A döntetlen az mindig jó eredmény idegenben, és persze még nincs vége a párharcnak, mert még egy meccs van hátra hazai pályán. Legutóbb, még a 2019/2020-as idényben, az Európa-liga csoportkörében Budapesten nyert a Lugodorec, ha jól emlékszem, de szerintem most ez nem így lesz. Véleményem szerint ez a bolgár csapat az akkorihoz képest gyengébb, a Fradi pedig az akkorihoz képest erősebb lett. Plusz azt is kiemelném, hogy már a második meccsünk volt, amelyen nem kaptunk gólt, úgyhogy anélkül a Lugodorec nem tud továbbjutni, hogy nem rúgna gólt. Szerintem, ha nehezen is, de ki fogjuk harcolni a továbbjutást. Ambiciózusok a játékosok, ahogy én észrevettem, nem kell őket biztatni, átérzi mindegyikük ennek a súlyát.
Hogy érzi magát, hogy szolgál az egészsége?
Köszönöm szépen, megvagyok, nem vagyok már éppen karon ülő, betöltöttem a 77-et. Ehhez képest úgy érzem, jó egészségi állapotban vagyok. Naponta megcsinálok egy egyórás edzést minden reggel, úgyhogy megpróbálja az ember karbantartani magát, mert aki egész életében sportolt, mozgott, annak az utolsó periódusban sem szabad azt abbahagyni. Ami pozitívum, hogy mindez nem esik nehezemre, tehát nem kényszerből csinálom, hanem jóleső érzéssel, és egy jóleső fáradtság lesz utána.
Bálint László a magyar labdarúgás és a Ferencvárosi TC élő legendája. A zöld-fehérekkel bajnokságot és kupát is nyert, valamint nemzetközi szinten KEK és VVK-döntőbe is jutott a zöld-fehér együttessel. A nemzeti tizenegyben is szép sikereket ért el a "Báró" becenevű kiváló futballista, 1972-ben olimpiai ezüstérmet szerzett a válogatottal és ugyanebben az évben az Európa-bajnokságon negyedik lett a csapattal. Nem mellesleg ő lett az első hivatalosan külföldre szerződő magyar focista.
A mozgás mellett, ha jól tudom, fontos része az életének az FTC Baráti Kör. Mikor alakult ez a szervezet, mi a pontos feladata?
A baráti kör egy régebben, ha jól tudom, először valamikor a hetvenes évek közepe táján megalakított szervezet, amely egy olyan kezdeményezés, - ez van az alapszabályban -, melynek elsődleges feladata a Ferencváros segítése, népszerűsítése, azaz a játékosok, versenyzők segítése, népszerűsítése. Közel nyolc éve vagyok a szervezet elnöke, négyéves ciklusok vannak, engem kétszer választottak meg eddig vezetőnek. Ez idő alatt a taglétszámunk körülbelül 450 főre nőtt, valamint a pénzügyi helyzetünk is javult. Van feladatunk bőven. Az FTC-vel például közösen nyilvántartjuk és megünnepeljük a nevezetes évfordulóhoz, születésnaphoz érkező bajnokainkat, az egyesülethez kötődő sportvezetőket. Magyarán a 60 év feletti kerek, azaz 65, 70, 75. születésnapokat, évfordulókat megünnepeljük, a magunk részéről egy kis ajándékkal készülve az ünnepeltnek. Az egyesület is egy, a születésnap, évforduló számával ellátott mezt ajándékoz az ünnepeltnek. A Ferencváros részéről mindig részt vesz egy-egy vezető ezeken az ünnepségeken. Egy hónapban egyszer jövünk össze, minden hónap utolsó keddjén, és ez mindenkinek benne van a naptárában. Ilyenkor mindig szoktunk az ünnepelteken kívül hívni egy-egy vendéget, nevesebb sportolót, közéleti személyiségeket, akik elmondják mivel telnek a mindennapjaik, hogy élnek most, mik a terveik. Ez egy közösségépítő és egyben közösséget is összetartó kezdeményezés. Kiváló a viszonyunk az FTC-vel, amikor valamelyikünkkel baj történik, azonnal segít a klub, helyiséget biztosít a számunkra, ha más kérésünk is van, akkor azt megoldják, szimbiózisban élünk az egyesülettel. Elnökként úgy érzem, hogy sikeres nyolc év van mögöttünk, de azt is hozzátenném, hogy kiváló elődjeim voltak ezen a poszton, például Springer Ferenc, vagy éppen Mészáros József, így ilyen elődök után kitüntetés ezt a titulust viselni.
Ha már szóba kerültek a kerek születésnapok és az ünnepeltek, augusztus elején volt 70 éves a korábbi Fradi-játékos Magyar István, aki egy interjúban azt mondta, nem tartja a kapcsolatot az FTC-vel, nem is érdekli a klub, meg a meccseik. Vele próbált beszélni a születésnapján?
Beszéltem vele a születésnapja előtt, megkérdeztem, hajlandó-e feljönni az ünnepségre, ahol őt is többedmagával köszöntenénk. Azt mondta, hogy köszöni szépen, de nem kíváncsi az egyesülettel kapcsolatos dolgokra, úgyhogy nem jön el a mi ünnepségünkre sem. Ez nekem duplán fáj, mert a csapattársam volt és abból a csapatból többen már eltávoztak az élők sorából és jó lett volna találkozni egy olyan játékostárssal, akit már régóta nem láttunk. Nem tartja a kapcsolatot az egyesülettel, és nem hajlandó részt venni az ünnepségünkön. Ezt egyébként azért is sajnálom, mert a 8 éves elnökségem alatt még senki nem mondta vissza a meghívást, úgyhogy szerintem ez nem a legszerencsésebb, de tiszteletben kell tartani mindenkinek a döntését. Én nem hiszem, bár ezt ő tudja, de én nem hiszem, hogy anno az egyesület adott arra okot, hogy ilyen véleménnyel legyen a klubról. Annál is inkább, mert itt nálunk bevett szokása, hogy a régi játékosok kapnak jegyet a mérkőzésekre. Van egy Skybox-a a Groupama Arénában, direkt erre a célra. A mérkőzéseken ott szoktunk összejönni mi öregek, vagy ahogy mások megtisztelnek minket, és azt mondják, a legendák.
Még egy utolsó kérdés a FTC baráti körrel kapcsolatban, milyen fontosabb események várnak még önökre ebben a naptári évben?
Sok programunk lesz, mert 14 ünnepeltünk lesz még idén, őket fogjuk köszönteni, plusz novemberben lesz a tisztújító közgyűlésünk. Aztán december közepén, tartjuk meg az évzáró vacsoránkat, valamint természetesen addig a magunk módján szurkolunk a minél jobb eredményekért.