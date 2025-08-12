Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Új világjárvány réme fenyeget Kínából, a betegek úgy néznek ki, mint a horrorfilmekben

Vége az első félidőnek
2025.08.12. 21:05
Nagy helyzet maradt ki
2025.08.12. 21:04
Bolgár sárga
2025.08.12. 21:02
Négy perc hosszabbítás
2025.08.12. 21:01
Továbbra is támad a Fradi
2025.08.12. 21:00
Vezet a Fradi!!!!!!!!!
2025.08.12. 20:54
Bolgár helyzet
2025.08.12. 20:51
Újabb Fradi-helyzet
2025.08.12. 20:47
Dibusz káprázatos védése
2025.08.12. 20:44
Ápolás
2025.08.12. 20:41
Hatalmas Fradi-helyzet
2025.08.12. 20:37
Megnyugodott a Fradi
2025.08.12. 20:34
Újabb bolgár helyzet
2025.08.12. 20:30
Ludogorec-helyzet
2025.08.12. 20:26
Beszorult a Fradi
2025.08.12. 20:25
Nincs gól!
2025.08.12. 20:23
Lehet, hogy mégsem?
2025.08.12. 20:22
Lesgólt szerzett a Ludogorec
2025.08.12. 20:22
Tizenegyest reklamálnak a vendégek
2025.08.12. 20:21
Agresszívan kezd a Fradi
2025.08.12. 20:18
Elkezdődött a meccs
2025.08.12. 20:16
Hamarosan kezdünk
2025.08.12. 20:13
A kezdőcsapatok:
2025.08.12. 20:05
Az ellenfelek is ismertek
2025.08.12. 19:55
Gruber a kispadon
2025.08.12. 19:54
Robbie Keane csapata ontja a gólokat
2025.08.12. 19:34
A két csapat régi ismerősként találkozik
2025.08.12. 19:32
A Fradi jól játszott az odavágón
2025.08.12. 19:30
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Kedden este 20.15-től a Groupama Arénában fogadja a bolgár Ludogorec együttesét a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, amelyen a magyar bajnok megismételné hat évvel ezelőtti sikerét. Egy héttel ezelőtt a Fradi gólnélküli döntetlent ért el Razgradban, így most hazai környezetben kell kivívnia a továbbjutást. Kövessék velünk élőben a mérkőzést folyamatosan frissülő percről percre közvetítésünkben!

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

21:05
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vége az első félidőnek

A Ludogorec jobban kezdte a mérkőzést, azonban húsz perc után a Fradi magára talált, átvette a játék irányítását és végül Varga Barnabás gyönyörű fejesgóljával teljesen megérdemelten szerzett vezetést. Hamarosan jön a folytatás. 

21:04
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Nagy helyzet maradt ki

A hosszabbítás harmadik percében Ötvös Bence lőhetett szabadrúgást 19 méterről, de a lövése elszállt a kapu fölött. 

21:02
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Bolgár sárga

A 46. percben Kurtulus kapott sárga lapot, miután egy fejpárbaj során nyakon könyökölte Varga Barnabást. 

21:01
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Négy perc hosszabbítás

A játékvezető négy percet hosszabbít az első félidőben. 

21:00
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Továbbra is támad a Fradi

A vezető gól óta továbbra is támadásban a Ferencváros. 

20:54
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vezet a Fradi!!!!!!!!!

A 38. percben megszerezte a vezetést a Fradi. Gavriel Kanikovszki kapta a labdát, aki továbbadta Ötvös Bencének, a Paksról igazolt középpályás benyeste középre, a berobbanó Varga Barnabás pedig nyolc méterről a kapu jobb oldalába csúsztatott. 

20:51
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Bolgár helyzet

A 35. percben Son bal oldali szabadrúgására Kurtulus érkezett a hosszú oldalon, de a hétméteres fejese kapu mellé ment. 

20:47
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Újabb Fradi-helyzet

A 31. percben egy labdaszerzés után Makreckis tört be a tizenhatoson belülre, 11 méterről lőtt, azonban a becsúszó Edvin Kurtulus az utolsó pillanatban blokkolni tudott. 

20:44
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Dibusz káprázatos védése

A 28. perc elején Marcus ment el a jobb szélen,  a középre tett labdáját Chochev fejelte hét méterről kapura, Dibusz azonban leért a bal alsóba tartó labdára és egy elképesztő reflexmozdulattal ki tudta ütni azt. 

20:41
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ápolás

A 25. percben ápolás miatt megállt a játék, ugyanis Erick Marcus kapott egyet az ír Callum O'Dowdát, a Ludogorec játékosának pedig elkezdett ömleni a vér az orrából. 

20:37
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Hatalmas Fradi-helyzet

A 21. percben Čebrails Makreckis kapott egy hosszú indítást, már a levétellel becsapta a védőjét, majd hét méterre a kaputól egy újabb csellel elküldött még egy védőt, majd a hatméteres lövését Hendrik Bonmann óriási bravúrral kiszedte a rövid felsőből. 
 

