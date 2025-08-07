Kedden indult el a Fradi a Népligetből, miután még edzett egyet a csapat Robbie Keane irányításával. A reptérről az utunk először Várnába vezetett, mivel a Ludogorec otthonában, Razgrad városában nincs olyan repülőtér, amely képes lenne egy utasszállítót fogadni. Innen még jó 1,5 órás buszozás várt mindannyiunkra, hogy megérkezzünk a Ludogorec otthonába. A bolgár együttes hosszú évek óta uralja a hazai élvonal küzdelmeit, hogy mást ne mondjunk:
A hazai csapat otthonáról, Razgrad városáról azt érdemes tudni, hogy fénykorában több mint 55 000-en laktak itt, azonban napjainkra már a 29 000-et sem éri el a lakosság száma, ami meg is látszik a város képén, a nyüzsgés hiányán. Ennek ellenére a Ludogorec otthona egy kis ékszerdoboz, amelyet az 1950-es években építettek, és a 2010-es évektől kezdve szépen felújítottak.
A Fradi elleni mérkőzésre óriási volt az érdeklődés, már a meccs napjának délelőttjén, 11.00 óra magasságában nagyjából 6 000 jegy talált gazdára a helyi értékesítési munkatárs szerint, az FTC illetékesei pedig elmondták, hogy szerda reggelig 112 zöld-fehér szurkolóról tudtak, hogy elutaznak Razgradba, hogy mint mindig, most is ott legyenek az együttes mellett a lelátón. Egyébként a két csapat kapcsán mindkét oldalra elmondhatom, hogy a klub színek a zöld és a fehér, ráadásul mindkét együttesnek egy gyönyörű rétisas a kabalaállata (az itteni egészen pontosan egy fehérfejű rétisas, a Laziótól kapta a csapat ajándékba és Fortuna a neve).
A hasonlóság itt még nem ért véget, a két keret értéke szinte euróra pontosan ugyanakkora volt a kezdő sípszó előtt, a bolgár csapat egy hajszállal, 205 ezer euróval többet kóstált (50,95 vs. 51,2 millió euró). A Ludogorec az FTC elleni mérkőzés napján felköszöntötte a közösségi oldalán az egyik tulajdonosát, aki segített naggyá tenni a klubot, Georgi Domuschievet. Az 53 éves üzletemberről azt kell tudni, hogy az ország egyik leggazdagabb embere, a Forbes által becsült 2,9 milliárd dolláros vagyonával.
A Fradi a meccsen, különösen az első félidőben egyértelműen bolgár ellenfele fölé nőtt, több veszélyes helyzetet is kidolgozott és egy les miatt a VAR által később érvénytelenített gólig is eljutott a Ludogorec ellen. A második 45 percben aztán némi hazai feltámadás után ismét az FTC irányította az eseményeket, de végül a küzdelmes, magyar dominanciát hozó összecsapás 0-0-lal ért véget, így a döntés majd Budapestre marad. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a maroknyi, nagyjából 100 fős magyar szurkolótábor sokszor leénekelte a majdnem telt házas, azaz 7-8 000-res hazai közönséget, így sokszor hallhattuk a razgradi éjszakában a "Hajrá, Ferencváros!" rigmust.
A lefújás után Szalai Gábor azt mondta nekünk a pálya szélén, hogy: "Nyilván hazai pályán kell eldöntenünk a párharcot. Nehéz mit mondani, mert lehet, hogy ha kicsit támadóbban lépünk fel, akkor meglehetett volna a meccs.
De mivel gyors és jó támadóik vannak, akkor nagyobb lehetőségük lett volna elfutni kontrákból. Szerintem elégedettek lehetünk a döntetlennel, de otthon még rá kell tenni egy lapáttal.”
A csereként beállt Gruber Zsombor pedig még azt tette mindehhez, hogy: "Elégedettek nem lehetünk soha, de tényleg úgy érzem, hogy ennyi volt ebben a meccsben. De örülök annak, hogy ezzel az eredménnyel tudunk belemenni a visszavágóba és nyerni kell otthon." Robbie Keane vezetődző pedig úgy nyilatkozott: "A Fradi érdemelt volna győzelmet a mai napon, mi voltunk ma a jobb csapat a pályán. Az első félidőben abszolút jobbak voltunk, voltak helyzeteink, a másodikban még úgyis, hogy kevésbé játszottunk jól, de még így is voltak helyzeteink.
Nem örülök, hogy nem lőttünk gólt, de örülök annak, hogy gólt se kaptunk, és a következő meccs hazai környezetben lesz, ahol biztos vagyok benne, hogy remek hangulat lesz a stadionban."
A visszavágóra augusztus 12-én, kedden este 20.15-kor kerül sor a Groupama Arénában, az Origo azon a mérkőzésen is ott lesz. A Ludogorec–Ferencváros BL-selejtező párharc győztese már a BL-playoffba, a kieső az Európa-liga playoffjába jut majd, az ellenfél pedig a BL rájátszásba a Shkendija-Qarabag győztese, az EL-playoffban pedig a vesztese lesz (itt az első felvonást a Qarabag nyerte idegenben, 1-0-ra).