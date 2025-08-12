A Ferencváros kezdőjében minden bizonnyal ott lesz a 19 éves Tóth Alex, aki meseszerű berobbanást produkált. A fiatal középpályás tavaly ilyenkor még a Fradi fiókcsapatában, az NB II-es Soroksárban volt alapember, azonban az ír Robbie Keane kinevezése után alapember lett a fővárosi csapatban.
Tóth Alex idén február 5-én, egy zalaegerszegi mérkőzésen kezdett először a Fradiban, azóta pedig kirobbanthatatlan a csapatból. A fiatal középpályás szenzációs tavaszt produkált, 17 meccsen nyolc gólpasszt adott, mellette pedig lőtt két gólt is, így nem csoda, hogy Marco Rossi is behívta a magyar válogatottba, amelynek színeiben már három mérkőzésen is pályára lépett.
A 19 éves Tóth Alex az idei szezonban már a Fradi talán legfontosabb játékosa és az egyik legnagyobb értéke is. A szurkolók által az év legjobb Fradi-játékosának megválasztott középpályásért mostanra külföldi klubok állnak sorban, azonban a bajnokcsapat vezetősége egyelőre nem akarja értékesíteni a válogatott középpályását, mert ha ő a pályán van, nagyobb esélye van a BL-álom elérésére.
Tóth Alex mellett egy másik fiatal játékos is nagy figyelmet kap az utóbbi hetekben. A 20 éves Gruber Zsomborral egyáltalán nem számoltak a Fradi-szurkolók, és ha nincs az MLSZ fiatal szabálya, akkor talán a Fradinál sem ragaszkodtak volna fiatal szélsőhöz. Azonban ahogy a mondás tartja, az élet a legjobb rendező, a magyar kvóta miatt megtartott Gruber pedig folyamatosan él a lehetőséggel.
A 20 éves Gruber Zsombor 2024 februárjában igazolt a Fradihoz, de hosszú távon nem tudta magát beverekedni a csapatba. Az egyszeres magyar válogatott támadó tavasszal az MTK-nál futballozott kölcsönben, és könnyen lehet, hogy az idei szezonban sem számítottak volna rá, ha nincs az MLSZ és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet magyar szabálya.
Gruber a Fizz Liga első fordulójában mindössze négy percet kapott az MTK elleni örökrangadón, azonban az újon Kazincbarcika ellen egy góllal és két gólpasszal a mezőny legjobbja volt.
Megkaptam a bizalmat, próbáltam élni vele. Nem vagyok benne a BL-keretben, úgyhogy reagáltam rá. Nyilván dolgozott ez is bennem a meccsen, de mindig úgy megyek fel a pályára, hogy száz százalékot szeretnék nyújtani”
– mondta a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt Gruber Zsombor.
A fiatal támadó a remek teljesítményével lenyűgözte a Robbie Keane-t, az ír szakember pedig úgy döntött, hogy mégis benevezik a bolgár Ludogorec elleni BL-keretbe. A 20 éves támadó a razgardi meccsen a 85. percben lépett pályára, és talán a mérkőzésen egyik legszebb jelenete is az ő nevéhez fűződött. Hétvégén aztán a Nyíregyháza elleni bajnokin Gruber duplázni tudott, így most három fordulót követően a második helyen áll az NB I góllövőlistáján.
A Ludogorec elleni találkozó előtt Robbi Keane-t arról faggatták, hogy a magyar szabály miatt adott-e lehetőséget Grubernek, avagy a játékos saját magának köszönheti a sikereit.
„Nekem köszönheti” – mondta Keane egy mosoly kíséretében.
Vicceltem, de nem teljesen. Hiszen az edző dolga, hogy megadja a lehetőséget valakinek, onnantól pedig csakis a játékoson múlik, hogy él-e az eséllyel. A magyar szabály is segít, de én így is, úgy is megadnám a lehetőséget a fiatal magyaroknak"
– nyilatkozta az ír szakember, aki hozzátette, hogy Grubernek igencsak jót tett az MTK-nál töltött időszak.
A Fradi edzője hangsúlyozta, hogy Gruber nyáron sokkal erősebben tért vissza, ezért is fontos szerinte, hogy ne büntetésként éljék meg a játékosok, amikor egy adott ideig egy másik klubban kell szerepelniük.
Beckham is elment a Preston North Endhez, majd erősebben tért vissza a Manchester Unitedhez”
– vont párhuzamot a két játékos esete között a Fradi edzője.
Az egyelőre nem tudni, hogy a 20 éves Gruber Zsombor kezdő lesz-e a Ludogorec ellen, azonban az tisztán látszik, hogy amikor pályára kerül, hatással tud lenni a Fradi játékára, ez pedig rengeteget számíthat a sorsdöntő mérkőzésen.