A Fradi remek játékkal vívta ki a továbbjutást, a hazai visszavágón Varga Barnabás két szép gólt szerzett, majd Szalai Gábor is betalált egy szöglet után, így a magyar bajnok 3-0-s összesítéssel nyerte meg a Ludogorec elleni párharcot és jutott be abszolút megérdemelten a BL-playoffba.

A Fradi remek meccset játszott a Ludogorec ellen

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Csalást kiáltottak a bolgárok a Fradi elleni BL-kudarc után

A Ludogorecnél nehezen viselték a vereséget, a bolgárok portugál edzője, Rui Mota a meccset követő sajtótájékoztatón alaposan kifakadt.

Gratulálok a Ferencvárosnak, de ma nem a jobb csapat nyert, néha ilyen a labdarúgás.

Mi fociztunk, az ellenfél pedig gólokat rúgott” – kezdte értékelését a Ludogorec edzője, majd keményen bírálta Alejandro José Hernández Hernández játékvezetőt.

A videobírót és a bírót kell megkérdezni, miért nem kaptuk meg az első gólt és aztán egy tizenegyest. Szerintem az első gólunk szabályos volt. Felesleges lenne a játékosaimat kritizálni, ők mindent megtettek, kontrolláltuk a meccset. Semmit nem tehetünk a bírói döntésekkel, felesleges erről többet beszélni

– idézte a Magyar Nemzet a dühöngő Rui Motát.

Rui Mota a játékvezetésre panaszkodott a BL-kiesés után

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A bolgár sajtó csak ráerősített Rui Mota szavaira, a helyi lapokban szintén a spanyol játékvezetők kerültek a kritikák középpontjába.

A Ludogorecnek fájdalmasan ért véget a Bajnokok Ligája, ehhez a spanyol játékvezetők is jelentősen hozzájárultak

– az emelte ki az ország legnagyobb olvasottságával rendelkező portálja, a sportal.bg.

A gong.bg sportoldal még ennél is durvábban fogalmazott, mondván, a játékvezetők nem csupán kirúgták a Ludogorecet a BL-ből, hanem arra hivatkoztak, hogy még az M4 Sport kommentátora is elismerte, hogy Csocsev gólja érvényes volt. Persze ez így konkrétan nem igaz, mert csak ennyi hangzott el a visszajátszás után a kommentátor részéről: „ha a kamera vonalban van, akkor ez inkább gól, mint nem”.

A folytatásban a Ludogorec az északmacedón Shkendijával találkozik az Európa-liga-főtáblára jutásért, a Ferencváros pedig az azeri Qarabaggal csap össze a BL-alapszakaszba kerülésért.