20:34
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Megnyugodott a Fradi

A 18. percben járunk. A magyar bajnok az utóbbi percekben megnyugtatta a labdát és jobban futballozik. 

20:30
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Újabb bolgár helyzet

A 14. percben egy jobb oldali beadás után a hosszún érkező Vidal vette le mellel a labdát, majd át akarta esernyőzni Stefan Gartenmannt, de a Fradi védője résen volt és fejjel menteni tudott. 

20:26
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ludogorec-helyzet

A 10. percben Son jobb oldali beadása után Vidal fejelhetett hét méterről, de szerencsére pont Dibusz kezébe ment a labda. 

20:25
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Beszorult a Fradi

A bolgár csapat elképesztő tempóban kezdte a meccset, a Fradi pedig az elmúlt öt percben a saját kapuja előtt védekezik. 

20:23
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Nincs gól!

Hosszas videózás után érvényben maradt a pályán hozott döntés, a Ludogorec gólja érvénytelen. 

20:22
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Lehet, hogy mégsem?

Két perce áll a játék, mert videózzák a bolgár csapat gólját. 

20:22
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Lesgólt szerzett a Ludogorec

A hatodik percben egy jobb oldali szabadrúgásra Ivaylo Chochev robbant be, és hét méterről védhetetlen gólt fejelt. A játékvezető azonban azonnal jelezte, hogy les miatt érvénytelen a gól. 

20:21
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Tizenegyest reklamálnak a vendégek

Egy szöglet után a Ludogorec játékosa, Edvin Kurtulus maradt lent a földön, aki azt reklamálja, ha Szalai lerántotta, de a játékvezető jelezte, hogy nem történt semmi. 

20:18
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Agresszívan kezd a Fradi

A harmadik percben járunk, Robbie Keane együttese magas letámadással kezdte a mérkőzést. Érződik a Fradin, hogy minél hamarabb szeretne gólt lőni. 

20:16
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődött a meccs

A Fradi kezdte a mérkőzést. 

20:13
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Hamarosan kezdünk

A csapatok már a Groupama Aréna gyepszőnyegén. Hamarosan kezdődik a mérkőzés. 

20:05
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A kezdőcsapatok:

Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai - Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanikovszki, O'Dowda- Joseph, Varga.
Ludogorec: Bonmann - Son, Verdon, Kurtulus, Nedyalkov - Kaloč, Duarte, Chocev - Marcus, Bile, Vidal.

19:55
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Az ellenfelek is ismertek

A továbbjutó az azeri Qarabag csapatával találkozik a főtáblára jutásért, míg az alulmaradó együttes az északmacedón Shkendija gárdájával csap össze az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében.

19:54
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gruber a kispadon

Az FTC a bajnokságban, szombaton a Nyíregyháza otthonában lépett pályára, és a duplázó Gruber Zsombor vezetésével simán, 4-1-re győzött.

Fradi, Gruber Zsombor
Gruber Zsombor szenzációs formában futballozik
Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

A 20 éves támadó a Ludogorec ellen ezúttal a kispadról szállhat majd be. 

19:34
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Robbie Keane csapata ontja a gólokat

A mostani idényben Robbie Keane vezetőedző együttese a második körből az örmény FC Noah ellen kettős győzelemmel jutott tovább, de az idegenbeli 2-1-es siker után saját közönsége előtt a vártnál nehezebben nyert.

FTC - FC Noah, Bajnokok Ligája selejtező visszavágó, labdarúgás, foci, Budapest, Groupama Aréna 2025. július 30., FTCfoci, Fradi,
Robbie Keane, a Fradi edzője
Fotó: Polyák Attila  

 A zöld-fehérek háromszor is vezetést szereztek, ám a vendégek háromszor egyenlítettek, végül Varga Barnabás a 74. percben negyedszer is előnyhöz juttatta csapatát, amely később már nem engedte ki kezéből a győzelmet.

19:32
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A két csapat régi ismerősként találkozik

A két együttes a 2019/20-as idényben már játszott egymással, nem is egyszer. A BL-selejtező első fordulójában a Ferencváros 2-1-es előnnyel várta a razgradi visszavágót, amelyen 3-2-re nyert, így kettős győzelemmel jutott tovább. Később átkerült az Európa-liga csoportkörébe, amelyben újra összekerült a bolgár bajnokkal. A második számú európai kupasorozatban már nem tudta megismételni három hónappal korábbi teljesítményét, mivel a Groupama Arénában a Ludogorec 3-0-ra győzött, Bulgáriában pedig 1-1-es döntetlen született. A csoportból végül az Espanyol mellett a Ludogorec jutott tovább, a Ferencváros a harmadik helyen végzett, azaz véget ért számára az európai kupaszereplés.

19:30
2025. augusztus 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Fradi jól játszott az odavágón

Múlt héten, a párharc első felvonásán Razgardban gól nélküli döntetlen született, de Robbie Keane együttese könnyen többgólos előnyre tehetett volna szert, lehetőségeit azonban elpuskázta, így teljesen nyílt maradt a párharc.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!