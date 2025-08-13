A Fradi a Groupama Arénában rendezett visszavágón hengerelt, magyar játékosai vezérletével ütötte ki 3-0-ra a Ludogorecet, és ugyanilyen összesítéssel jutott tovább a playoffba. A zöld-fehérek már csak egy lépésre attól, hogy a BL-alapszakaszba kerüljenek, ráadásul 30 éve nem látott bravúrt értek el, amit az MLSZ sem hagyott szó nélkül.

A Fradi remek meccset játszott a Ludogorec ellen

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Az MLSZ és Kubatov Gábor is üzent a Fradi BL-bravúrja után

Az FTC elnöke által élesen bírált Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) nem hagyta szó nélkül azt, hogy a Fradi a magyarjai vezérletével aratott látványos sikert a Bajnokok Ligájában. Legutóbb ugyanis 30 évvel ezelőtt, 1995-ben fordult elő olyan, hogy legalább három gólt szereztek a csapat magyar játékosai. A svájci Grasshopper elleni hazai 3-3-as meccsen ifjabb Albert Flórián, Lisztes Krisztián és Nyilas Elek talált be, idegenben pedig 3-0-ra nyert a Fradi Vincze Ottó duplájával és Lisztes góljával. A Ludogorec ellen is csak magyarok találtak be (Varga Barnabás kétszer, Szalai Gábor egyszer), de még a gólpasszokat is hazai focisták adták (Ötvös Bence, Gruber Zsombor, Tóth Alex).

Az NB I-ben a magyaros szabályt idén bevezető MLSZ nem győzte hangsúlyozni a magyarok jelentőségét.

„A Fradi magyar válogatott játékosai kiemelkedő teljesítményével és góljaival (Varga Barnabás 2, Szalai Gábor) 3-0-ra legyőzte a bolgár Ludogorec együttesét a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján,

és 3-0-s összesítéssel továbbjutott” – írta meg a Magyar Nemzet, mit posztolt a szövetség.

Varga Barnabás remekelt, két gólt szerzett a Ludogorec ellen

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Később a Fradi elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán újra üzent az MLSZ-nek, amelytől számon kérte, hogy eddig nem kapott gratulációt, noha a megosztott kép tanúsága szerint Csányi Sándor a helyszínen nézte a Ludogorec elleni visszavágót.

Az MLSZ-től kapott gratuláló üzenetek száma a tegnapi meccs után: 0 (azaz nulla)

– idézte a Magyar Nemzet Kubatov szavait.

Az elmúlt időszakban a Ferencváros és az MLSZ között ellentét alakult ki annak az irányelvnek a következtében, hogy az idei szezontól az 500 millió forintos anyagi támogatás érdekében az NB I-es csapatoknál egyszerre legalább öt magyar futballistának, köztük U21-eseknek kell lenniük a pályán. Az emiatt szemléletváltáson átesett magyar bajnok elnöke többször is kritizálta az MLSZ döntését, míg a szövetség elnöke, Csányi Sándor is üzent ezzel kapcsolatban a Ferencvárosnak.

