A Fradi a Groupama Arénában rendezett visszavágón hengerelt, magyar játékosai vezérletével ütötte ki 3-0-ra a Ludogorecet, és ugyanilyen összesítéssel jutott tovább a playoffba. A zöld-fehérek már csak egy lépésre attól, hogy a BL-alapszakaszba kerüljenek, ráadásul 30 éve nem látott bravúrt értek el, amit az MLSZ sem hagyott szó nélkül.
Az FTC elnöke által élesen bírált Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) nem hagyta szó nélkül azt, hogy a Fradi a magyarjai vezérletével aratott látványos sikert a Bajnokok Ligájában. Legutóbb ugyanis 30 évvel ezelőtt, 1995-ben fordult elő olyan, hogy legalább három gólt szereztek a csapat magyar játékosai. A svájci Grasshopper elleni hazai 3-3-as meccsen ifjabb Albert Flórián, Lisztes Krisztián és Nyilas Elek talált be, idegenben pedig 3-0-ra nyert a Fradi Vincze Ottó duplájával és Lisztes góljával. A Ludogorec ellen is csak magyarok találtak be (Varga Barnabás kétszer, Szalai Gábor egyszer), de még a gólpasszokat is hazai focisták adták (Ötvös Bence, Gruber Zsombor, Tóth Alex).
Az NB I-ben a magyaros szabályt idén bevezető MLSZ nem győzte hangsúlyozni a magyarok jelentőségét.
„A Fradi magyar válogatott játékosai kiemelkedő teljesítményével és góljaival (Varga Barnabás 2, Szalai Gábor) 3-0-ra legyőzte a bolgár Ludogorec együttesét a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján,
és 3-0-s összesítéssel továbbjutott” – írta meg a Magyar Nemzet, mit posztolt a szövetség.
Később a Fradi elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán újra üzent az MLSZ-nek, amelytől számon kérte, hogy eddig nem kapott gratulációt, noha a megosztott kép tanúsága szerint Csányi Sándor a helyszínen nézte a Ludogorec elleni visszavágót.
Az MLSZ-től kapott gratuláló üzenetek száma a tegnapi meccs után: 0 (azaz nulla)
– idézte a Magyar Nemzet Kubatov szavait.
Az elmúlt időszakban a Ferencváros és az MLSZ között ellentét alakult ki annak az irányelvnek a következtében, hogy az idei szezontól az 500 millió forintos anyagi támogatás érdekében az NB I-es csapatoknál egyszerre legalább öt magyar futballistának, köztük U21-eseknek kell lenniük a pályán. Az emiatt szemléletváltáson átesett magyar bajnok elnöke többször is kritizálta az MLSZ döntését, míg a szövetség elnöke, Csányi Sándor is üzent ezzel kapcsolatban a Ferencvárosnak.
