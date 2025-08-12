Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!
A Ludogorec jobban kezdte a mérkőzést, azonban húsz perc után a Fradi magára talált, átvette a játék irányítását és végül Varga Barnabás gyönyörű fejesgóljával teljesen megérdemelten szerzett vezetést. Hamarosan jön a folytatás.
A hosszabbítás harmadik percében Ötvös Bence lőhetett szabadrúgást 19 méterről, de a lövése elszállt a kapu fölött.
A 46. percben Kurtulus kapott sárga lapot, miután egy fejpárbaj során nyakon könyökölte Varga Barnabást.
A játékvezető négy percet hosszabbít az első félidőben.
A vezető gól óta továbbra is támadásban a Ferencváros.
A 38. percben megszerezte a vezetést a Fradi. Gavriel Kanikovszki kapta a labdát, aki továbbadta Ötvös Bencének, a Paksról igazolt középpályás benyeste középre, a berobbanó Varga Barnabás pedig nyolc méterről a kapu jobb oldalába csúsztatott.
A 35. percben Son bal oldali szabadrúgására Kurtulus érkezett a hosszú oldalon, de a hétméteres fejese kapu mellé ment.
A 31. percben egy labdaszerzés után Makreckis tört be a tizenhatoson belülre, 11 méterről lőtt, azonban a becsúszó Edvin Kurtulus az utolsó pillanatban blokkolni tudott.
A 28. perc elején Marcus ment el a jobb szélen, a középre tett labdáját Chochev fejelte hét méterről kapura, Dibusz azonban leért a bal alsóba tartó labdára és egy elképesztő reflexmozdulattal ki tudta ütni azt.
A 25. percben ápolás miatt megállt a játék, ugyanis Erick Marcus kapott egyet az ír Callum O'Dowdát, a Ludogorec játékosának pedig elkezdett ömleni a vér az orrából.
A 21. percben Čebrails Makreckis kapott egy hosszú indítást, már a levétellel becsapta a védőjét, majd hét méterre a kaputól egy újabb csellel elküldött még egy védőt, majd a hatméteres lövését Hendrik Bonmann óriási bravúrral kiszedte a rövid felsőből.
A 18. percben járunk. A magyar bajnok az utóbbi percekben megnyugtatta a labdát és jobban futballozik.
A 14. percben egy jobb oldali beadás után a hosszún érkező Vidal vette le mellel a labdát, majd át akarta esernyőzni Stefan Gartenmannt, de a Fradi védője résen volt és fejjel menteni tudott.
A 10. percben Son jobb oldali beadása után Vidal fejelhetett hét méterről, de szerencsére pont Dibusz kezébe ment a labda.
A bolgár csapat elképesztő tempóban kezdte a meccset, a Fradi pedig az elmúlt öt percben a saját kapuja előtt védekezik.
Hosszas videózás után érvényben maradt a pályán hozott döntés, a Ludogorec gólja érvénytelen.
Két perce áll a játék, mert videózzák a bolgár csapat gólját.
A hatodik percben egy jobb oldali szabadrúgásra Ivaylo Chochev robbant be, és hét méterről védhetetlen gólt fejelt. A játékvezető azonban azonnal jelezte, hogy les miatt érvénytelen a gól.
Egy szöglet után a Ludogorec játékosa, Edvin Kurtulus maradt lent a földön, aki azt reklamálja, ha Szalai lerántotta, de a játékvezető jelezte, hogy nem történt semmi.
A harmadik percben járunk, Robbie Keane együttese magas letámadással kezdte a mérkőzést. Érződik a Fradin, hogy minél hamarabb szeretne gólt lőni.
A Fradi kezdte a mérkőzést.
A csapatok már a Groupama Aréna gyepszőnyegén. Hamarosan kezdődik a mérkőzés.
Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai - Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanikovszki, O'Dowda- Joseph, Varga.
Ludogorec: Bonmann - Son, Verdon, Kurtulus, Nedyalkov - Kaloč, Duarte, Chocev - Marcus, Bile, Vidal.
A továbbjutó az azeri Qarabag csapatával találkozik a főtáblára jutásért, míg az alulmaradó együttes az északmacedón Shkendija gárdájával csap össze az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében.
Az FTC a bajnokságban, szombaton a Nyíregyháza otthonában lépett pályára, és a duplázó Gruber Zsombor vezetésével simán, 4-1-re győzött.
A 20 éves támadó a Ludogorec ellen ezúttal a kispadról szállhat majd be.
A mostani idényben Robbie Keane vezetőedző együttese a második körből az örmény FC Noah ellen kettős győzelemmel jutott tovább, de az idegenbeli 2-1-es siker után saját közönsége előtt a vártnál nehezebben nyert.
A zöld-fehérek háromszor is vezetést szereztek, ám a vendégek háromszor egyenlítettek, végül Varga Barnabás a 74. percben negyedszer is előnyhöz juttatta csapatát, amely később már nem engedte ki kezéből a győzelmet.
A két együttes a 2019/20-as idényben már játszott egymással, nem is egyszer. A BL-selejtező első fordulójában a Ferencváros 2-1-es előnnyel várta a razgradi visszavágót, amelyen 3-2-re nyert, így kettős győzelemmel jutott tovább. Később átkerült az Európa-liga csoportkörébe, amelyben újra összekerült a bolgár bajnokkal. A második számú európai kupasorozatban már nem tudta megismételni három hónappal korábbi teljesítményét, mivel a Groupama Arénában a Ludogorec 3-0-ra győzött, Bulgáriában pedig 1-1-es döntetlen született. A csoportból végül az Espanyol mellett a Ludogorec jutott tovább, a Ferencváros a harmadik helyen végzett, azaz véget ért számára az európai kupaszereplés.
Múlt héten, a párharc első felvonásán Razgardban gól nélküli döntetlen született, de Robbie Keane együttese könnyen többgólos előnyre tehetett volna szert, lehetőségeit azonban elpuskázta, így teljesen nyílt maradt a párharc.