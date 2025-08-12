Live
Új világjárvány réme fenyeget Kínából, a betegek úgy néznek ki, mint a horrorfilmekben

Szikrázóan kemény meccsen szerzett vezetést a Fradi a Ludogorec ellen. A BL-selejtező harmadik körének visszavágóján a Fradi válogatott csatára, Varga Barnabás fejelt a bolgárok kapujába a 38. percben.

A Bajnokok Ligájához méltó iramú és keménységű meccset vív a Fradi a Ludogoreccel. A bolgár bajnok les miatt érvénytelenített gólja és Dibusz Dénes óriási bravúrja után a 38. percben jött a Fradi válasza. Természetesen Varga Barnabás révén.

FTC - FC Noah, Bajnokok Ligája selejtező visszavágó, labdarúgás, foci, Budapest, Groupama Aréna 2025. július 30., FTCfoci, Fradi,
Varga Barnabás (balról a 2.) mindkét Ludogorec elleni meccsen betalált
Fotó: Mirkó István

Varga góljával vezet a Fradi

A vendégek kapusának kirúgását Kachnikowsky csípte el, kényszerítőzött Vargával, majd Ötvös Bencéhez játszott. A nyáron Paksról érkező középpályás nem sokat tűnődött, tökéletesen ívelt a bolgár 16-oson belülre, ahol a mélységből jövő Varga Barnabás a csatár szakma mestereként csúsztatta a labdát a kapuba.

A folytatásban a visszavágó előtt a BL-keretbe benevezett és a 75. percben pályára lépő Gruber Zsombor négy perccel később egy gyönyörű egyéni megoldás után tette középre a labdát, ahol a tökéletese időzítéssel érkező Varga Barnabás mesterien pörgetett a kapuba, és 2-0-ra vezetett  a Fradi.

A 86. percben aztán egy szöglet után Szalai Gábor fejese le is zárta párharcot!

 

