A Ferencváros kezdőjében minden bizonnyal ott lesz a 19 éves Tóth Alex, aki meseszerű berobbanást produkált. A fiatal középpályás tavaly ilyenkor még a Fradi fiókcsapatában, az NB II-es Soroksárban volt alapember, azonban az ír Robbie Keane kinevezése után alapember lett a fővárosi csapatban.

Tóth Alex a Fradi egyik legnagyobb értéke

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Tóth Alex idén február 5-én, egy zalaegerszegi mérkőzésen kezdett először a Fradiban, azóta pedig kirobbanthatatlan a csapatból. A fiatal középpályás szenzációs tavaszt produkált, 17 meccsen nyolc gólpasszt adott, mellette pedig lőtt két gólt is, így nem csoda, hogy Marco Rossi is behívta a magyar válogatottba, amelynek színeiben már három mérkőzésen is pályára lépett.

A Fradi fiataljai jelenthetik a különbséget

A 19 éves Tóth Alex az idei szezonban már a Fradi talán legfontosabb játékosa és az egyik legnagyobb értéke is. A szurkolók által az év legjobb Fradi-játékosának megválasztott középpályásért mostanra külföldi klubok állnak sorban, azonban a bajnokcsapat vezetősége egyelőre nem akarja értékesíteni a válogatott középpályását, mert ha ő a pályán van, nagyobb esélye van a BL-álom elérésére.

Tóth Alex mellett egy másik fiatal játékos is nagy figyelmet kap az utóbbi hetekben. A 20 éves Gruber Zsomborral egyáltalán nem számoltak a Fradi-szurkolók, és ha nincs az MLSZ fiatal szabálya, akkor talán a Fradinál sem ragaszkodtak volna fiatal szélsőhöz. Azonban ahogy a mondás tartja, az élet a legjobb rendező, a magyar kvóta miatt megtartott Gruber pedig folyamatosan él a lehetőséggel.

Gruber Zsombor remekül futballozott a Kazincbarcika ellen

Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

A 20 éves Gruber Zsombor 2024 februárjában igazolt a Fradihoz, de hosszú távon nem tudta magát beverekedni a csapatba. Az egyszeres magyar válogatott támadó tavasszal az MTK-nál futballozott kölcsönben, és könnyen lehet, hogy az idei szezonban sem számítottak volna rá, ha nincs az MLSZ és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet magyar szabálya.

Gruber a Fizz Liga első fordulójában mindössze négy percet kapott az MTK elleni örökrangadón, azonban az újon Kazincbarcika ellen egy góllal és két gólpasszal a mezőny legjobbja volt.

Megkaptam a bizalmat, próbáltam élni vele. Nem vagyok benne a BL-keretben, úgyhogy reagáltam rá. Nyilván dolgozott ez is bennem a meccsen, de mindig úgy megyek fel a pályára, hogy száz százalékot szeretnék nyújtani”

– mondta a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt Gruber Zsombor.