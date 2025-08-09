A Fradi a bulgáriai Bajnokok Ligája-selejtező után a hét közepén, szerdáról csütörtökre virradóra érkezett vissza Budapestre, szombaton este pedig már a Nyíregyháza otthonában léptek pályára. A kezdő sípszó előtt, két fordulót követően a hazaiak egy, míg a vendégek négy ponttal álltak az NB I-ben, így mindkét csapatnak fontos lett volna a három pont megszerzése. Nos, ezt a kérdést, akárcsak az MTK korábban szombaton, a Fradi is hamar eldöntötte, miután gyorsan, már a 12. percben megszerezte a vezetést Gruber zseniális szólója és találata után.

Nagyon sok szurkoló elkísérte a Fradi csapatát Nyíregyházára

Fotó: Ferencvárosi Torna Club

A Fradi már a félidő végére hármat lőtt Nyíregyházán

Gruber góljánál egyébként a később gólt is szerző Varga Barnabás adta a gólpasszt.

Sokat nem pihentek a vendégek a következő gólig, tíz perccel később Maiga szerzett labdát, majd passzolt a középpályán Keitának, aki remek labdát gurított Varga elé, ő pedig nem hibázott és 2-0-ra módosította az eredményt a félidő felénél.

Ismét csak tíz percnek kellett eltelnie a következő Fradi-gólig, ekkor nem akcióból, hanem a nyáron érkezett Levi szabadrúgásából volt eredményes a zöld-fehér együttes, amivel már 3-0 volt a Ferencvárosnak. Egyébként a Puskásból érkező játékos nagyjából tíz percre rá folytahatta volna a vendég sormintát, azonban ziccerből kapu mellé lőtt, így nem lett az első félidőben 4-0. A szünet előtt azért volt egy nyíregyházi lehetőség is, de Gróf és a kapufa segítségével maradt a hazai góltalanság.

A második játékrész felénél aztán valami egészen szürreális jelenetsort láthattunk. Gróf a tizenhatoson belül álló Cissének passzolta a labdát, aki talán azt hitte, hogy meg lesz ismételve a kirúgás, vagy valami másra gondolhatott, de a lényeg, hogy a kezével hozzáért a labdához, így némi VAR-ozás után jöhetett az emiatt megítélt tizenegyes. Edomwonyi állt a hazaiaktól a labda mögé és magabiztosan lőtte be azt, 3-1-re módosítva az állást a 65. percben.

Sokáig nem örülhettek a hazaiak annak, hogy felcsillant a remény egy szorosabb mérkőzésre, mert alig tíz perccel később a nyíregyházi gólszerző egy Fradi-szögletnél a földre rántotta az ellenfelét, így a másik oldalon is jött a büntető. Itt Gruber volt a végrehajtó, és ő is rendkívül határozottan lőtte be azt a kapuba, ezzel 4-1 lett az eredmény, ami már nem is változott a lefújásig.