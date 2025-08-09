Az első kérdés adja magát, hol nézte a Ludogorec-Fradi Bajnokok Ligája selejtezőt, és mit gondol a mérkőzésről?

Otthon szeretem nézni a meccseket, mert nincsenek kiabálások, meg mellékzöngék, úgyhogy oda tudok rá figyelni. A döntetlen az mindig jó eredmény idegenben, és persze még nincs vége a párharcnak, mert még egy meccs van hátra hazai pályán. Legutóbb, még a 2019/2020-as idényben, az Európa-liga csoportkörében Budapesten nyert a Lugodorec, ha jól emlékszem, de szerintem most ez nem így lesz. Véleményem szerint ez a bolgár csapat az akkorihoz képest gyengébb, a Fradi pedig az akkorihoz képest erősebb lett. Plusz azt is kiemelném, hogy már a második meccsünk volt, amelyen nem kaptunk gólt, úgyhogy anélkül a Lugodorec nem tud továbbjutni, hogy nem rúgna gólt. Szerintem, ha nehezen is, de ki fogjuk harcolni a továbbjutást. Ambiciózusok a játékosok, ahogy én észrevettem, nem kell őket biztatni, átérzi mindegyikük ennek a súlyát.

A Fradi remekül játszott Bulgáriában

Fotó: Fradi média

A Fradi legendája 77 évesen is aktív

Hogy érzi magát, hogy szolgál az egészsége?

Köszönöm szépen, megvagyok, nem vagyok már éppen karon ülő, betöltöttem a 77-et. Ehhez képest úgy érzem, jó egészségi állapotban vagyok. Naponta megcsinálok egy egyórás edzést minden reggel, úgyhogy megpróbálja az ember karbantartani magát, mert aki egész életében sportolt, mozgott, annak az utolsó periódusban sem szabad azt abbahagyni. Ami pozitívum, hogy mindez nem esik nehezemre, tehát nem kényszerből csinálom, hanem jóleső érzéssel, és egy jóleső fáradtság lesz utána.

Bálint László a magyar labdarúgás és a Ferencvárosi TC élő legendája. A zöld-fehérekkel bajnokságot és kupát is nyert, valamint nemzetközi szinten KEK és VVK-döntőbe is jutott a zöld-fehér együttessel. A nemzeti tizenegyben is szép sikereket ért el a "Báró" becenevű kiváló futballista, 1972-ben olimpiai ezüstérmet szerzett a válogatottal és ugyanebben az évben az Európa-bajnokságon negyedik lett a csapattal. Nem mellesleg ő lett az első hivatalosan külföldre szerződő magyar focista.

A Fradi legendás játékosa, Bálint László a hazai kupagyőzelem után

Fotó: tempofradi.hu

A mozgás mellett, ha jól tudom, fontos része az életének az FTC Baráti Kör. Mikor alakult ez a szervezet, mi a pontos feladata?

A baráti kör egy régebben, ha jól tudom, először valamikor a hetvenes évek közepe táján megalakított szervezet, amely egy olyan kezdeményezés, - ez van az alapszabályban -, melynek elsődleges feladata a Ferencváros segítése, népszerűsítése, azaz a játékosok, versenyzők segítése, népszerűsítése. Közel nyolc éve vagyok a szervezet elnöke, négyéves ciklusok vannak, engem kétszer választottak meg eddig vezetőnek. Ez idő alatt a taglétszámunk körülbelül 450 főre nőtt, valamint a pénzügyi helyzetünk is javult. Van feladatunk bőven. Az FTC-vel például közösen nyilvántartjuk és megünnepeljük a nevezetes évfordulóhoz, születésnaphoz érkező bajnokainkat, az egyesülethez kötődő sportvezetőket. Magyarán a 60 év feletti kerek, azaz 65, 70, 75. születésnapokat, évfordulókat megünnepeljük, a magunk részéről egy kis ajándékkal készülve az ünnepeltnek. Az egyesület is egy, a születésnap, évforduló számával ellátott mezt ajándékoz az ünnepeltnek. A Ferencváros részéről mindig részt vesz egy-egy vezető ezeken az ünnepségeken. Egy hónapban egyszer jövünk össze, minden hónap utolsó keddjén, és ez mindenkinek benne van a naptárában. Ilyenkor mindig szoktunk az ünnepelteken kívül hívni egy-egy vendéget, nevesebb sportolót, közéleti személyiségeket, akik elmondják mivel telnek a mindennapjaik, hogy élnek most, mik a terveik. Ez egy közösségépítő és egyben közösséget is összetartó kezdeményezés. Kiváló a viszonyunk az FTC-vel, amikor valamelyikünkkel baj történik, azonnal segít a klub, helyiséget biztosít a számunkra, ha más kérésünk is van, akkor azt megoldják, szimbiózisban élünk az egyesülettel. Elnökként úgy érzem, hogy sikeres nyolc év van mögöttünk, de azt is hozzátenném, hogy kiváló elődjeim voltak ezen a poszton, például Springer Ferenc, vagy éppen Mészáros József, így ilyen elődök után kitüntetés ezt a titulust viselni.