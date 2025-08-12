A Bajnokok Ligájához méltó iramú és keménységű meccset vív a Fradi a Ludogoreccel. A bolgár bajnok les miatt érvénytelenített gólja és Dibusz Dénes óriási bravúrja után a 38. percben jött a Fradi válasza. Természetesen Varga Barnabás révén.

Varga Barnabás (balról a 2.) mindkét Ludogorec elleni meccsen betalált

Fotó: Mirkó István

Varga góljával vezet a Fradi

A vendégek kapusának kirúgását Kachnikowsky csípte el, kényszerítőzött Vargával, majd Ötvös Bencéhez játszott. A nyáron Paksról érkező középpályás nem sokat tűnődött, tökéletesen ívelt a bolgár 16-oson belülre, ahol a mélységből jövő Varga Barnabás a csatár szakma mestereként csúsztatta a labdát a kapuba.

A folytatásban a visszavágó előtt a BL-keretbe benevezett és a 75. percben pályára lépő Gruber Zsombor négy perccel később egy gyönyörű egyéni megoldás után tette középre a labdát, ahol a tökéletese időzítéssel érkező Varga Barnabás mesterien pörgetett a kapuba, és 2-0-ra vezetett a Fradi.

A 86. percben aztán egy szöglet után Szalai Gábor fejese le is zárta párharcot!