„Álmomban nem reméltem, hogy ilyen gyors lesz a gyógyulás. Pénteken már kocogtam, vasárnap pedig együtt edzettem a csapattal. Utazom Bakuba… Majd az edzőnk eldönti, hogy számít-e rám, de úgy érzem, készen állok a feladatra. A sérülés utáni vizsgálat kimutatta, hogy már nincs meg a kérdéses bokaszalagom. Felszívódott egy korábbi sérüléskor” – mondta a Fradi játékosa, Ötvös Bence a sérüléséről a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Ötvös Bence berobbant a Fradiba

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi-sztár Ötvös Bence a BL-ről és a válogatottról álmodik

A Fradi új, nyári szerzeményéről az is kiderült, hogy

az édesapja NB II-es focista volt, aki szerint az ő megszállottsága is kellett, hogy a fia NB I-es focista legyen.

„Amióta az eszemet tudom, szinte örökké csak fociztunk. Gyakran csak kettesben. S nem játszottunk, edzést is tartott nekem. Beállt a kapuba, s passzolta, gurította felém a labdát, amit én akár órákon át püföltem. Tizenegy évesen aztán a nyíregyházi Nyírsuli játékosa lettem” – mondta Ötvös, aki szerint Robbie Keane-nél ott kötött ki, ahol maga is a legjobban szeret játszani, a középpályán.

A Qarabag elleni első meccsen Ötvös még 1-0-s előnynél jött le, de a csapata 3-1-re kikapott. Adódik a kérdés, milyen érzésekkel indul Bakuba.

Robbie Keane másnap azt mondta az öltözőben, aki nem hisz abban, hogy megfordíthatjuk a párharc állását, az ne is utazzon el Bakuba. A visszavágón az a legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt, az itteni mérkőzés első félideje azt mutatja, ez nem lehetetlen feladat.

Jó lenne továbbá minél hamarabb betalálni, s akkor nyomás alá helyezhetjük a Qarabagot” – mondta Ötvös, aki titkon számít Marco Rossi meghívójára, és nemcsak azért, mert gyerekkorában imádta az egyik lehetséges ellenfél, Cristiano Ronaldo játékát.