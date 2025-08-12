A két együttes a 2019/20-as idényben már játszott egymással, nem is egyszer. A BL-selejtező első fordulójában a Ferencváros 2-1-es előnnyel várta a razgradi visszavágót, amelyen 3-2-re nyert, így kettős győzelemmel jutott tovább. Később átkerült az Európa-liga csoportkörébe, amelyben újra összekerült a bolgár bajnokkal. A második számú európai kupasorozatban már nem tudta megismételni három hónappal korábbi teljesítményét, mivel a Groupama Arénában a Ludogorec 3-0-ra győzött, Bulgáriában pedig 1-1-es döntetlen született. A csoportból végül az Espanyol mellett a Ludogorec jutott tovább, a Ferencváros a harmadik helyen végzett, azaz véget ért számára az európai kupaszereplés.