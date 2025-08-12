A Ferencváros 3-0-ra legyőzte a bolgár bajnok Ludogorecet, így továbbjutott a Bajnokok Ligája selejtezőjének a rájátszásába. Az első és a második Fradi-gólt is a magyar válogatott támadója, Varga Barnabás szerezte, aki így nyilatkozott a lefújás után az M4 Sportnak.

Varga Barnabás (19) két góllal járult hozzá a Fradi továbbjutásához

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Varga Barnabás meccs utáni nyilatkozata

„Igen, valahogy így feküdtem le, hogy egy ilyen meccset kellene játszanunk. Ez volt a szezon legfontosabb meccse – eddig. Most majd jönnek a még fontosabbak, mert mostantól a következő kettő lesz a legfontosabb.

Az, hogy sikerült kiharcolni a győzelmet a szurkolók által teremtett fantasztikus hangulatnak is köszönhető. Ők és mi is mindannyian 100 százalékot adtunk ki magunkból.

Az első 10-15 perc nem sikerült olyan jól, mint a kinti meccsen, aztán jöttek a helyzetek, és szerencsére a másodikat már be is tudtuk lőni. Voltak később is helyzetek, ki is tudtuk őket használni, ez volt a siker kulcsa” – mondta a válogatott csatár.

A Fradi mindhárom gólját magyar játékos rúgta, méghozzá ugyancsak magyar játékos gólpasszából.

Mindegy ki rúgja a gólokat adja a gólpasszokat, egy csapat vagyunk. A magyar focinak persze mindig jó, hogy egy ilyen meccsen a magyar játékosok rúgják a gólokat és adják a gólpasszokat. Reméljük, hogy a következő kör után lesz még nyolc BL-meccsünk. A playoff is 50-50, erős ellenfél vár ránk, azt a párharcot kell túlélni és aztán megyünk a BL-be

– szögezte le Varga Barnabás.

Gruber Zsombor csodacsere lett

„Mondta, hogy próbáljak elől zavart okozni. Az utóbbi időben nagyon érzem a Varga Barnit, kialakult köztünk a kémia. Remélem, a jövőben is tudom ezt majd folytatni.

Érzem, hogy bíznak bennem, örülök is neki, de harcolok tovább, mert ez még csak a kezdet.

Próbálok meccsről meccsre fejlődni, és ahogy jönnek a további játékpercek, fejlődni fogok” – értékelt az M4 Sport kamerája előtt a meccskeretbe a visszavágó előtt bekerült, csereként beállt Gruber Zsombor, aki a kulcsszerepet vállalt a Fradi második góljában.

Szalai Gábor döntötte el végleg a párharcot a Fradi javára

„Meccs előtt azt beszéltük, hogy le kell hoznunk kapott gól nélkül. Ez idegenben sikerült és szerencsére most is, elől pedig a támadóink megdolgoztak a gólokért. Az idegenbeli meccs után hiányérzetünk volt, mert több góllal is nyerhettünk volna. Ma nagyon fontos volt a stabilitás, de muszáj volt győznünk. Jó, hogy megvan az Európa-liga-csoportkör, de nem szeretnénk itt megállni. Már csak egy párharc van, tudjuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, de szeretnénk továbbjutni” – mondta Szalai Gábor, aki a Ferencváros harmadik gólját szerezte a mérkőzésen.