Kedden indult el a Fradi a Népligetből, miután még edzett egyet a csapat Robbie Keane irányításával. A reptérről az utunk először Várnába vezetett, mivel a Ludogorec otthonában, Razgrad városában nincs olyan repülőtér, amely képes lenne egy utasszállítót fogadni. Innen még jó 1,5 órás buszozás várt mindannyiunkra, hogy megérkezzünk a Ludogorec otthonába. A bolgár együttes hosszú évek óta uralja a hazai élvonal küzdelmeit, hogy mást ne mondjunk:

sorozatban 14-szer nyerte már meg a bajnoki címet,

ráadásul a 2024/2025-ös szezonban még mellé tették a kupát és a Szuperkupát is, triplázással zárva az idényt.

A Fradi és a Ludogorec számára is fontos a rétisas (a neve Fortuna)

Fotó: Zámbó István, Origo

A Fradi kemény meccsre számított Razgradban

A hazai csapat otthonáról, Razgrad városáról azt érdemes tudni, hogy fénykorában több mint 55 000-en laktak itt, azonban napjainkra már a 29 000-et sem éri el a lakosság száma, ami meg is látszik a város képén, a nyüzsgés hiányán. Ennek ellenére a Ludogorec otthona egy kis ékszerdoboz, amelyet az 1950-es években építettek, és a 2010-es évektől kezdve szépen felújítottak.

A Fradi elleni mérkőzésre óriási volt az érdeklődés, már a meccs napjának délelőttjén, 11.00 óra magasságában nagyjából 6 000 jegy talált gazdára a helyi értékesítési munkatárs szerint, az FTC illetékesei pedig elmondták, hogy szerda reggelig 112 zöld-fehér szurkolóról tudtak, hogy elutaznak Razgradba, hogy mint mindig, most is ott legyenek az együttes mellett a lelátón. Egyébként a két csapat kapcsán mindkét oldalra elmondhatom, hogy a klub színek a zöld és a fehér, ráadásul mindkét együttesnek egy gyönyörű rétisas a kabalaállata (az itteni egészen pontosan egy fehérfejű rétisas, a Laziótól kapta a csapat ajándékba és Fortuna a neve).

A hasonlóság itt még nem ért véget, a két keret értéke szinte euróra pontosan ugyanakkora volt a kezdő sípszó előtt, a bolgár csapat egy hajszállal, 205 ezer euróval többet kóstált (50,95 vs. 51,2 millió euró). A Ludogorec az FTC elleni mérkőzés napján felköszöntötte a közösségi oldalán az egyik tulajdonosát, aki segített naggyá tenni a klubot, Georgi Domuschievet. Az 53 éves üzletemberről azt kell tudni, hogy az ország egyik leggazdagabb embere, a Forbes által becsült 2,9 milliárd dolláros vagyonával.