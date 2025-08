A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában a Ferencváros 6-4-es összesítéssel búcsúztatta az örmény FC Noah együttesét, a következő körben pedig a bolgár bajnok, a Ludogorec lesz az ellenfele. A Fradi a legrosszabb esetben a Konferencia-liga főtábláján szerepelhet ősszel, ám az Európa-liga, sőt, a Bajnokok Ligája alapszakasza sem elérhetetlen a zöld-fehérek számára.

A Fradi a Bajnokok Ligája alapszakaszába szeretne bekerülni

Fotó: Polyák Attila

Erős csapatok várhatnak a Fradira a BL-ben

Az UEFA ezúttal nem alkalmazott csoportonkénti szűkítést, azaz a Ferencváros a bajnoki ág bármelyik, akkor még versenyben lévő nem kiemeltjét megkaphatja ellenfélként a Bajnokok Ligájában. Az öt lehetséges rivális közül egyelőre a svájci FC Basel és az osztrák Sturm Graz ismert, a többi klubnak még oda kell jutnia.

Ezeket az ellenfeleket kaphatja a Fradi a BL-ben:

Kajrat Almati (kazah)–Slovan Bratislava (szlovák)

FC Basel (svájci)

Shkëndija (északmacedón)–Qarabag (azeri)

Dinamo Kijev (ukrán)–Pafosz (ciprusi)

Sturm Graz (osztrák)

Az előző idényben a BL alapszakaszában szereplő Sturm Graz is ott van a Fradi leheteséges ellenfelei között

Fotó: ERWIN SCHERIAU / APA

A Fradi olyan ellenfelet is kaphat – amennyiben túljut a Ludogorec csapatán –, mint a Sturm Graz, amely tavaly az alapszakaszban szerepelt, ahol a Lipcsét és a Gironát is legyőzte, de végül nem jutott be a rájátszásba. Az osztrákok mellett azonban könnyebb riválisok is jöhetnek, a ciprusi Pafosz, vagy éppen a kazah Kajrat Almati nem tűnnek legyőzhetetlen ellenfélnek, de a magyar bajnok a Sturm vagy a Basel ellen is okozhat meglepetést, ha velük kerülne össze.

Karnyújtásnyira az Európa-liga-főtábla

Amennyiben Robbie Keane együttese alulmaradna a Ludogoreccel szemben, az Európa-liga rájátszásában tudja folytatni, és ott is kiemelt lesz. A legrangosabb európai kupasorozattal ellentétben itt szűkítették a lehetséges ellenfelek körét: közülük a Sigma Olomouc már ismert, a cseh csapathoz csatlakoznak a Kajrat Almati (kazah)–Slovan Bratislava (szlovák), a Shkëndija (északmacedón)–Qarabag (azeri) és a Dinamo Kijev (ukrán)–Pafosz (ciprusi) BL-párharcok vesztesei - számolt be róla a Nemzeti Sport.

A magyar bajnok augusztus 6-án kezdi a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulós párharcát a Ludogorec vendégeként Razgradban.

Az idegenbeli mérkőzés 19.30 órakor kezdődik, a visszavágóra pedig augusztus 12-én, kedden 20.15-től kerül sor a Groupama Arénában. Ha a bolgár bajnok elleni párharcot sikerrel veszi Robbie Keane együttese, akkor az is biztossá válik, hogy a BL vagy az Európa-liga alapszakaszában folytathatja ősszel.