Mint arról korábban beszámoltunk, a Ferencváros korábbi labdarúgója intenzív osztályra került. A legfrissebb hírek szerint a Fradi-legenda Mucha József továbbra sincs jól, a látása is veszélybe került.

Vírusfertőzése miatt továbbra is az Uzsoki Utcai Kórházban kezelik a Fradi egykori labdarúgóját, Mucha Józsefet, aki aggasztó híreket közölt.

Mucha József, Fradi
A Fradi legendája, Mucha József kórházba került, továbbra sincs jól
Fotó: fradi.hu

Komoly veszélyben van a Fradi-legenda látása

Mint ismert, a Ferencváros egykori kétszeres magyar bajnok labdarúgója

 balszerencsésen elesett, megütötte a lábát és a csuklóját. Ami ennél is nagyobb baj, hogy vírusfertőzést diagnosztizáltak nála.

A 73 éves, hatszoros válogatott futballista a Borsnak elmondta, jelenleg komoly veszélyben van a látása.

„Vírusfertőzés miatt egy tályog okoz gondot a baloldali csípőm tájékán. Jó kezekben vagyok, az pedig különösen segít, hogy rengeteg bátorító üzenetet kapok. A hét közepén egy konzíliumon dönti el, hogy milyen további kezelési módszert alkalmazzanak. 

Egyelőre szó sincs arról, hogy távozzak a kórházból, mivel a fertőzés megtámadta a jobb szememet, amire nem látok. Túlestem egy szemműtéten, és abban bízom, hogy visszanyerem a látásomat, amely komoly veszélybe került

 - fogalmazott az egykori középpályás, akinek esténként 39.2-re is felmegy a láza.

Mucha kőkeményen harcol a felépüléséért: „Isten kezében van a jövőm" – zárta a gondolatait Mucha József.

