A Fradi pénteken a honlapján jelentette be, hogy megállapodtak a német Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurttal, ennek értelmében a 20 éves támadó az idény végéig szerepel majd újra nevelőegyesületében.

Lisztes Krisztián újra a Fradi játékosa lett

Fotó: fradi.hu

Lisztes Krisztián újra a Fradiban

A FTC-legenda Lisztes Krisztián fia 2023 tavaszán robbant be a felnőtt csapatba, az élvonalban őt választották akkor az Év felfedezettjének.

A Ferencvárosban 46 tétmérkőzésen 15 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, az Eintracht Frankfurt tavaly nyáron sajtóhírek szerint 6 millió euróért vásárolta meg,

a német együttesben azóta viszont nem tudott bemutatkozni.