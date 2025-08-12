Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lekapcsolják az internetet, ez vár az emberekre

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden este 20.15-től a magyar bajnok Ferencváros a bolgár Ludogorec csapatát fogadja a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének visszavágó mérkőzésén. A gólnélküli odavágót követően a Fradinak minden esélye megvan a továbbjutásra, ebben pedig kulcsszerepet játszhatnak a zöld-fehér klub bombaformában futballozó fiatal magyar játékosai.

A Ferencváros kezdőjében minden bizonnyal ott lesz a 19 éves Tóth Alex, aki meseszerű berobbanást produkált. A fiatal középpályás tavaly ilyenkor még a Fradi fiókcsapatában, az NB II-es Soroksárban volt alapember, azonban az ír Robbie Keane kinevezése után alapember lett a fővárosi csapatban. 

Fradi, Ferencváros-Fehérvár, FTC-Videoton, OTP Bank Liga, Labdarúgás, 2025.05.18.Ferencvárosi TC–Fehérvár FC
Tóth Alex a Fradi egyik legnagyobb értéke
Fotó: Csudai Sándor -  Origo

Tóth Alex idén február 5-én, egy zalaegerszegi mérkőzésen kezdett először a Fradiban, azóta pedig kirobbanthatatlan a csapatból. A fiatal középpályás szenzációs tavaszt produkált, 17 meccsen nyolc gólpasszt adott, mellette pedig lőtt két gólt is, így nem csoda, hogy Marco Rossi is behívta a magyar válogatottba, amelynek színeiben már három mérkőzésen is pályára lépett. 

A Fradi fiataljai jelenthetik a különbséget

A 19 éves Tóth Alex az idei szezonban már a Fradi talán legfontosabb játékosa és az egyik legnagyobb értéke is. A szurkolók által az év legjobb Fradi-játékosának megválasztott középpályásért mostanra külföldi klubok állnak sorban, azonban a bajnokcsapat vezetősége egyelőre nem akarja értékesíteni a válogatott középpályását, mert ha ő a pályán van, nagyobb esélye van a BL-álom elérésére. 

Tóth Alex mellett egy másik fiatal játékos is nagy figyelmet kap az utóbbi hetekben. A 20 éves Gruber Zsomborral egyáltalán nem számoltak a Fradi-szurkolók, és ha nincs az MLSZ fiatal szabálya, akkor talán a Fradinál sem ragaszkodtak volna fiatal szélsőhöz. Azonban ahogy a mondás tartja, az élet a legjobb rendező, a magyar kvóta miatt megtartott Gruber pedig folyamatosan él a lehetőséggel. 

Fradi, Gruber Zsombor
Gruber Zsombor remekül futballozott a Kazincbarcika ellen
Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

A 20 éves Gruber Zsombor 2024 februárjában igazolt a Fradihoz, de hosszú távon nem tudta magát beverekedni a csapatba. Az egyszeres magyar válogatott támadó tavasszal az MTK-nál futballozott kölcsönben, és könnyen lehet, hogy az idei szezonban sem számítottak volna rá, ha nincs az MLSZ és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet magyar szabálya. 

Gruber a Fizz Liga első fordulójában mindössze négy percet kapott az MTK elleni örökrangadón, azonban az újon Kazincbarcika ellen egy góllal és két gólpasszal a mezőny legjobbja volt. 

Megkaptam a bizalmat, próbáltam élni vele. Nem vagyok benne a BL-keretben, úgyhogy reagáltam rá. Nyilván dolgozott ez is bennem a meccsen, de mindig úgy megyek fel a pályára, hogy száz százalékot szeretnék nyújtani” 

– mondta a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt Gruber Zsombor.

A fiatal támadó a remek teljesítményével lenyűgözte a Robbie Keane-t, az ír szakember pedig úgy döntött, hogy mégis benevezik a bolgár Ludogorec elleni BL-keretbe. A 20 éves támadó a razgardi meccsen a 85. percben lépett pályára, és talán a mérkőzésen egyik legszebb jelenete is az ő nevéhez fűződött. Hétvégén aztán a Nyíregyháza elleni bajnokin Gruber duplázni tudott, így most három fordulót követően a második helyen áll az NB I góllövőlistáján. 

A Ludogorec elleni találkozó előtt Robbi Keane-t arról faggatták, hogy a magyar szabály miatt adott-e lehetőséget Grubernek, avagy a játékos saját magának köszönheti a sikereit. 

„Nekem köszönheti” – mondta Keane egy mosoly kíséretében. 

Vicceltem, de nem teljesen. Hiszen az edző dolga, hogy megadja a lehetőséget valakinek, onnantól pedig csakis a játékoson múlik, hogy él-e az eséllyel. A magyar szabály is segít, de én így is, úgy is megadnám a lehetőséget a fiatal magyaroknak" 

nyilatkozta az ír szakember, aki hozzátette, hogy Grubernek igencsak jót tett az MTK-nál töltött időszak.

Fradi, Robbie Keane vezetőedző a Ferencvárosi TC sajtótájékoztatóján, a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének másnapi, örmény FC Noah elleni mérkőzés előtt a Groupama Arénában 2025. július 29-én. MTI/Hegedüs Róbert
Robbie Keane megadta a bizalmat Gruber Zsombornak
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Fradi edzője hangsúlyozta, hogy Gruber nyáron sokkal erősebben tért vissza, ezért is fontos szerinte, hogy ne büntetésként éljék meg a játékosok, amikor egy adott ideig egy másik klubban kell szerepelniük. 

Beckham is elment a Preston North Endhez, majd erősebben tért vissza a Manchester Unitedhez” 

– vont párhuzamot a két játékos esete között a Fradi edzője. 

Az egyelőre nem tudni, hogy a 20 éves Gruber Zsombor kezdő lesz-e a Ludogorec ellen, azonban az tisztán látszik, hogy amikor pályára kerül, hatással tud lenni a Fradi játékára, ez pedig rengeteget számíthat a sorsdöntő mérkőzésen. 

  • kapcsolódó cikkek:
Beckham és Gruber között vont párhuzamot a Fradi-edző
A Fradi új sztárja azt hitte, csúnyán átverik, amikor behívták a magyar válogatottba
Messi vagy Ronaldo? Meghökkentő válasz a Fradi focistáitól
A Fradi-legenda leleplezte a magyar foci egyik legnagyobb rejtélyét
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!