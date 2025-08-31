Vasárnap a Fradi a Debrecen otthonába látogat a labdarúgó NB I hatodik fordulójának rangadóján. Amíg a Debrecen az egész héten készülhetett az FTC elleni meccsre, addig a zöld-fehér együttes Bakuban játszott Bajnokok Ligája-selejtezőt, s végül összesítésben 5-4-re alulmaradt.

Marquinhos (jobbra) a Fradi edzésén járt a Debrecen előtti bajnokin

Fotó: Instagram/ftcofficial

Nem várt vendég a Fradi tréningjén

A Ferencváros szokás szerint a Népligetben készült a Loki ellen, amikor is a korábbi játékosuk, Marquinhos tűnt fel.

A 25 éves szélső 2022 és 2024 között 97 mérkőzésen játszott a Fradi színeiben, ezeken 14 gólt és 26 gólpasszt jegyzett. Marquinhos 2024 márciusában igazolt az orosz Szpartak Moszkvához, a Transfermarkt adatai szerint öt millió euróért. Az FTC korábban kevesebb mint két millióért vette a brazil Atlético Mineirotól. A moszkvai csapatnál jelenleg a korábbi ferencvárosi trénerrel, Dejan Sztankoviccsal dolgozik együtt – akit a kilencedik kerületiektől már jól ismer a 2023/24-es idényből.